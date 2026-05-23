Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ενώ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ-Ισραήλ κρίνεται ως εύθραυστη, μια άλλη, δυτικότερα, στην πραγματικότητα έχει παραβιαστεί σε τέτοιο βαθμό που κάποια στελέχη της Χαμάς έχουν μετανιώσει και κάποια άλλα προειδοποιούν για μια «έκρηξη νέας ιντιφάντα αναμφίβολα».

Επτά μήνες μετά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ που υπέγραψαν στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου τον Οκτώβριο του 2025 Ισραήλ και Χαμάς, η παγκόσμια κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη με άλλη μια «αδυναμία» του Τελ Αβίβ: να τηρεί δεσμεύσεις και συμφωνίες.

Ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να κατέχουν το 60% της Γάζας και να παραβιάζουν καθημερινά την εκεχειρία, ανώτερα στελέχη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ καταγγέλουν ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προσπάθησαν να εφαρμόσουν όρους στους οποίους η Χαμάς δεν είχε ποτέ συμφωνήσει.

«Επειδή έχουμε νόμιμα δικαιώματα και βαθιά πίστη σε αυτά, διαθέτουμε την ικανότητα να θυσιαζόμαστε και να παραμένουμε σταθεροί».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2026 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συγκρότησε το Συμβούλιο της Ειρήνης έναν διεθνή οργανισμό με αποστολή να επιβλέπει τις ειρηνευτικές διεργασίες.

Μιλώντας, όμως, στο αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Drop Site News ηγέτες της παλαιστινιακής αντίστασης ανέφεραν ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» έχει μονομερώς ξαναγράψει τη συμφωνία εκεχειρίας για τη Γάζα, για να εξαναγκαστούν οι Παλαιστίνιοι να εγκαταλείψουν την αντίσταση και να θεσμοθετηθεί η ισραηλινή κυριαρχία στη Λωρίδας της Γάζας.

Από τα μέσα Μαρτίου, αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν κληθεί σε σειρά συναντήσεων όπου Αμερικανοί αξιωματούχοι, περιφερειακοί διαμεσολαβητές και ο διορισμένος από τον Τραμπ «Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα» πίεσαν την οργάνωση να αφοπλιστεί, προειδοποιώντας ότι μια μεγάλης κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επίθεση μπορεί να ξαναρχίσει αν αρνηθούν να συνθηκολογήσουν.

Τι έκαναν Τραμπ και Νετανιάχου

Οι Παλαιστίνιοι διαπραγματευτές κατηγορούν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και αξιωματούχους του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ότι πέταξαν στα σκουπίδια την αρχική συμφωνία «κατάπαυσης πυρός» του Οκτωβρίου και παρουσίασαν νέο πλαίσιο που απαιτεί τον πλήρη αφοπλισμό της παλαιστινιακής αντίστασης ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των όρων της υπογεγραμμένης συμφωνίας.

«Αυτά τα όπλα δεν είναι απλώς όπλα των παλαιστινιακών οργανώσεων· είναι τα όπλα του παλαιστινιακού λαού σε μια φάση εθνικής απελευθέρωσης», δήλωσε ο Αλ-Χίντι, ο οποίος είναι επικεφαλής πολιτικός διαπραγματευτής της Ισλαμικής Τζιχάντ

«Το τελικό πλαίσιο για την αντίσταση είναι ότι πρόκειται για παλαιστινιακό εθνικό ζήτημα που θα συζητηθεί στη δεύτερη φάση και ότι πριν περάσουμε στη δεύτερη φάση πρέπει να εφαρμοστεί η πρώτη» προσθέτει, ο Αλ-Χίντι ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα που υπέγραψε τη συμφωνία εκεχειρίας του Οκτωβρίου υπό την αιγίδα του Τραμπ.

Τον Απρίλιο, ο γενικός διευθυντής του Συμβουλίου Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ παρουσίασε στη Χαμάς αυτό που περιγράφηκε ως «οδικός χάρτης 15 σημείων».

Το έγγραφο ισοδυναμούσε με τελεσίγραφο: Αν η παλαιστινιακή αντίσταση δεν παραδώσει τα όπλα της, δεν θα επιτραπεί ουσιαστική ανοικοδόμηση στη Γάζα και οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν.

Δεν είναι λιγότερο από πόλεμο

Ωστόσο, ο αφοπλισμός δεν αποτελούσε μέρος της συμφωνίας της πρώτης φάσης της συμφωνίας.

Παρά τους επανειλημμένους ισχυρισμούς Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων ότι η Χαμάς συμφώνησε με όλους τους όρους του Τραμπ, η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις δεν υπέγραψαν καμία συμφωνία πέρα από την εκεχειρία, την ανταλλαγή αιχμαλώτων και ένα αρχικό πλαίσιο για την αναδιάταξη ή αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από ορισμένα τμήματα της Γάζας.

Η περιορισμένη συμφωνία περιλάμβανε επίσης το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο και την επανέναρξη παραδόσεων βασικών αγαθών και εξοπλισμού για την απομάκρυνση ερειπίων και την έναρξη πρώιμων προσπαθειών ανοικοδόμησης.

Επισήμως, δεν υπάρχει συμφωνία για τους όρους μιας «δεύτερης φάσης». Όταν ο Τραμπ παρουσίασε τελεσίγραφο τον περασμένο Οκτώβριο να αποδεχθούν το σχέδιο 20 σημείων του αλλιώς ο πόλεμος θα ξανάρχιζε, οι Παλαιστίνιοι διαπραγματευτές κατάφεραν να ισορροπήσουν την κατάσταση ξεκαθαρίζοντας ότι στήριζαν την ουσία της συμφωνίας, αναβάλλοντας όμως απαιτήσεις που επηρέαζαν το μέλλον της ένοπλης αντίστασης και του αγώνα για παλαιστινιακό κράτος.

«Ο Τραμπ αποδέχθηκε την απάντηση της Χαμάς και, βάσει αυτού, η Χαμάς υπέγραψε τη συμφωνία εκεχειρίας», δήλωσε ο Μπάσεμ Ναΐμ, ανώτερος διαπραγματευτής της Χαμάς. «Είναι καθήκον όλων των παλαιστινιακών οργανώσεων και όλων των Παλαιστινίων γενικά -όχι μόνο της Χαμάς- να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα όταν πρόκειται για το δικαίωμα της ένοπλης αντίστασης, για το μέλλον της σχέσης της Λωρίδας της Γάζας με τα υπόλοιπα παλαιστινιακά εδάφη, για τα πολιτικά δικαιώματα των Παλαιστινίων, την αυτοδιάθεση και την ανεξαρτησία».

«Αν φτάσουμε σε κατάσταση όπου “η θάλασσα είναι πίσω σου και ο εχθρός μπροστά σου”, θα πολεμήσουν — όχι μόνο η Χαμάς, αλλά οι Παλαιστίνιοι γενικά» προσέθεσε ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, σε συνέντευξή του στο Drop Site.

Εμπιστευτήκαμε τον Τραμπ

Η Χαμάς πλήρωσε τεράστιο στρατηγικό τίμημα όταν διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία εκεχειρίας του Οκτωβρίου, καθώς συμφώνησε να παραδώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους που κρατούνταν στη Γάζα, εξαντλώντας το ισχυρότερο διαπραγματευτικό της χαρτί απέναντι στο Ισραήλ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ανώτερα στελέχη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ υποστήριζαν ότι θα συμμετείχαν μόνο σε σταδιακές ανταλλαγές αιχμαλώτων ώστε να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα τηρούσε κάθε βήμα οποιασδήποτε συμφωνίας.

Τελικά, όπως αναφέρει το Drop Site News, μετά από μήνες έντονων εσωτερικών συζητήσεων και διαβουλεύσεων με πολιτικούς, κοινωνικούς και θρησκευτικούς ηγέτες μέσα στη Γάζα, οι Παλαιστίνιοι διαπραγματευτές -υπό πρωτοφανή πίεση από αραβικές χώρες και μπροστά στη φρικτή πραγματικότητα επί του εδάφους- προχώρησαν στην απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων αιχμαλώτων.

Σε αντάλλαγμα, έλαβαν άμεσες διαβεβαιώσεις από τον Τραμπ και κορυφαίους αξιωματούχους των διαμεσολαβητριών χωρών, Κατάρ, Αιγύπτου και Τουρκίας, ότι θα υποχρέωναν το Ισραήλ να τηρήσει το δικό του μέρος της συμφωνίας. «Αυτό είναι ρίσκο, αλλά εμπιστευθήκαμε τον Πρόεδρο Τραμπ ως εγγυητή όλων των δεσμεύσεων που έγιναν», δήλωσε τότε στο Drop Site ο ανώτερος ηγέτης της Χαμάς, Μούσα Αμπού Μαρζούκ.

Θα αφοπλιστούμε μόλις…

Η Χαμάς επιμένει ότι ο αφοπλισμός μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο στο πλαίσιο της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους με δύναμη ασφαλείας ικανή να προστατεύει τον λαό του.

Οι ένοπλες οργανώσεις αντίστασης, υποστηρίζουν οι Παλαιστίνιοι ηγέτες, θα πρέπει τελικά να ενσωματωθούν σε εθνικές δυνάμεις. «Αν πρόκειται να μιλήσουμε για όπλα, τότε πρέπει να μιλήσουμε για τα παλαιστινιακά δικαιώματα στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους. Αυτό πρέπει να αποτελέσει ζήτημα παλαιστινιακής εθνικής συναίνεσης», είπε ο Χαμντάν.

«Όταν αποκτήσουμε το κράτος, ή τουλάχιστον μια εκλεγμένη κυβέρνηση, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για παράδοση ή παράδοση των όπλων σε αυτή την εκλεγμένη κυβέρνηση ή στο κράτος, και οι μαχητές μπορούν να ενταχθούν σε μια εθνική φρουρά», δήλωσε ο Ναΐμ.

Ο Μοχάμεντ Σεχάντα, Παλαιστίνιος δημοσιογράφος και αναλυτής από τη Γάζα, ο οποίος έχει καλύψει εκτενώς τη διαπραγματευτική διαδικασία, είπε ότι το Ισραήλ και ο Μλαντένοφ παρουσίασαν στη Χαμάς μια «μη εκκινήσιμη» πρόταση, απαιτώντας άνευ όρων αφοπλισμό που θα ισοδυναμούσε με δημόσια τελετή παράδοσης. «Είναι κάτι που ήδη γνωρίζουν ότι η Χαμάς δεν θα αποδεχθεί ποτέ -ούτε καμία παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση θα αποδεχόταν- ή ακόμη κι αν όλες οι οργανώσεις συμφωνούσαν, τα περισσότερα μέλη τους στο πεδίο θα αρνούνταν να το δεχθούν», είπε.

Ας την καταλάβουν

Παρά τις απειλές του Ισραήλ πάντως, αξιωματούχοι της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ δήλωσαν ότι τελικά θα αποτύχει να κατακτήσει τη Λωρίδα.

«Αυτή η επιλογή είναι δαπανηρή για το Ισραήλ, αλλά την ίδια στιγμή θέλει να πάρει τα πάντα χωρίς να πληρώσει κανένα τίμημα. Αυτό είναι σαφές για εμάς. Θέλει να καταλάβει τη Γάζα; Ας καταλάβει τη Γάζα. Η Γάζα ήταν κατεχόμενη και παλαιότερα και τότε δεν υπήρχαν όπλα, όμως ο παλαιστινιακός λαός ανέπτυξε όπλα και έδιωξε την κατοχή», είπε ο Αλ-Χίντι.

«Η Γάζα, στο τέλος, δεν έχει άλλη λύση πέρα από την αναγνώριση των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού. Οι επιλογές του Ισραήλ απέναντι σε αυτό είναι δύσκολες. Το Ισραήλ θέλει να εκτοπίσει τον παλαιστινιακό λαό και αυτό δεν θα συμβεί. Ο παλαιστινιακός λαός κρατιέται από τη γη του και η αντίσταση συνεχίζεται».

«Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και ότι υπάρχουν απώλειες, καταστροφές και συνεχιζόμενες δολοφονίες. Όμως το Ισραήλ δεν έχει κερδίσει τη μάχη. Η μάχη παραμένει ανοιχτή και συνεχίζεται», δήλωσε ο Αλ-Χίντι. «Επειδή έχουμε νόμιμα δικαιώματα και βαθιά πίστη σε αυτά, διαθέτουμε την ικανότητα να θυσιαζόμαστε και να παραμένουμε σταθεροί».