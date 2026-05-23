Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν το Σάββατο σε συγκέντρωση που κάλεσαν οι διαμαρτυρόμενοι φοιτητές των πανεπιστημίων της Σερβίας, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης του αυταρχικού προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς να περιορίσει τις μαζικές διαδηλώσεις που έχουν κλονίσει τη σκληρή διακυβέρνησή του στη βαλκανική χώρα.
Οι διαδηλωτές κατέκλυσαν μια κεντρική πλατεία στο Βελιγράδι από διάφορες κατευθύνσεις, πολλοί κρατώντας πανό και φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Οι φοιτητές νικούν», το μότο του νεανικού κινήματος. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, φάλαγγες αυτοκινήτων κατευθύνθηκαν προς το Βελιγράδι από άλλες πόλεις της Σερβίας.
Η διαδηλώτρια Μάγια Μίλας Μάρκοβιτς δήλωσε ότι οι φοιτητές «κατάφεραν να μας συγκεντρώσουν εδώ με τη νεότητά τους και την υπέροχη ενέργειά τους. Πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε δικαίωμα να ζούμε φυσιολογικά».
Öğrenci bloğu 2025 eylemleri kadar olmasa da hala kitlesel protesto eylemleri yapabiliyor. Şu an #belgrade #serbia #students #protest https://t.co/Y22P2QKpmX pic.twitter.com/bKFI3RA7Xw
— kskrck (@Kskrck) May 23, 2026
Απόδοση ευθυνών για τον θάνατο 16 ανθρώπων
Οι φοιτητές ηγήθηκαν ενός πανεθνικού κύματος μαζικών αντικυβερνητικών και αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, ζητώντας την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό της βόρειας Σερβίας τον Νοέμβριο του 2024, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Οι κινητοποιήσεις αυτές οδήγησαν στην παραίτηση του τότε πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς, πριν οι αρχές εντείνουν την καταστολή απέναντι στους διαδηλωτές.
Το Σάββατο οι φοιτητές επανέλαβαν το αίτημά τους για πρόωρες βουλευτικές εκλογές και για την εφαρμογή του κράτους δικαίου, κατηγορώντας την κυβέρνηση για εγκληματικότητα και διαφθορά.
Η εισαγγελέας Μπογιάνα Σάβοβιτς δήλωσε ότι «ένα κράτος στο οποίο οι νόμοι δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται επιλεκτικά παύει να είναι κράτος και μετατρέπεται σε μαφιόζικη οργάνωση».
Η πρόεδρος της Βουλής, Άνα Μπρνάμπιτς, υποβάθμισε τη σημασία της φοιτητικής συγκέντρωσης, λέγοντας ότι «δεν πρόσφερε τίποτα καινούργιο». Επικαλέστηκε εκτίμηση της αστυνομίας σύμφωνα με την οποία στη συγκέντρωση συμμετείχαν 34.300 άτομα και υποστήριξε ότι «η δημοκρατία ανθίζει».
Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Σερβίας ακύρωσε το Σάββατο όλα τα δρομολόγια τρένων προς και από το Βελιγράδι, σε μια προφανή προσπάθεια να αποτραπεί η μετάβαση πολιτών από άλλες περιοχές της χώρας στην πρωτεύουσα.
#Serbia | Massive student-driven protests are ongoing in Belgrade, Serbia 🇷🇸.
The protesters are now gathering in Slavija Square as announced on Instagram by the organisers.#Serbia #Belgrade #StudentProtest #Protests #Srbija #Blokada #blokaderi #Vučić pic.twitter.com/eegoIBTELH
— Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) May 23, 2026
Παράλληλα, υποστηρικτές του Βούτσιτς συγκεντρώθηκαν σε καταυλισμό μέσα σε πάρκο έξω από το προεδρικό μέγαρο, τον οποίο είχε οργανώσει ενόψει μιας άλλης μεγάλης αντικυβερνητικής διαδήλωσης τον περασμένο Μάρτιο, λειτουργώντας ως ανθρώπινη ασπίδα απέναντι στους διαδηλωτές. Από τον περιφραγμένο χώρο, που περιβαλλόταν από σειρές πάνοπλων αστυνομικών των ΜΑΤ, ακούγονταν λαϊκά τραγούδια σε υψηλή ένταση.
Η φοιτητική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε ειρηνικά. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες για πιθανές συγκρούσεις με υποστηρικτές του Βούτσιτς, οι οποίοι συχνά εμφανίζονται με κουκούλες και μάσκες και έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για επιθέσεις εναντίον διαδηλωτών.
