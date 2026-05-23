Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν από τους παίκτες που μίλησαν για τον μεγάλο τελικό της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο ομογενής γκαρντ ανέφερε ότι νιώθει καλά, ενώ ξεκαθάρισε πως περίμενε όλη του την καριέρα για μια ευκαιρία σαν αυτή.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:

«Νιώθω καλά. Κατάφερα επιτέλους να κάνω κάποια σουτ σήμερα, οπότε αισθάνομαι καλύτερα. Έχουμε αυτοπεποίθηση, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τώρα πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να το κάνουμε».

Για το αν υπάρχει διάθεση… εκδίκησης για τον χαμένο τελικό του 2023: «Όχι, εγώ δεν ήμουν εδώ τότε, οπότε δεν με επηρέασε άμεσα. Το είδα από την τηλεόραση. Ξέρουμε όμως τι σημαίνει αυτό για όλον τον οργανισμό και για όλους όσοι παλεύουν για αυτό το τρόπαιο τα τελευταία πέντε χρόνια».

Για τη Ρεάλ και τα προβλήματα τραυματισμών της: «Είναι μεγάλη ομάδα και δεν πρόκειται να την υποτιμήσουμε επειδή έχει τραυματισμούς. Μερικές φορές το “λιγότερο” μπορεί να γίνει και περισσότερο».

Για τον δικό του ρόλο στην ομάδα: «Προσευχόμουν γι’ αυτό. Περίμενα αυτή την στιγμή σχεδόν σε όλη μου την ευρωπαϊκή καριέρα. Η ζωή έχει πάνω και κάτω, όπως και το μπάσκετ. Είμαι χαρούμενος που έχω αυτή την ευκαιρία».

Για το αν θεωρεί πως είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Ευρώπη: «Μπορεί να φαίνεται εύκολο απ’ έξω, αλλά δεν είναι. Χρειάζεται πολλή δουλειά και αμέτρητες ώρες που δεν βλέπει κανείς. Τώρα έχω την ευκαιρία να αποδείξω πως ήμουν ένας από τους καλύτερους γκαρντ όλη τη χρονιά».

Για την ατμόσφαιρα που αναμένεται στον τελικό: «Ξέραμε ότι θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο από τον ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός νιώθει άνετα εδώ. Παίζουμε πολύ σε αυτό το γήπεδο λόγω και των αγώνων με τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα, οπότε είμαστε εξοικειωμένοι με το περιβάλλον και το glass floor».