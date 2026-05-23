Όλο και νεότερα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, με τον γιο του, Τζόναθαν Άντικ, να είναι κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία.

Η δικαστής του Μαρτορέλ, Ρακέλ Τιέρνο Γκαλβάν, στην απόφαση προφυλάκισης του 45χρονου, απαριθμεί «σειρά ενδείξεων» που τον καθιστούν ύποπτο για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντικ, στις 14 Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με τη La Vanguardia, μεταξύ των στοιχείων αναφέρεται η εξαφάνιση «υπό περίεργες συνθήκες» του iPhone 14 που είχε μαζί του ο κατηγορούμενος την ημέρα του περιστατικού στο Μονσεράτ.

Η αλλαγή συσκευής έγινε στις 26 Μαρτίου, αφού ο Τζόναθαν είχε στείλει μήνυμα μέσω WhatsApp από τον υπολογιστή του στη γραμματέα της Mango, λέγοντας ότι του είχαν κλέψει το κινητό, ενώ στη συνέχεια ενεργοποίησε άμεσα νέο iPhone 16 Pro.

Το κινητό δεν ενεργοποιήθηκε στον Ισημερινό

Οι κινήσεις του παλιού και του νέου τηλεφώνου αναλύθηκαν προσεκτικά από τις Αρχές, οι οποίες εξέτασαν το 48ωρο ταξίδι εργασίας του Τζόναθαν Άντικ στο Κίτο του Ισημερινού και την αναφορά περί κλοπής της συσκευής.

Στο Κίτο δεν εντοπίστηκε καμία αναφορά για κλοπή ή απώλεια, ενώ σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα το κινητό δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ στον Ισημερινό. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην έφυγε ποτέ από την Ισπανία.

Για τους ερευνητές, η «ύποπτη» απουσία σήματος θεωρείται ένα ακόμη στοιχείο, με την εκτίμηση ότι η συσκευή ενδέχεται να καταστράφηκε πριν από το ταξίδι.

Το νέο κινητό παραδόθηκε στην αστυνομία στις 9 Σεπτεμβρίου, κατόπιν δικαστικής εντολής, με τον Τζόναθαν Άντικ να συνεργάζεται και να παρέχει τους κωδικούς πρόσβασης.

Μετά τη σύλληψή του, ο ίδιος κλήθηκε να παραδώσει τη συσκευή, όμως ο δικηγόρος του τον συμβούλεψε να μην το πράξει χωρίς δικαστική εντολή.

Στην κατάθεσή του στο δικαστήριο του Μαρτορέλ, ο Τζόναθαν απάντησε μόνο στις ερωτήσεις της υπεράσπισης, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή τηλεφώνων είναι συνήθης πρακτική ασφαλείας στην εταιρεία Mango και αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση με τον θάνατο του πατέρα του.

Οι Αρχές, με τη βοήθεια εξωτερικών τεχνικών, προσπάθησαν να ανακτήσουν τα μηνύματα WhatsApp που είχε στο νέο κινητό, καθώς είχαν ήδη τα μηνύματα μεταξύ πατέρα και γιου πριν από τον θάνατο του Ισάκ.

Η σχέση πατέρα και γιου

Η δικαστής αναφέρει ότι τα μηνύματα μεταξύ πατέρα και γιου δείχνουν μια προβληματική σχέση, αλλά και «πιέσεις» και «συναισθηματικό εκβιασμό» που φέρεται να ασκούσε ο Τζόναθαν στον πατέρα του σχετικά με οικονομικά ζητήματα.

Η υπεράσπιση απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για παρερμηνεία των μηνυμάτων και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παλιές συνομιλίες.

Ο Τζόναθαν δήλωσε στο δικαστήριο ότι η σχέση του με τον πατέρα του είχε βελτιωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, αναφερόμενος σε επισκέψεις σε Γερμανίδα θεραπεύτρια που, όπως είπε, τους βοήθησε και τους δύο, στοιχείο που καταγράφεται και στην απόφαση της δικαστή.

Ανάμεσα στα στοιχεία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει η υπεράσπιση για να αντικρούσει τους ισχυρισμούς περί κακής σχέσης πατέρα και γιου περιλαμβάνεται και ένα οικογενειακό ταξίδι στη Ρώμη, στο οποίο συμμετείχε όλη η οικογένεια Άντικ λίγο πριν από την τραγωδία.

Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία ο Τζόναθαν Άντικ

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζόναθαν Άντικ, συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και αφέθηκε ελεύθερος την Τρίτη, αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο μονοπάτι Les Feixades, μόλις δέκα λεπτά αφότου πατέρας και γιος ξεκίνησαν την πεζοπορία. Όπως προκύπτει, ο 71χρονος επιχειρηματίας έπεσε στο κενό, ωστόσο ο Τζόναθαν φέρεται να τηλεφώνησε πρώτα στην πρώην σύντροφο του πατέρα του (τέσσερα λεπτά μετά την πτώση) και να κάλεσε το 112 δύο λεπτά αργότερα.

Μισή ώρα μετά το συμβάν, δύο ορειβάτες άκουσαν τις φωνές του Τζόναθαν και τον προσέγγισαν. Βλέποντάς τον αποπροσανατολισμένο, πήραν το κινητό του για να καθοδηγήσουν τις αρχές στο ακριβές σημείο. Οι καταθέσεις των ορειβατών, ωστόσο, έμειναν εκτός δικογραφίας, καθώς δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες της ίδιας της πτώσης.

Η έρευνα πήρε νέα τροπή όταν πέρασε στα χέρια νέας δικαστού τον Ιούνιο του 2025. Σε αντίθεση με το αρχικό στάδιο, η δικαστής υιοθέτησε τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, σύμφωνα με τις οποίες ο γιος του θύματος δεν περιέγραφε με ακρίβεια τα γεγονότα.

Στη δικογραφία καταγράφονται αντιφάσεις στις καταθέσεις του, ενώ κομβικό ρόλο παίζει η τεχνική έκθεση της αστυνομίας: σύμφωνα με αυτήν, τα ίχνη πατημάτων στο σημείο της πτώσης ενδέχεται να δημιουργήθηκαν σκόπιμα, προκειμένου να στηθεί το σκηνικό ενός μοιραίου γλιστρήματος.