Απαράδεκτη δήλωση ιταλού αρχαιολόγου: Ελληνική προπαγάνδα ο επαναπατρισμός των Γλυπτών του Παρθενώνα, το ξεκίνησε η Μελίνα Μερκούρη
Κόσμος 23 Μαΐου 2026, 18:57

Σύμφωνα τον ίδιο, η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης δεν βασίζεται σε αδιάσειστα νομικά επιχειρήματα, αλλά σε ένα κύμα πολιτισμικού εθνικισμού που ενισχύθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο Ιταλός αρχαιολόγος Mario Trabucco della Torretta διαφωνεί με τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για ελληνική προπαγάνδα που ξεκίνησε η Μελίνα Μερκούρη όταν έγινε πολιτικός.

Ο Ιταλός κλασικός αρχαιολόγος εκφράζει σε άρθρο του στον Telegraph μια έντονη αντίθεση στον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή συζήτηση γύρω από αυτά είναι περισσότερο πολιτική και ιδεολογική παρά επιστημονική. Με βάση τη δική του εμπειρία από τη μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και τη διαμονή του στην Αθήνα, θεωρεί ότι η κυρίαρχη αφήγηση περί «κλοπής» των γλυπτών είναι στορικά αμφισβητήσιμη.

Σύμφωνα τον ίδιο, η επιστροφή των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης δεν βασίζεται σε αδιάσειστα νομικά επιχειρήματα, αλλά σε ένα κύμα πολιτισμικού εθνικισμού που ενισχύθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς συχνά υποκύπτει σε πιέσεις κοινής γνώμης και συμβολικές αφηγήσεις.

«Έφαγα cancel από την Ελλάδα επειδή είπα την αλήθεια για τα Ελγίνεια Μάρμαρα», είναι ο τίτλος του άρθρου.

Ακολουθεί το άρθρο του:

Είμαι κλασικός αρχαιολόγος που έχει αφιερώσει πολλά χρόνια στη μελέτη της Ελλάδας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Έζησα επίσης στην Αθήνα για τέσσερα χρόνια, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά τόσο του καιρού όσο και των ανθρώπων της. Παρ’ όλα αυτά, στα μάτια των Ελλήνων εθνικιστών, είμαι ένοχος για ένα από τα χειρότερα πιθανά εγκλήματα: δεν πιστεύω ότι τα Ελγίνεια Μάρμαρα πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα. Και γι’ αυτό έχω «ακυρωθεί».

Όλα ξεκίνησαν το 2021, όταν το αρχαιολογικό μουσείο της γενέτειράς μου, στο Παλέρμο της Σικελίας, αποφάσισε να παρακάμψει το σύνολο του νομικού πλαισίου πάνω στο οποίο βασίζεται η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ιταλία και να στείλει στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα ένα μικρό τμήμα της ζωφόρου του Παρθενώνα, το οποίο βρισκόταν στη συλλογή της Σικελίας για σχεδόν 200 χρόνια.

Το κομμάτι είχε δανειστεί στην Ελλάδα και στο παρελθόν, αλλά πάντα επέστρεφε. Αυτή τη φορά το ονόμασαν «κατάθεση», με πρόθεση να παραμείνει εκεί για πάντα. Είναι παράνομο, αλλά «φαίνεται ωραίο» στην κάμερα.

Εκείνη την περίοδο έγραψα κείμενα που αντιτάσσονταν στην κίνηση αυτή, με βάση ότι για τον ιστορικό και τον αρχαιολόγο η ιστορία που έφερε αυτό το θραύσμα στο Παλέρμο είναι εξίσου σημαντική με την ιστορία της δημιουργίας του Παρθενώνα, και ότι δεν μπορεί να θυσιάζεται η μία για την άλλη. Αυτό προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις: πώς μπορεί ένας αρχαιολόγος να αντιτίθεται στην επανένταξη ενός θραύσματος στο μνημείο από το οποίο προήλθε; Πώς τολμά να αμφισβητεί το υπέρτατο δόγμα του πολιτισμικού επαναπατρισμού;

Τα τελευταία πέντε χρόνια κάνω εκστρατεία κατά της ελληνικής διεκδίκησης των Μαρμάρων και γενικότερα κατά της συναισθηματικής επαναπατριστικής λογικής που επιβάλλεται συχνά μέσω πίεσης της κοινής γνώμης.

Η ελληνική διεκδίκηση δεν έχει ουσιαστική βάση, καθώς βασίζεται στον ισχυρισμό ότι ο λόρδος Έλγιν «έκλεψε» τα γλυπτά. Ας εξετάσουμε για λίγο το πόσο παράλογο είναι να υποστηρίζεται ότι ένας Βρετανός αριστοκράτης μπήκε σε στρατιωτική περιοχή (όπως ήταν η Ακρόπολη το 1801) με εκατοντάδες εργάτες και αφαίρεσε ό,τι ήθελε, χωρίς επίσημη άδεια, υπό τα μάτια της οθωμανικής φρουράς. Παράλογο, σωστά;

Επιπλέον, υπάρχει μεταφρασμένο αντίγραφο της άδειας και μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν την εκδοχή του, μεταξύ των οποίων και του ίδιου του λόρδου Βύρωνα. Οι Έλληνες αγνοούν αυτά τα στοιχεία.

Η συζήτηση οξύνθηκε από το 1981, όταν η Μελίνα Μερκούρη έγινε υπουργός Πολιτισμού στην Ελλάδα. Με πάθος και επικοινωνιακή δεινότητα, μετέτρεψε ένα ζήτημα πολιτιστικής διπλωματίας σε σταυροφορία. Έκτοτε, σχεδόν όλοι οι Έλληνες θεωρούν τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων εθνική υπόθεση.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη ρητορική, τα Μάρμαρα ανήκουν νομικά στο Βρετανικό Μουσείο και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους είναι αδιαμφισβήτητος. Τα γλυπτά ήταν τα εναπομείναντα μέρη ενός φθαρμένου κτιρίου μέσα σε στρατιωτική ζώνη, υπό την εξουσία του Μεγάλου Βεζίρη, ο οποίος είχε τη στρατιωτική και διοικητική αρμοδιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η Αθήνα ήταν τότε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πλήρως ενταγμένη στο διοικητικό της σύστημα. Είχαν κάθε δικαίωμα να δώσουν στον Έλγιν την άδεια που ζήτησε, και το έκαναν για δικούς τους πολιτικούς λόγους.

Αιώνες αργότερα, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος αποφάσισε να δωρίσει τρία κομμάτια της διακόσμησης του Παρθενώνα από το Βατικανό στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, οι Έλληνες δεν αντέδρασαν.

Αλλά αν τα έδινε ο Σουλτάνος στον Έλγιν, θεωρείται απαράδεκτο. Άλλη εποχή, θα πείτε, αλλά ακόμη και τότε υπήρχαν παρόμοιες πρακτικές ανταλλαγής και δωρεών.

Ο τρόπος που βλέπουμε σήμερα τον Παρθενώνα είναι σε μεγάλο βαθμό ρομαντική κατασκευή, ένας μύθος που δημιουργήθηκε στα ευρωπαϊκά κέντρα αρχαιογνωσίας. Ο Παρθενώνας ήταν ένα τοπικό οικοδόμημα, πιθανόν όχι καν ναός, που κατασκευάστηκε με χρήματα μιας αυτοκρατορίας.

Παρουσιάζεται ως σύμβολο δημοκρατίας, αλλά μια πιο ρεαλιστική σύγκριση θα ήταν σαν έναν σύγχρονο ηγέτη να χρησιμοποιεί συμμαχικούς πόρους για να χτίσει προσωπικό μέγαρο.

Οι αρχαίες πηγές σπάνια τον αναφέρουν, αφήνοντας πολλά στοιχεία ασαφή. Το συμβολικό του βάρος είναι μεταγενέστερη εθνικιστική κατασκευή.

Αυτός ο μύθος ενισχύθηκε τον 19ο αιώνα από Γερμανούς λόγιους και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Έκτοτε, η πολιτιστική αφήγηση εξαλείφει κάθε ιστορική πολυπλοκότητα.

Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω σε όσους θέλουν να ακούσουν: ότι τα μουσεία πρέπει να παρουσιάζουν την ιστορική αλήθεια, όχι πολιτικά συνθήματα.

Και γι’ αυτό η πρόσφατη «ακύρωσή» μου από το Μουσείο της Ακρόπολης είναι σημαντική. Παρότι πρόκειται για ένα ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών, προβάλλει –κατά τη γνώμη μου– μια στρεβλή εικόνα, που επηρεάζει τους επισκέπτες με ιδεολογικά αφηγήματα.

Δεν αντέχω αυτή την προσέγγιση. Και γι’ αυτό, παρά τις αντιδράσεις, συνεχίζω.

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Ρύπανση: Έρευνα τη συνδέει με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νεφρικής νόσου

Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά

Κύπρος: Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές – Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο… Φειδίας
Τα στοιχεία 23.05.26

Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο - Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο... Φειδίας

Στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφιοι/ες, εκ των οποίων 743 κατέρχονται υποψήφιοι/ες με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς

Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους
Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους

Η Μαρί Μπέκερς είναι μία από τις εκατοντάδες μητέρες που έχουν ενταχθεί σε διαδικτυακές κοινότητες looksmaxxing, ενός κινήματος που υπόσχεται να βελτιώσει την εμφάνιση μέσω ειδικών ασκήσεων και παρεμβάσεων στη δομή του προσώπου.

Ισπανία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ

Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στην Ισπανία, αν και εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές

Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ
Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ

Ο Ζαν Νοέλ Μπαρό, Υπουργός Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ

Η Τεχεράνη δεν θα συμβιβαστεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν
Η Τεχεράνη δεν θα συμβιβαστεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν

Μια περιφερειακή διαπραγματευτική προσπάθεια, με επικεφαλής το Πακιστάν, βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες πολέμου

Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος
Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος στην Πορτογαλία

Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκισή της για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης - Έρευνα για το πώς βρέθηκαν τα παιδιά στην Πορτογαλία

Σερβία: Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι – Απαιτούν πρόωρες εκλογές
Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι - Απαιτούν πρόωρες εκλογές

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς στην Σερβία ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ

Μαλδίβες: «Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά – Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό
«Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά - Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό, ψάχνουν απαντήσεις στις κάμερες

Η σπηλιά στην οποία εισήλθαν οι Ιταλοί δύτες είχε βάθος περίπου 60 μέτρων, σχεδόν διπλάσιο από το μέγιστο επιτρεπτό βάθος για τουριστικές καταδύσεις στις Μαλδίβες

Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό
Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό

Οι εθελοντές της Διεθνούς Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Κονγκό πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τον Έμπολα

Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος
Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος

Παραμένει στο στόχαστρο της κυβέρνησης Ερντογάν και της ελεγχόμενης από αυτόν δικαιοσύνης στην Τουρκία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης - Φυλάκισε τον Ιμάμογλου, θέλει και να διορίσει «δικό του» πρόεδρο στο CHP

Πορτογαλία: Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα αγοράκια της σε δάσος
Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα δύο αγοράκια της σε δάσος στην Πορτογαλία

Η ανάκριση είχε διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται σήμερα - Η 41χρονη όσο και ο σύντροφός της ενδέχεται να προφυλακιστούν για την υπόθεση της εγκατάλειψης των παιδιών στην Πορτογαλία

Μπαρδέμ, Ράφαλο και Λάνθιμος (και χιλιάδες άλλοι) εναντίον Βενσάν Μπολορέ
Ο Γάλλος μεγιστάνας Βενσάν Μπολορέ ένωσε τους Μπαρδέμ, Ράφαλο, Λάνθιμο και χιλιάδες άλλους - Εναντίον του

Χιλιάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου καταγγέλουν με ανοιχτή επιστολή την «επιρροή της ακροδεξιάς» μέσω του Canal+, του οποίου κύριος μέτοχος είναι ο Βενσάν Μπολορέ.

Όλυμπος: Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο Ισπανό ορειβάτη
Άφαντος ο Ισπανός ορειβάτης που αγνοείται στον Όλυμπο - Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες

Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης έδωσε τελευταία φορά σημεία ζωής την 19η Μαΐου - Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ξεκίνησε από το καταφύγιο «Σπ. Αγαπητός» με στόχο την ανάβαση προς τον Μύτικα

Γιαννιτσά: Ανήλικος στο φάσμα του αυτισμού παραμένει χωρίς κατ’ οίκον διδασκαλία, καταγγέλλουν οι γονείς του
Γιαννιτσά: Ανήλικος στο φάσμα του αυτισμού παραμένει χωρίς κατ’ οίκον διδασκαλία, καταγγέλλουν οι γονείς του

Έως το 2023 το παιδί βρισκόταν σε κατ’ οίκον διδασκαλία, μέχρι που τα πράγματα άλλαξαν. Οι γονείς του παιδιού έχουν κινηθεί νομικά απέναντι στη διευθύντρια του λόγω ειδικού σχολείου και την κατηγορούν για παράβαση καθήκοντος

To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός
To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός

Παρά τις απουσίες της η Ρεάλ παραμένει δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό ο Γιώργος Μπαρτζώκας φρόντισε να «τραβήξει τα χαλινάρια» στην υπέρμετρη αισιοδοξία ενόψει του μεγάλου τελικού.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκίς – Κέρδη 170.000 ευρώ σε έξι μήνες
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκίς – Κέρδη 170.000 ευρώ σε έξι μήνες

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, συνελήφθησαν πέντε μέλη της ομάδας, ηλικίας 31 έως 35 ετών, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό στέλεχος

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Ρόδος: Απόπειρα εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων από τον οδηγό που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο
Απόπειρα εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων από τον οδηγό που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο

Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι ο 44χρονος επιχείρησε να παρέμβει στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης - Οργή στη Ρόδο με την αποφυλάκισή του

Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές
Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές

Ο κατασκευαστικός κλάδος εκφράζει προβληματισμό για τη νέα πίεση στο κόστος οικοδομής, την οποία παράγοντες της αγοράς συνδέουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και το αυξημένο κόστος βασικών υλικών

Μικρολίμανο: Η στιγμή που φτάνουν περιπολικό και ασθενοφόρο μετά το περιστατικό με τον «Τίτι»
Η στιγμή που περιπολικό και ασθενοφόρο φτάνουν στο Μικρολίμανο μετά το περιστατικό με τον «Τίτι»

Ο 42χρονος κακοποιός, μετά τους πυροβολισμούς στο Μικρολίμανο, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι- «Αιθέρια ομορφιά»
H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι, κυριολεκτικά - «Αιθέρια ομορφιά»

Η Κέιτ Μος πέρασε από το Great Pavilion για να παρουσιάσει το λουλούδι «Kate Moss» και, αν και δεν συμμετείχε στην επιλογή του τριαντάφυλλου, υποστήριξε ότι η σύνδεση ήταν «μοιραία».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

