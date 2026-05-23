Τραγωδία στον Πύργο: Νεκρός 55χρονος εργάτης γης που επέστρεφε από τη δουλειά του – Παρασύρθηκε από φορτηγό

Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον κόμβο της Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, όταν φορτηγό παρέσυρε 55χρονο ποδηλάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, ο άτυχος άνδρας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 55χρονος ήταν εργάτης γης, που εκείνη τη στιγμή πήγαινε για δουλειά. Το φορτηγό, επιχείρησε να στρίψει δεξιά και να βγει στην εθνική οδό με αποτέλεσμα να παρασύρει τον ποδηλάτη.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.