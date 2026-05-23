The Good Life 23 Μαΐου 2026, 15:50

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του

Μια άγνωστη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πτυχή από τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα έφερε στο φως η κόρη του, Νάνσι, μέσα από αναρτήσεις της στην πλατφόρμα X

Λουκάς Καρνής
Ο Φρανκ Σινάτρα συμμετείχε το 1948 σε μια επιχείρηση λαθραίας μεταφοράς μετρητών, ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, με σκοπό τη χρηματοδότηση όπλων για λογαριασμό της εβραϊκής παραστρατιωτικής οργάνωσης Χαγκανά στην υπό βρετανική εντολή Παλαιστίνη.

Η αποκάλυψη, την οποία η Νάνσι Σινάτρα επέλεξε να μοιραστεί στις 15 Μαΐου —ημέρα μνήμης της Νάκμπα (Καταστροφής) για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων— αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την έντονη στήριξη του Φράνκι στο σιωνιστικό κίνημα, την ίδια ώρα που η δράση της Χαγκανά συνδέεται ιστορικά με βίαιες εκτοπίσεις πληθυσμών και τρομοκρατικές ενέργειες, όπως η πολύνεκρη ανατίμηση του πλοίου SS Patria το 1940.

Η ιστορία, όπως τη μεταφέρει η Νάνσι Σινάτρα, διαδραματίστηκε τον Μάρτιο του 1948 στο περίφημο νυχτερινό κέντρο Copacabana της Νέας Υόρκης.

Εκεί, ο πατέρας της συνάντησε τον Τέντι Κόλεκ, τον τότε εκπρόσωπο της πολιτοφυλακής Χαγκανά στην Ουάσινγκτον (και μετέπειτα επί σειρά ετών δήμαρχο της Ιερουσαλήμ).

Γνωρίζοντας ότι ο Κόλεκ βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από το FBI, ο Σινάτρα λειτούργησε ως αντιπερισπασμός.

Ενώ οι αρχές είχαν εστιάσει την προσοχή τους στη συνάντηση των δύο ανδρών στο κλαμπ, ο Σινάτρα κατάφερε να διαφύγει απαρατήρητος και να παραδώσει ο ίδιος τα χρήματα απευθείας στον καπετάνιο ενός πλοίου που ήταν φορτωμένο με πυρομαχικά και έτοιμο να αποπλεύσει για την Παλαιστίνη.

Η Νάνσι Σινάτρα είχε αναφερθεί ξανά στο περιστατικό αυτό το 2023, χαρακτηρίζοντάς το ως την «πιο γενναία και ηρωική στιγμή» της ζωής του πατέρα της.

Η σκοτεινή πλευρά της Χαγκανά και η επέτειος της Νάκμπα

Η Χαγκανά ήταν η μεγαλύτερη παράνομη σιωνιστική στρατιωτική οργάνωση κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Εντολής στην Παλαιστίνη και αποτέλεσε τον βασικό κορμό για τη μετέπειτα ίδρυση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Η δράση της σημαδεύτηκε από αιματηρά γεγονότα. Μεταξύ αυτών ήταν η βύθιση του πλοίου SS Patria στο λιμάνι της Χάιφα το 1940.

Η οργάνωση τοποθέτησε βόμβα με σκοπό να ακινητοποιήσει το πλοίο και να εμποδίσει την απέλαση 1.800 Εβραίων προσφύγων στον Μαυρίκιο από τους Βρετανούς, όμως η έκρηξη κατέστρεψε το κύτος, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 267 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 172.

Παράλληλα, η Χαγκανά ήταν η κύρια στρατιωτική δύναμη πίσω από την υλοποίηση του Σχεδίου Ντάλετ (Plan Dalet), μιας εκτεταμένης στρατιωτικής επιχείρησης που περιλάμβανε πολιορκίες αραβικών χωριών, βομβαρδισμούς συνοικιών, αναγκαστικούς εκτοπισμούς και πυρπολήσεις σπιτιών.

Αυτή η περίοδος οδήγησε στη Νάκμπα (την Καταστροφή), κατά την οποία περισσότεροι από 700.000 Παλαιστίνιοι ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους και περίπου 15.000 έχασαν τη ζωή τους.

Η επιλογή της Σινάτρα να μοιραστεί την ιστορία στις 15 Μαΐου, ημέρα που οι Παλαιστίνιοι τιμούν τη μνήμη της Νάκμπα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αιώνιος υποστηρικτής του Ισραήλ

Η εμπλοκή του Φρανκ Σινάτρα στην επιχείρηση του 1948 δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς ο Φράνκι υπήρξε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του ένας από τους πιο ένθερμους και επώνυμους υποστηρικτές του κράτους του Ισραήλ στο Χόλιγουντ.

Το 1962 επισκέφθηκε τη χώρα για πρώτη φορά, όπου πραγματοποίησε σειρά επτά συναυλιών, μία εκ των οποίων δόθηκε αποκλειστικά για τους Ισραηλινούς στρατιώτες, σφραγίζοντας έτσι τους στενούς δεσμούς του με το εβραϊκό κράτος.

