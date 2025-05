Στις 14 Μαΐου 1998, πεθαίνει ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές του προηγούμενου αιώνα, ο Φρανκ Σινάτρα, «η Φωνή» όπως τον έλεγαν.

Όπως αναφέρει «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 17ης Μαΐου 1998:

Ο Φράνκ Σινάτρα «έζησε έντονη ζωή, παντρεύτηκε τέσσερις φορές (τη Νάνσι Μπαρμπάτο, την Άβα Γκάρντνερ, τη Μία Φάροου και την Μπάρμπαρα Μαρξ, πρώην σύζυγο του Ζέπο Μαρξ) και γενικά ό,τι και αν έκανε είχε τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα επάνω του.

»Πολλοί τον κατηγόρησαν ότι είχε διασυνδέσεις με την ιταλική Μαφία και αρκετά από τα ονόματα των συνεργατών του περιέχονταν σε “ύποπτους” φακέλους του FBI. Για κάθε κακή φήμη όμως που κυκλοφορούσε εναντίον του υπήρχε μια άλλη αντισταθμιστική, που μαρτυρούσε την αφοσίωση και τη γενναιοδωρία του προς γνωστούς και αγνώστους. Και πάντα ευχαριστούσε το κοινό του για την προσοχή του.

»Το 1953, όταν η καριέρα του περνούσε μια σοβαρή κρίση, κέρδισε Οσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία “Όσο υπάρχουν άνθρωποι”. To 1971 δήλωσε ότι αποσύρεται, δεν κατάφερε όμως να κρατηθεί μακριά από δύο χρόνια.

»Το 1985 του απονεμήθηκε το Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον τότε πρόεδρο και φίλο του Ρόναλντ Ρίγκαν».

Οι κακές παρέες

Aπό τις αρχές της δεκαετίας του 1940, ο Φρανκ Σινάτρα «έβγαλε» δεκάδες δίσκους και συμμετείχε σε δεκάδες ταινίες. Για πολλά χρόνια ήταν ο ηγεμόνας του Χόλιγουντ, του Λας Βέγκας και της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος.

Καθώς τα χρόνια περνούσαν και το άστρο του Σινάτρα γινόταν όλο και πιο λαμπερό, όλο και περισσότερες πληροφορίες έβγαιναν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις σχέσεις του με το οργανωμένο έγκλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν προσπάθησε να το κρύψει.

Τον Δεκέμβριο του 1971, το περιοδικό «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα, έρευνα του συγγραφέα και δημοσιογράφου – ερευνητή των New York Times, Νίκολας Γκείτζ, σχετικά με τις σχέσεις του Φρανκ Σινάτρα με τη Μαφία.

Φιλία δεκαετιών

«Τριάντα ολόκληρα χρόνια ο Φρανκ Σινάτρα διατηρεί φιλικούς δεσμούς με τους αρχηγούς της Μαφίας. Έμεινε φίλος τους ακόμη και όταν αυτοί κηλίδωσαν την υπόληψή του, έβλαψαν τα επαγγελματικά του συμφέροντα και έγιναν αιτία να χάση τη φιλία του αειμνήστου προέδρου Τζων Κένεντι.

»Δεν είναι ασυνήθιστες, ούτε περίεργες οι δοσοληψίες των τραγουδιστών με τους γκάγκστερς, εφόσον οι τελευταίοι συμμετέχουν συχνά στα κέρδη των νυκτερινών κέντρων διασκεδάσεως. Κανείς όμως άλλος δεν δημιούργησε μόνιμες φιλίες μαζί τους όπως ο Σινάτρα.

»Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως σύχναζε πάντα στα σπίτι των ‘μαφιόζων’, τους συνιστούσε γυναίκες και ανεχόταν να χρησιμοποιούν το όνομά του για να επιτυγχάνουν διάφορα ωφελήματα εκ μέρους των κρατικών αρχών».

Το τέλος της φιλίας Κένεντι – Σινάτρα

Ο Φρανκ Σινάτρα υπήρξε στενός φίλος του Τζον Κένεντι. Μάλιστα μέσω συναυλίων του βοήθησε σημαντικά στη χρηματοδότηση της νικηφόρας προεκλογικής εκστρατείας του αμερικανού πολιτικού.

Ύστερα όμως από την εκλογή του Τζον Κένεντι τα πράγματα άλλαξαν.

«Οι σχέσεις του τραγουδιστή με τον πρόεδρο άρχισαν να ψυχραίνωνται όταν ο Ρόμπερτ Κέννεντυ ανέλαβε το υπουργείο Δικαιοσύνης και κήρυξε επισήμως τον πόλεμο κατά της ωργανωμένης εγληματικότητας.

»Τα παλαιότερα στελέχη του υπουργείου άρχισαν τότε να αναρωτιούνται πώς μπορούσε να πολεμάη η κυβέρνηση την Μαφία και συγχρόνως να συχνάζη στον Λευκό Οίκο ένας άνθρωπος τόσο δεμένος με την οργάνωση αυτή, όπως ο Φρανκ Σινάτρα.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι ζήτησε να γίνει έρευνα για τις σχέσεις Μαφίας – Φρανκ Σινάτρα

Η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης και τα έγγραφα του FBI

Συντάχθηκε έκθεση 19 σελίδων βασισμένη σε ηχογραφημένες συνομιλίες μελών της μαφίας καθώς και σε στοιχεία πληροφοριοδοτών.

«Η έκθεση γράφει ότι ο Σινάτρα βρισκόταν σε επαφή με καμμιά δεκαριά από τους γνωστότερους αρχηγούς της Μαφίας κατά τα έτη 1958 – 1964. Δίνει λεπτομερή στοιχεία για τα τηλεφωνήματα που έκαναν αυτοί στο σπίτι του ηθοποιού, χρησιμοποιώντας τον «απόρρητο» αριθμό τηλεφώνου του, που δεν τον περιείχε ο τηλεφωνικός κατάλογος».

Προνόμια, χάρες και ειδικές εξυπηρετήσεις

Ο Φρανκ Σινάτρα παράλληλα με την τέχνη της μουσικής και του κινηματογράφου ασκούσε με ιδιαίτερη επιτυχία και την τέχνη των επιχειρήσεων, και στον τομέα αυτόν φαίνεται ότι απολάμβανε την στήριξη των ισχυρών φίλων του.

«Η έκθεση του υπουργείου άφηνε να εννοήται ότι ο Σινάτρα ήταν ίσως ανακατεμένος σε ύποπτες «δουλειές» της Μαφίας, στην πολιτεία της Νεβάδας.

»Πραγματικά, στις αρχές του 1960 ο τραγουδιστής είχε το μεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτησίας του Κάλι – Νέβα – Λοτζ, ενός κέντρου παραθερισμού και χαρτοπαιξίας, στις όχθες της λίμνης Ταχόε»

Ο Σινάτρα όμως είχε ταυτόχρονα την υποχρέωση να ικανοποιεί διάφορα αιτήματα των μαφιόζων φίλων του.

«Μια από αυτές τις ‘χάρες’ αφορά τον έμπορο αυτοκινήτων Πέτερ Έπστκυ, που είχε προσπαθήσει να πείση τον Σινάτρα να γράψη σε δίσκο ένα τραγούδι του, για μια ραδιοφωνική διαφήμιση του καταστήματός του. Ο Φρανκ είχε αρνηθή. Τότε ο Έπστκυ αποτάθηκε στους Τζόζεφ και Ρόκο Φισκέτι, ξαδέλφους του Αλ Καπόνε και γνωστούς ‘μαφιόζους’.

» Έπειτα από αυτό ο Σινάτρα δέχθηκε να γράψη τον δίσκο χωρίς αμοιβή’, είπε η σύζυγός του Έπστκυ στην Εφ Μπι Άϊ. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Σινάτρα πήρε ως δώρο δύο αυτοκίνητα «Πόντιακ» εκ μέρους του Έπστκυ, σαν εκδήλωση της ευγνωμοσύνης του».

Ο Φρανκ, η Μαφία και το Χόλιγουντ

Ο ηθοποιός Πήτερ Λόφορντ, στενός φίλος του Φρανκ Σινάτρα και για πολλά χρόνια παντρεμένος με την αδερφή του Τζον Κένεντι, Πατ, έδωσε, στα μέσα της δεκαετίας του ’70, λεπτομερή αναφορά για το πώς η Μαφία και ο Σινάτρα διηύθυναν το Χόλιγουντ.

Τη συνέντευξη του Λόφορντ στον αυστραλό δημοσιογράφο Στιβ Νάνλιβι, αναδημοσίευσε κατ’ αποκλειστικότητα ο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» στις 29.7.1976.

«Οι ρόλοι του [Λώφορντ] στο ‘Θύελλα πάνω από την Ουάσιγκτον’, ‘ Έξοδος’, ‘Αλάτι και πιπέρι’, τον έφεραν στον σκληρό πυρήνα της ομάδας του Σινάτρα, που τον έλεγχό της είχε η Μαφία.

»Μέλη αυτής της ομάδας ήταν ακόμα ο Σάμμυ Νταίηβις, ο Τόνυ Κέρτις, η Τζάνετ Λι, η Νάταλι Γουντ και η Σίρλεϋ Μακ Λέην. Όλοι μαζί ελέγχανε, στο τέλος της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, την βιομηχανία διασκεδάσεως του Χόλλυγουν»

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ‘κλίκα’, κάθε μέλος της χωριστά και ο αρχηγός της Φρανκ Σινάτρα, είχαν συχνή επαφή με τον υπόκοσμο, με την Μαφία, με τα συνδικάτα ή όπως αλλιώς τα λένε», αναφέρει ο Λόφορντ, δίνοντας και συγκεκριμένο παράδειγμα για το πως ενεργούσε ο Σινάτρα.

Η δύναμη του Σινάτρα

«Πόση δύναμη διέθετε ο Σινάτρα και πώς την ασκούσε, δείχνει ο Λώφορντ με το παράδειγμα του μαύρου τραγουδιστή και ηθοποιού Σάμμυ Νταίηβις τζούνιορ. Κάποια μέρα, ο Φρανκ εκνευρίστηκε με τον Σάμμυ και αποφάσισε: ‘Είναι έξω!’.

»Έτσι στο φιλμ του Τζων Στάρτζις, στο οποίο ο Σάμμυ Νταίηβις είχε τον τρίο κύριο ρόλο, πλάι στον Φρανκ Σινάντρα και τον Πήτερ Λώφορντ, η διανομή των ρόλων άλλαξε ξαφνικά.

Διηγείται ο Λώφορντ:

«Ο Σινάτρα πήρε ένα μολύβι και έσβησε το όνομα του Νταίηβις»

Η «μολυβιά» αυτή έδωσε στον Στηβ Μακ Κουήν , που αντικατέστησε τον Σάμμυ Νταίηβις,τον πρώτο του πρωταγωνιστικό του ρόλο.

«Η συμμορία τού προδιέγραφε που μπορούσε να εμφανιστεί και που όχι’, διηγείται ο Λώφορντ, για την περίοδο του ’60.

»Κάποτε, προσπάθησε ο Φρανκ να εμφανιστεί σ’ ένα νυκτερινό κέντρο, από τα απαγορευμένα της Μαφίας. Όχι μόνο δεν τον άφησαν να τραγουδήσει σ’ εκείνο το κέντρο, , αλλά για καιρό δεν του επιτρεπόταν να τραγουδάει σ’ ολόκληρη τη Νέα Υόρκη».

Ο δικός του τρόπος του

Ο Σινάτρα γεννήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών από γονείς ιταλούς μετανάστες και με τη φωνή του κατέκτησε τον κόσμο.

Η πορεία του και η στάση του απέναντι στις επιλογές του αποτυπώνονται πλήρως στους στίχους, ενός από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του Σινάτρα, που έγραψε ειδικά γι’ αυτόν ο Πολ Άνκα, ύστερα από ένα γεύμα που είχαν οι δυό τους μαζί με «δύο τύπους της μαφίας» το 1969,

And now, the end is near

And so I face the final curtain

My friends, I’ll say it clear

I’ll state my case of which I’m certain

I’ve lived a life that’s full

I traveled each and every highway

But more, much more than this

I did it my way

Regrets, I’ve had a few

But then again, too few to mention

I did what I had to do

And saw it through without exemption

I planned each chartered course

Each careful step along the byway

But more, much more than this

I did it my way

Yes, there were times, I’m sure you knew

When I bit off more than I could chew

But through it all, when there was doubt

I ate it up and spit it out

I faced it all and I stood tall

And did it my way

I’ve loved, laughed and cried

I’ve had my fill, my share of losing

And now, as tears subside

I find it all so amusing

To think I did all that

And may I say, not in a shy way

Oh no, no, not me

I did it my way

For what is a man, what has he got

If not himself then he has not

To say all the things he truly feels

And not the words of one who kneels

The record shows, I took the blows

But I did it my way