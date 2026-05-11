Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream
Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 10:39
Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εκλογές 11ης Μαΐου 1958: Η Δεξιά εγέννησε την Αριστερά
Ιστορικό Αρχείο 11 Μαΐου 2026, 11:42

Εκλογές 11ης Μαΐου 1958: Η Δεξιά εγέννησε την Αριστερά

Όλα πληρώνονται κάποτε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Πολλές οι διαπιστώσεις. Από τις σημαντικές, η αύξηση του αριθμού των γυναικών που προσέρχονται στις κάλπες. Είναι πολύ δικό μας το θέμα για να μη του δώσουμε πρώτη θέση. Γυναίκες απ’ όλες τις τάξεις· και νοικοκυρές και εργαζόμενες και κοσμικές και μητέρες με τα μωρά στην αγκαλιά. Διπλασιασμός του πληθυσμού της χώρας. Τέσσερα εκατομμύρια ψυχές, ενεργούμενα, πλάσματα διακοσμητικά, όργανα τέρψεως ή δουλεύτρες χωρίς οντότητα λίγα χρόνια πίσω, έγιναν δημιουργοί καταστάσεων, συνυπεύθυνες για την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν είναι πια οι περιπατήτριες του εθνικού μας κήπου. Είναι μαζί μ’ εμάς οι κηπουροί που φυτεύουν κι’ αυτοί το δεντράκι τους κι’ ενδιαφέρονται για την ανάπτυξή του.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 13.5.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ποια έννοια όμως έχει ο χωρισμός των τμημάτων σε γυναικεία και ανδρικά; Αυτό το «ανδρών» και «γυναικών» συνηθίσαμε να το βλέπουμε σε άλλους χώρους. Χωρισμός των πολιτών, κι’ εκεί όπου αρσενικοί και θηλυκοί προσέρχονται με ίσα δικαιώματα, είναι κακό υπόλειμμα του ασιατικού γυναικωνίτη.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 13.5.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Δεύτερη διαπίστωση: η αποχή. Σημαντικό το ποσοστό εκείνων που αρνήθηκαν ψήφο. Τι θα τους κάνετε όλους αυτούς, κύριε εισαγγελέα, και τι θα γίνουν οι απειλητικές προειδοποιήσεις; Δεν ξέρω πώς βλέπουν το θέμα οι ερμηνευτές του Συντάγματος. Αλλά δεν μου φαίνεται εκδήλωση δημοκρατική, κάθε φορά ν’ απειλούνται από κυρώσεις όσοι δεν ψηφίζουν. Μήπως δεν είναι πολιτική πράξη και η αποχή; Εκδήλωση αδιαφορίας αηδίας θα λέγαμε απέναντι των πολιτικών σχηματισμών που διεκδικούν την ψήφο. Έπειτα, όταν με καλείς, κύριε, να ψηφίσω, η πρόσκληση προϋποθέτει ότι έχεις λάβει όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για να μη με ταλαιπωρήσης. Κι’ εσύ δεν έλαβες κανένα. Πολύς ο κόσμος που βασανίστηκε σε περιπλανήσεις και αγανάκτησε ώσπου να βρη το τμήμα στο οποίο ανήκει. Αντί λοιπόν ν’ απειλούνται με κυρώσεις οι απέχοντες, οι ποινές να επιβληθούν στη διοικητική ασυναρτησία που προκαλεί τις περιπλανήσεις και μειώνει το ζήλο των εκλογέων.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 12.5.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Τρίτο και σπουδαιότερο φαινόμενο: η άνοδος της Αριστεράς. Σας φαίνεται περίεργο; Η μοιραία συνέπεια της τακτικής μας. Σε παίρνουν για ύποπτο όταν τα λες. Η Δεξιά εγέννησε την Αριστερά. Η Δεξιά ως κεφάλαιο και ως φρουρός του καθεστώτος. Δεν είναι η Γυάρος η καλύτερη μέθοδος για την απώθηση του κομμουνισμού. Ευχαριστήριο προσκύνημα στον Άγιο Ευστράτιο οφείλουν οι ακραίοι της Αριστεράς. Να τον ανακηρύξουν άγιό τους. Εκτοπισμοί, φυλακίσεις χωρίς δίκες, ποινές που παίρνουν τη μορφή εκδικήσεως, αυθαιρεσίας, μέτρα βίας, είναι το λίπασμα του αριστερισμού. Όταν κυνηγάς τον άλλον στο ψωμί του, όταν του κόβης και τη σύνταξη ακόμα, όταν οι διώξεις πλήττουν και τα παιδιά των διωκομένων, όταν κρατάς γέρους και άρρωστους στις φυλακές, όταν επιμένης σε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, δεν αμύνεσαι. Τον κομμουνισμό προπαγανδίζεις.


«ΤΑ ΝΕΑ», 12.5.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Αν δε αυτά τα θεωρήσετε συνέπειες αναπόδραστες μιας ανώμαλης περιόδου, δεν θα πήτε το ίδιο και για την ιταμότητα του ελληνικού πλούτου, ενός πλούτου που κατά την τελευταία περίοδο πήρε τις διαστάσεις γίγαντα. Παράδεισος του κεφαλαίου. Σε άλλες χώρες τού επιβάλλουν φορολογίες σχεδόν δημευτικές. Το καταφύγιό του έγινε η Ελλάδα. Χυδαίο, προκλητικό, ανάλγητο. Ο ένας ανοίγει σαμπάνιες και οι πολλοί διστάζουν και για το τσαφ της γκαζόζας τους ακόμα. Επιδείξεις που εξαγριώνουν. Γιορτές που προκαλούν την οργή. Σ’ έναν κόσμο κατά τα τρία τέταρτα νηστικό ή μισοχορτάτο, η αυθάδεια του παρά στην πιο ελεεινή του μορφή.


«Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 8.5.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Όλα πληρώνονται κάποτε. Οι εκλογές είναι μια προειδοποίηση. Σήμα κινδύνου. Ή προλαβαίνεις και πιάνεις τον ταύρο από τα κέρατα, ή ο ταύρος σε ξεκοιλιάζει με τα κέρατά του. Ή εσύ, μέσα στα πλαίσια της Δημοκρατίας σου, θα πας όσο παίρνει περισσότερο αριστερά, με την έννοια της ανακουφίσεως των λαϊκών και των μεσαίων τάξεων, ή θα βρεθής σε εξελίξεις που μόνο για τους αφελείς θα είναι εκπλήξεις. Αν ούτε αυτή τη φορά το καταλάβουμε, σημαίνει ότι η ευφυΐα την οποία με τόση έπαρση θεωρούμε κόρη της ελληνικής γης, αποτελεί έναν ακόμα μύθο.

Ηττημένοι στην ουσία οι σημερινοί νικητές, καλούνται τώρα ν’ απαρνηθούν τον εαυτό τους και να ενταχθούν στη φωνή των πραγμάτων, που επιβάλλουν νέα σχήματα στη ζωή της χώρας.

*Κείμενο του Παύλου Παλαιολόγου, που έφερε τον τίτλο «Ανατομία της ψήφου» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Τρίτη 13 Μαΐου 1958, δύο ημέρες μετά τις εθνικές εκλογές της 11ης Μαΐου.


Νικήτρια των βουλευτικών εκλογών της 11ης Μαΐου 1958 υπήρξε η ΕΡΕ (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις) του Κωνσταντίνου Καραμανλή με ποσοστό 41,16% και 171 έδρες στο Κοινοβούλιο. Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε η ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά) υπό τον Ιωάννη Πασαλίδη (Πασσαλίδη) με ποσοστό 24,42% και 79 έδρες, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε το Κόμμα Φιλελευθέρων, υπό την ηγεσία των Σοφοκλή Βενιζέλου και Γεωργίου Παπανδρέου, με ποσοστό 20,67% και 36 έδρες.

Το σκίτσο που εικονίζεται στο χώρο της κεντρικής φωτογραφίας προέρχεται από το τεύχος του «Ταχυδρόμου» που είχε κυκλοφορήσει στις 10 Μαΐου 1958, την προτεραία των εθνικών εκλογών.


«ΤΑ ΝΕΑ», 13.5.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«ΤΑ ΝΕΑ», 14.5.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«ΤΑ ΝΕΑ», 15.5.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Κόσμος
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
inTown
Ιστορικό Αρχείο
inStream - Ροή Ειδήσεων
Stoiximan: «Πού ήσουν;»
Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

Stoiximan: «Πού ήσουν;»

Μια νέα καμπάνια που αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της Stoiximan σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή

Σύνταξη
Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas
ΗΠΑ 11.05.26

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas

Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σύνταξη
Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Πολιτική 11.05.26

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

Σύνταξη
«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι
Ποδόσφαιρο 11.05.26

«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι

Ουκρανικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων - Τι απαντάει το τριφύλλι σχετικά με το δημοσίευμα

Σύνταξη
Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου
Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου

Σε δημόσια νοσοκομεία του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής εγκαθίσταται ένα νέο σημείο επαφής για τους πολίτες. Πρόκειται για τους Field Officers του 1566, εξειδικευμένα στελέχη που βρίσκονται μέσα στους χώρους των νοσοκομείων και βοηθούν ασθενείς και συνοδούς να κινηθούν πιο εύκολα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
«Έκανε ότι μπορούσε» 11.05.26

Ένας εφιάλτης: Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του

Περίπου τρεις μήνες μετά την αυτοκτονία της Κάθριν σε ηλικία 42 ετών, ο διάσημος ηθοποιός και κωμικός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το δυσάρεστο γεγονός

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αεροπορικές εταιρείες: Οι εκπομπές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα προ-Covid επίπεδα
Κλιματική αλλαγή 11.05.26

Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπομπές άνθρακα των πτήσεων απογειώθηκαν

Οι υποσχέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των εκπομπών και χρήση αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των εκπομπών

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα – Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray
Mετά την ένοπλη επίθεση 11.05.26

Ουρές στο Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα - Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray

Ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies