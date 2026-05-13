Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream
Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 15:53
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Μεγάλος δημιουργός, εξαιρετικός άνθρωπος
Ιστορικό Αρχείο 13 Μαΐου 2026, 16:20

Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Μεγάλος δημιουργός, εξαιρετικός άνθρωπος

Σπανία ψυχή καλωσύνης και αγαθότητος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το να ομιλήση κανείς δι’ ένα δημιουργόν εξ αιτίας του θανάτου του είνε γεγονός πολύ θλιβερόν. Μεγάλος δημιουργός ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και το έργον του μέγα και κολοσσιαίον. Εις τα Ελληνικά γράμματα το έργον του κατέχει μίαν από τας πρώτας θέσεις και η Ελληνική γραμματολογία θ’ ασχοληθή επί πολύ επί αυτού. Ο κριτικός τής αύριον θα εύρη άφθονον υλικόν εις το έργον του κ. Θεοτόκη. Λογοτέχνης από τους ολίγους πρώτους και κορυφαίους των Ελληνικών γραμμάτων, αλλά και άνθρωπος από τους ολίγους. Σπανία ψυχή καλωσύνης και αγαθότητος.

Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, υιός του κόμητος Μάρκου Θεοτόκη, της μεγάλης και αριστοκρατικής Βυζαντινής οικογενείας, ο οποίος έγραψε και ιστορικάς πραγματείας περί της Επτανήσου, και της θυγατρός (σ.σ. σε άλλες πηγές αναφέρεται ως ανιψιά ή ξαδέλφη) του Ιακώβου Πολυλά, εγεννήθη εις Κέρκυραν τω 1871 (σ.σ. κατά τας πηγάς, και σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, γεννήθηκε στους Καρουσάδες της Κέρκυρας στις 13 Μαΐου 1872), όπου ετελείωσε και το Γυμνάσιον.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 3.7.1923, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Νεώτατος εις ηλικίαν είκοσι δύο ετών ενυμφεύθη την Βαρώνην Φον-Μάλοβες (σ.σ. αλλαχού αναφέρεται ως φον Μάλοβιτς ή Μόλοβιτς), μεγάλης οικογενείας της Βιέννης, της οποίας ο αδελφός στρατηγός έπεσε κατά τον Ευρωπαϊκόν πόλεμον.

Μόλις αποπεράτωσε τας σπουδάς του εις Κέρκυραν, ανεχώρησεν εις Παρισίους, όπου έμεινεν επ’ αρκετόν σπουδάζων. Αργότερον μετέβη εις Γερμανίαν, Αυστρίαν, Αγγλίαν και Ιταλίαν. Εκ του εξωτερικού επιστρέψας εις Κέρκυραν, παρέμεινεν το πλείστον εις το μεγάλον του κτήμα, παρά το χωρίον Κρασάδες (σ.σ. Καρουσάδες). Γνώστης των περισσοτέρων ξένων γλωσσών και αυτής της Ινδικής και της Σανσκριτικής, ήτο από τους ολίγους της αρχαίας Ελληνικής κατόχους.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 3.7.1923, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η εγκυκλοπαιδική του μόρφωσις ήτο εξαιρετικόν φαινόμενον. Εις την Ελλάδα ελάχιστοι γνωρίζουν και εμελέτησαν όσα ο Θεοτόκης εγνώριζεν και εμελέτησεν. Εις τα γεωργικά ήτο από τας ολίγας ειδικότητας. Φίλος στενός του Μαβίλη, κατήρτισαν κατά το 1896-97 ίδιον εθελοντικόν σώμα, το οποίον εξ ιδίων συνετήρουν, και επολέμησαν εν Ηπείρω και Κρήτη.

Διαπνεόμενος από φιλελευθέρους και δημοκρατικάς αρχάς προσεχώρησεν ενθέρμως εις το σώσαν την Ελλάδα εθνικόν κίνημα της Θεσσαλονίκης. Η προσωρινή της Εθνικής Αμύνης Κυβέρνησις τον απέστειλεν αντιπρόσωπόν της εις Ρώμην.


Προ τριετίας ήλθεν εις Αθήνας και διωρίσθη ανώτερος υπάλληλος εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην. Η ασθένεια όμως, εξ ης απέθανεν προ μηνών και ο αδελφός του συνταγματάρχης Δημήτριος Θεοτόκης, ο διοικητής της Ανεξαρτήτου Μεραρχίας (σ.σ. σχηματισμός του Ελληνικού Στρατού, που έδρασε κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία), την οποίαν έσωσεν ολόκληρον εκ της αιχμαλωσίας, τον προσέβαλε μετά εν έτος.

Επί δύο έτη υπέφερε φρικτόν μαρτύριον ο συγγραφεύς· εις τον «Ευαγγελισμόν», όπου ενοσηλεύθη επί τινον χρόνον, του εγένετο και εγχείρισις, αλλά η ασθένειά του δεν εθεραπεύετο. Υποφέρων φρικτώς ο Κερκυραίος λογοτέχνης, και υπομένων το μαρτύριον του πόνου στωικώς, ανεχώρησεν εις Κέρκυραν, ίνα μη πλέον επιστρέψη εδώ. Το πολυαγαπημένο του νησί τον κρατεί διά παντός από προχθές…

Μεγάλο, πολύ μεγάλο το έργον του συγγραφέως, και εκλεκτόν.


Εις το Παρίσι, όπου ευρίσκετο τω 1895, εξέδωκε το πρώτον διήγημα με τον τίτλον Vie de Montagne, γραμμένο εις την γλώσσαν του Σατωβριάνδου και του Λαμαρτίνου.

Επανελθών εις την Ελλάδα εδημοσίευσε εις το περιοδικόν «Τέχνη» του αειμνήστου Κ. Χατζοπούλου σειράν διηγημάτων, μεταξύ των οποίων το «Βιο της Κυράς Κερκύρας», τα «Πάθη» (σ.σ. «Πάθος»), το «Πίστομα», παρμένα από την ζωήν του χωρίου της Κερκύρας. Εις τον «Νουμά» αργότερα εδημοσίευσε πεζάς και εμμέτρους μεταφράσεις από τον Μαχαβαράταν (σ.σ. το ινδικό έπος Μαχαμπαράτα), μεταφράσεις από τον Οράτιον και τον Πίνδαρον, εις Βυζαντινόν μέτρον των Εκκλησιαστικών τροπαρίων. Επίσης εδημοσιεύθησαν εις διάφορα περιοδικά τα εξής διηγήματα:

«Υπόληψη», «Κάιν», «Ακόμα;», το οποίον μετεφράσθη εις την Ρωσσικήν και εδημοσιεύθη εις Ρωσσικόν περιοδικόν, «Οι δύο αγάπες», «Τίμιος κόσμος», ο «Απελλής», αρχαίας υποθέσεως, η «Κασσώπη», με υπόθεσιν την επιδρομήν των Γότθων εις την Κέρκυραν τω 500 μ.Χ. Εις βιβλία εξέδωκε επίσης την «Τιμήν και το χρήμα» (πρώτη έκδοσις εις Κέρκυραν), τον «Κατάδικον», την «Ζωήν και τον θάνατον του Καραβέλα», τους «Σκλάβους στα δεσμά τους», τον «Οθέλλον» και την «Τρικυμίαν» του Σαίξπηρ. Μετά του Μαβίλη μετέφρασαν εκ του Ινδικού το «Νάλας και Νταμαγιάντη» (σ.σ. επεισόδιο του ινδικού έπους Μαχαμπαράτα). Επίσης μετέφρασε και εξέδωκε την «Σακούνταλα» του μεγάλου Ινδού δραματικού συγγραφέως Καλιδάσα.


Πλούσιον και άφθονον επίσης το ανέκδοτον έργον του Θεοτόκη. Εκ του Λατινικού έχει μεταφράσει του Βιργιλίου τα «Γεωργικά» και του Λουκρητίου εμμέτρως τα «Περί φύσεως». Από το Ινδικόν έχει μεταφράσει του Καλιδάσα «Ουρβάση» και την «Ιστορίαν του Μαλάβικα και της Αγκνιμέτρα», κεφάλαια από τους «Βέδες», την ιεράν βίβλον των Ινδών, από το Γερμανικόν του Γκαίτε τον «Έρμαν και την Δωροθέαν» εις δακτυλικόν εξάμετρον. Εκ του Αγγλικού του Σαίξπηρ τον «Μάκβεθ», τον «Βασιλέα Ληρ» και τον «Αμλέτον». Επίσης έχει γράψει ιστορίαν της «Ινδικής φιλολογίας», εισαγωγήν εις την «Σακούνταλα» και σχόλια δύο τόμους. Έχει μεταφράσει δε εμμέτρως και την «Λυσιστράτην» του Αριστοφάνους. Και υπάρχει ελπίς να ευρεθούν και άλλα του ανέκδοτα διηγήματα.

Αυτό είνε το έργον του Κερκυραίου λογοτέχνου. Μεγάλος δημιουργός, θαυμάσιος παρατηρητής και ψυχολόγος δυνατός, τεχνίτης εις τον διάλογον και εις την περιγραφήν λεπτομερέστατος. Εις την δημοτικήν γλώσσαν έδωκε χαρακτήρα. Εις το ηθογραφικόν διήγημα αναμφισβητήτως κατέχει την πρώτην θέσιν. Την ζωήν του χωριού και του χωριάτη ολίγοι μας την έδωσαν όπως ο Θεοτόκης. Την ψυχολογίαν της γυναικός κανείς δεν την εμελέτησεν όπως ο Θεοτόκης, αλλ’ ούτε και τον τύπον της μας τον εζωγράφισε κανείς εις τα έργα του όπως ο Κερκυραίος καλλιτέχνης.


Την Μαργαρίταν που μας δίνει ο Θεοτόκης εις τον «Κατάδικόν» του κανείς ως τώρα δεν ημπόρεσε να μας την δώση. Το έργον του, το πρωτότυπόν του έργον, το διήγημα του Θεοτόκη, η ηθογραφία του, τίθεται εις την πρώτην θέσιν της Ελληνικής λογοτεχνίας. Αλλά και ως άνθρωπος ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης ήτο εξαιρετικός. Όσοι τον εγνώρισαν και όσοι τον επλησίασαν, θα ενθυμούνται πάντοτε τον καλόν και αγαθόν άνθρωπον και την καλήν του και ευχάριστον συντροφιάν. Τους νέους τούς υπεστήριξεν και τους εβοήθησε πάντοτε, διότι ήτο καλός, πολύ καλός, όπως ήτο μεγάλος δημιουργός και δυνατός καλλιτέχνης.

*Κείμενο με την υπογραφή Μ (κατά πάσαν πιθανότητα, ανήκει στον Σπύρο Μελά, ο οποίος υπέγραφε την ίδια ημέρα και άλλα κείμενα της εφημερίδας), που έφερε τον τίτλο «Ο νεκρός ποιητής» και είχε δημοσιευτεί στο «Ελεύθερον Βήμα» την Τρίτη 3 Ιουλίου 1923. Την προτεραία είχε πραγματοποιηθεί η κηδεία του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή την 1η Ιουλίου 1923.


Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης (επιπρόσθετες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του μπορείτε να αναζητήσετε σε παλαιότερο άρθρο μας για εκείνον) θεωρείται ένας από τους πλέον αξιόλογους έλληνες πεζογράφους, καθώς το έργο του ανανεώνει την ηθογραφική πεζογραφία και διακρίνεται για τους κοινωνικούς προβληματισμούς και τη ρεαλιστική γραφή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Κόσμος
Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Ιστορικό Αρχείο
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Ocean Link 13.05.26

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Δεν θα το ήθελε 13.05.26

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ
Συναγερμός 13.05.26

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ

Ποιος είναι ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα, πρώην αρχηγός της αστυνομίας στις Φιλιππίνες - Γιατί κατηγορείται, το κάλεσμα που απηύθυνε - Δείτε βίντεο

Σύνταξη
Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ
Μετατόπιση 13.05.26

Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ

Σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας, τα τηλεοπτικά θρίλερ αλλάζουν «κακούς»: ο κίνδυνος δεν έρχεται πια από τον μοναχικό δολοφόνο, αλλά από πολιτικούς, πράκτορες, αστυνομικούς και θεσμούς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αυτή θα είναι η επόμενη ομάδα του Πίτερς»
Euroleague 13.05.26

«Αυτή θα είναι η επόμενη ομάδα του Πίτερς»

Τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Άλεκ Πίτες συνεχίζονται, με τους Ισπανούν να γράφουν για τον πιθανό επόμενο σταθμό της καριέρας του Αμερικανού φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
Ζαβολιές... 13.05.26

Η πέτρα του σκανδάλου, το SMS και η αποκάλυψη που οδήγησε στο χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν

Ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός συντάκτης στο Paris Match, αποκάλυψε το «ειδύλλιο» που αναπτυσσόταν μεταξύ της ιρανής καλλονής και του Εμανουέλ Μακρόν, προτού η Μπριζίτ τους πιάσει «στα πράσα»

Σύνταξη
NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
Μπάσκετ 13.05.26

NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»

Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνά του και έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για κυρώσεις στους Μιλγουόκι Μπακς, όταν επέλεξαν να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία ματς της regular season.

Σύνταξη
Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε

Συνολικά, την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηράκλειο: Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του
Κρήτη 13.05.26

Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη λάβει δύο προθεσμίες για να απολογηθεί και αναμένεται να ζητήσει και τρίτη - «Μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Cookies