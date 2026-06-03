Φινάλε με πρωτιά για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο
Με πρωτιά στην τηλεθέαση ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», καθώς η εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου κυριάρχησε το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου
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Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης παρέμεινε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο, στην τελευταία σατιρική παράσταση της σεζόν, το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου, στο MEGA.
Η εκπομπή κατέλαβε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 17,1%, αποδεικνύοντας πως η σάτιρα παραμένει διαχρονική και ταυτόχρονα, επίκαιρη. Το «Τσαντίρι» μονοπώλησε τη χθεσινή prime time, με την κάλυψη να ξεπερνά τα 2,2 εκατομμύρια τηλεθεατές.
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κατέγραψε μερίδιο 20,2% στο γενικό σύνολο και το νησιώτικο γλέντι που ετοίμασε ο Λάκης Λαζόπουλος για το φινάλε έγινε σημείο συνάντησης για τους τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η εκπομπή σημείωσε υψηλό ποσοστό που έφτασε το 23,3%.
Ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό ανανεώνοντας το ραντεβού του για τη νέα σεζόν, εκεί όπου η σάτιρα έχει βρει πια το τηλεοπτικό της σπίτι, στο MEGA.
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