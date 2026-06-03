Απεργιακό μπλακ άουτ στην Πορτογαλία για την εργασιακή μεταρρύθμιση – Χωρίς τρένα, πτήσεις και σχολεία

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Μια δεύτερη γενική απεργία μέσα σε έξι μήνες προκάλεσε αναστάτωση στις υπηρεσίες σε ολόκληρη την Πορτογαλία την Τετάρτη 3 Ιουνίου, με αποτέλεσμα να σταματήσουν τα τρένα, να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις και να κλείσουν τα σχολεία, καθώς τα συνδικάτα διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας.

Η μειοψηφική κεντροδεξιά κυβέρνηση της Πορτογαλίας είναι πιθανό να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο με την υποστήριξη του ακροδεξιού κόμματος Chega, το οποίο προτείνει αλλαγές σε πάνω από 100 άρθρα του εργατικού κώδικα με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την τόνωση της ανάπτυξης, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τα συνδικάτα.

Ο Τιάγκο Ολιβέιρα, επικεφαλής της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής ομοσπονδίας της Πορτογαλίας CGTP, η οποία κήρυξε τη γενική απεργία, δήλωσε στο Reuters ότι η μεταρρύθμιση θα επιδεινώσει τις συνθήκες εργασίας, καθιερώνοντας την επισφαλή απασχόληση, απορρυθμίζοντας το ωράριο εργασίας, διευκολύνοντας τις απολύσεις και περιορίζοντας το δικαίωμα στην απεργία και την προστασία των γονέων.

Η μεταρρύθμιση θα αφήσει τους νέους εργαζόμενους «κολλημένους σε επισφαλείς συμβάσεις για όλη τους τη ζωή», αναγκάζοντάς τους να εργάζονται 50 ώρες την εβδομάδα χωρίς επιπλέον αμοιβή αντί για τις τρέχουσες 40 ώρες, ενώ θα διευκολύνει την απόλυσή τους και την αντικατάστασή τους με φθηνότερο εξωτερικό εργατικό δυναμικό, δήλωσε ο Ροντρίγκο Αζεβέδο, ένας 30χρονος υπάλληλος τράπεζας.

«Το πακέτο εργασιακών μέτρων αποτελεί σοβαρή απειλή όχι μόνο για το μέλλον των νέων εργαζομένων, αλλά και για το παρόν μας», είπε.

Παγώνει το δημόσιο στην Πορτογαλία

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία CP ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων μεγάλων αποστάσεων και των περισσότερων περιφερειακών τρένων, ενώ το μετρό της Λισαβόνας έκλεισε.

Τα σχολεία έκλεισαν σε ολόκληρη τη χώρα λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ τα νοσοκομεία ανέβαλαν τις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις και ραντεβού μετά από απεργία του νοσηλευτικού προσωπικού.

Η εθνική αεροπορική εταιρεία της Πορτογαλίας TAP ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα πραγματοποιήσει μόνο 79 από τις συνήθεις 300 και πλέον καθημερινές πτήσεις της, ενώ η Iberia αναμένει μειώσεις μεταξύ 50% και 75%.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει τη διευκόλυνση των απολύσεων για σοβαρό λόγο, επιτρέποντας στις εταιρείες να αρνούνται την επαναπρόσληψη εργαζομένων σε περιπτώσεις παράνομης απόλυσης, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν αποζημίωση, καθώς και την άρση των περιορισμών στην εξωτερική ανάθεση εργασιών.

Μια προηγούμενη απεργία τον Δεκέμβριο ήταν η πρώτη γενική διακοπή εργασίας από τις διαμαρτυρίες κατά της λιτότητας το 2013.