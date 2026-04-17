«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία σχολείων, νοσοκομείων και δημοσίων υπηρεσιών σήμερα στην Πορτογαλία από την απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για ένα σχέδιο μεταρρύθμισης του εργατικού κώδικα που υποστηρίζεται από τη δεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας της χώρας.

Η απεργιακή κινητοποίηση οργανώνεται από τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία της Πορτογαλίας, την CGTP που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα, και περιλαμβάνει διαδήλωση το απόγευμα της Παρασκευής στο κέντρο της Λισαβόνας, με κεντρικό σύνθημα «Κάτω η μεταρρύθμιση της εργασίας».

Εδώ και μήνες, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο προσπαθεί να διαπραγματευτεί τη στήριξη της άλλης μεγάλης συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας, της μετριοπαθέστερης UGT χωρίς επιτυχία.

«Είμαστε ακόμη μακριά από μια συμφωνία», δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ο επικεφαλής της UGT Μάριο Μουράο, έπειτα από συνάντηση μεταξύ της υπουργού Εργασίας και των κοινωνικών εταίρων.

Αντιδρούν τα δύο μεγάλα συνδικάτα στην Πορτογαλία

Παρά τις κάποιες τροποποιήσεις, «τα βασικά μέτρα που η κυβέρνηση είχε εντάξει στο αρχικό σχέδιο παραμένουν ακέραια», δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής της CGTP Τιάγκο Ολιβέιρα, εκτιμώντας ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα προκαλέσει «επιδείνωση των συνθηκών ζωής των εργαζομένων» στην Πορτογαλία.

Αν αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν «τις επόμενες ημέρες», η υπουργός Μαρία ντο Ροζάριο Πάλμα Ραμάλιο προτίθεται να καταθέσει το σχέδιο στο Κοινοβούλιο, όπου δεν διαθέτει κυβερνητική πλειοψηφία. Θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει τη στήριξη είτε της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης είτε του ακροδεξιού κόμματος Chega, τα οποία έχουν ήδη επικρίνει έντονα το κυβερνητικό σχέδιο.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει προσχέδιο που στόχευε, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης, στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, καθώς και στη διεύρυνση της παροχής της ελάχιστης υπηρεσίας σε περίπτωση απεργίας.

Για να αντιταχθούν στις περίπου εκατό ρυθμίσεις που προβλέπει η μεταρρύθμιση, οι δύο συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες είχαν οργανώσει από κοινού γενική απεργία τον Δεκέμβριο, την πρώτη εδώ και 12 χρόνια στην Πορτογαλία.