newspaper
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Κόσμος 29 Μαΐου 2026, 20:37

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεσμεύσει περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουγγαρία. Πρόκειται για ποσά που είχαν παγώσει επί διακυβέρνησης Βίκτορ Όρμπαν, λόγω της άρνησής του να συμμορφωθεί η χώρα με βασικές αξίες της ΕΕ. Κυρίως αναφορικά με το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα.

Κατά την ανακοίνωση, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε τον «άνεμο αλλαγής» που φύσηξε στην Ουγγαρία, μετά την εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ στην πρωθυπουργία. Ο Μαγιάρ, παρών στις ανακοινώσεις, χαρακτήρισε την απόφαση της Κομισιόν «ιστορική ανατροπή».

Και σε ανάρτησή του στο Χ, τόνισε: «Υποσχεθήκαμε να φέρουμε στη χώρα τα παγωμένα κεφάλαια. Σήμερα το πετύχαμε».

Το Pride

Κρίσιμη εξέλιξη, που επέτρεψε το ξεπάγωμα των κονδυλίων για την Ουγγαρία, ήταν ότι η αστυνομία θα επιτρέψει τη διεξαγωγή της παρέλασης υπερηφάνειας (Pride) στη Βουδαπέστη τον επόμενο μήνα. Πέρυσι προσπάθησαν να εμποδίσουν την εκδήλωση κατόπιν εντολής της κυβέρνησης Όρμπαν.

Το θέμα αυτό είχε απασχολήσει όλο τον διεθνή Τύπο το 2025, καθώς το κόμμα Fidesz του Όρμπαν υποστήριξε νομοθεσία που δημιούργησε μια νομική βάση για την απαγόρευση των εκδηλώσεων υπερηφάνειας. Ως επιχείρημα, επικαλούνταν την «ανάγκη προστασίας των παιδιών».

Ο Πέτερ Μαγιάρ στη συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες

Ο Πέτερ Μαγιάρ στη συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες / REUTERS/Omar Havana

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος πέτυχε σαρωτική νίκη πριν από έναν μήνα, μιλάει δηλώνει επανειλημμένα ότι υποστηρίζει την ισότητα και την ελευθερία του συνέρχεσθαι. Ωστόσο έχει αποφύγει αναφορές στις εκδηλώσεις Pride. Επίσης, η κυβέρνησή του δεν έχει –για την ώρα τουλάχιστον, κινηθεί για να ανατρέψει τη νομοθεσία του Όρμπαν.

Ο «άνεμος αλλαγής»

Ο Πέτερ Μαγιάρ πήγε στις Βρυξέλλες με τον σκοπό να ξεμπλοκάρει τα κεφάλαιο. Και φαίνεται ότι κατάφερε να πείσει.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ουγγαρία «γυρίζει σελίδα». Αλλά και ότι τα χρήματα θα διατεθούν για στέγαση, μεταφορές, ενέργεια και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, θα δοθούν σε κοινωνικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των ταμείων συνοχής.

Η πρόεδρος της Κομισιόν μιλάει για «άνεμο αλλαγής» στην Ουγγαρία

Η πρόεδρος της Κομισιόν μιλάει για «άνεμο αλλαγής» στην Ουγγαρία / REUTERS/Omar Havana

Και απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό Μαγιάρ είπε: «Σε λίγες μόνο εβδομάδες, έχετε προωθήσει τις καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις».

Από την πλευρά της η Βουδαπέστη έχει διαβεβαιώσει ότι θα κάνει όλα τα βήματα που απαιτούνται για την αποδέσμευση των κονδυλίων. Και πως θα ψηφίσει όλους τους απαραίτητους νόμους.

Θεωρητικά, αυτό θα αφορά και την άρση των περιορισμών για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κεφάλαια που θα απελευθερωθούν εξαρτώνται από την αποκατάσταση της «ακαδημαϊκής ελευθερίας» στα πανεπιστήμια της Ουγγαρίας.

Άλλα 500 εκατ. ευρώ παρακρατούνται μέχρι η Ουγγαρία να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τους νόμους που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Στενά του Ορμούζ: Τα 21 μίλια που άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία

Στενά του Ορμούζ: Τα 21 μίλια που άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Business
Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν πείθεται ότι το drone που έπεσε σε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν ουκρανικό.

Σύνταξη
Από ώρα σε ώρα η οριστική απόφαση των ΗΠΑ για Ιράν – «Δεν υπάρχει τελική συμφωνία», λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμη συνάντηση 29.05.26 Upd: 20:48

Από ώρα σε ώρα η οριστική απόφαση των ΗΠΑ για Ιράν – «Δεν υπάρχει τελική συμφωνία», λέει η Τεχεράνη

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - Το επιτελείο Τραμπ συνεδριάζει στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τελική απόφαση σχετικά με τον πόλεμο, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ιράν για ΗΠΑ: «Δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια, θα κρίνουμε από τις πράξεις» – Συνάντηση με Ομάν για το Ορμούζ
Ανάρτηση Γκαλιμπάφ 29.05.26

Ιράν για ΗΠΑ: «Δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια, θα κρίνουμε από τις πράξεις» – Συνάντηση με Ομάν για το Ορμούζ

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ λέει ότι το Ιράν «κατακτά παραχωρήσεις όχι μέσω διαλόγου αλλά με πυραύλους», προσθέτοντας: «Στις διαπραγματεύσεις απλώς τους κάνουμε να καταλάβουν»

Σύνταξη
Νετανιάχου: Οι IDF διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι – Επιχειρούμε στη Βηρυτό και στην Μπεκάα
Νέα κλιμάκωση 29.05.26

«Οι IDF διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι - Επιχειρούμε στη Βηρυτό και στην Μπεκάα», δήλωσε ο Νετανιάχου

Οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση - Συνάντηση Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον εν μέσω των επιθέσεων των IDF

Σύνταξη
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσευχήθηκε στην Αγία Σοφία ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης
29 Μαΐου 1453 29.05.26

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσευχήθηκε στην Αγία Σοφία ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πήγε στην Αγία Σοφία για την προσευχή της Παρασκευής. Και σε δήλωσή του υποστήριξε ότι «κάποιοι ηττημένοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι το κάλεσμα για προσευχή γίνεται από εκεί».

Σύνταξη
Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ

Η Ρουμανία έκλεισε το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνστάντζα και κήρυξε τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Ωστόσο η Μόσχα αρνείται ότι έχει σχέση με το drone που τραυμάτισε δύο ανθρώπους.

Σύνταξη
Λίβανος: Έντεκα παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες την τελευταία εβδομάδα
Από ισραηλινά πλήγματα 29.05.26

Λίβανος: Έντεκα παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες την τελευταία εβδομάδα

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο παρά την κατ' όνομα εκεχειρία - Μεγάλοι χαμένοι τα παιδιά - Οι IDF εκδίδουν συνεχώς εντολές εκκένωσης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βουλγαρία: Δίνει διορία για την παραμονή αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Τι ζητά ως αντάλλαγμα
Ένα μήνα 29.05.26

Η Βουλγαρία δίνει διορία στις ΗΠΑ για την παραμονή στρατιωτικών αεροσκαφών της στη χώρα - Τι ζητά ως αντάλλαγμα

Περιθώριο ενός μήνα δίνει η Βουλγαρία στις ΗΠΑ για την παραμονή των στρατιωτικών της αεροσκαφών στη χώρα, εφόσον δεν ικανοποιήσει το αίτημά της

Σύνταξη
Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε
Πτώση drone 29.05.26

Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε

Οι ένοπλες δυνάμεις στη Ρουμανία δεν πρόλαβαν να καταρρίψουν το drone που φέρεται να προέρχεται από τη Ρωσία και χτύπησε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες

Σύνταξη
Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Τι θα κάνει ο Τραμπ 29.05.26

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Βανς - «Παραμένουν διαφωνίες στις διατυπώσεις» - Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Σύνταξη
Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής
Όνειδος 29.05.26

Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Με την εκεχειρία μόνο κατ’ όνομα και με την ειρηνευτική διαδικασία βαλτωμένη, στη Γάζα παγιώνεται μια κατάσταση αβεβαιότητας, με τα δεινά των άμαχων Παλαιστινίων μόνο να κορυφώνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη
«Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας» 29.05.26

Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη

Πίσω από την εικόνα του «ατρόμητου ηγέτη», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του. Αυτή με τον θάνατο και τη θνητότητα ενός γερασμένου Κρεμλίνου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά το Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
Ελλάδα 29.05.26

Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά το Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί

Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών του Δικαστικού Μεγάρου στα Ιωάννινα

Σύνταξη
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ

«Πώς μπορεί να πιστέψει κανείς τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήθεν συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, αλλά όποτε προκύπτει δικογραφία που εμπλέκει υπουργούς του, το χρησιμοποιεί για να δέσει τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης;», αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας ως ζητούμενο της αλλαγής σελίδας για τη χώρα

Σύνταξη
Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac
«Φήμη και πλούτος» 29.05.26

Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac

Σύμφωνα με την New York Post, ο Keefe D φέρεται να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία του Tupac σε ηχογραφημένες κλήσεις, ενώ συζητούσε για πιθανά κινηματογραφικά έργα για την υπόθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν πείθεται ότι το drone που έπεσε σε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν ουκρανικό.

Σύνταξη
Αιχμηρή απάντηση ΕΛΑΣ στον Πιερρακάκη: Ας δούμε τι δεν καταλαβαίνει που ενέταξε τις υποκλοπες μέσω Predator στον… ψηφιακό μετασχητισμό
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Αιχμηρή απάντηση ΕΛΑΣ στον Πιερρακάκη: Ας δούμε τι δεν καταλαβαίνει που ενέταξε τις υποκλοπες μέσω Predator στον… ψηφιακό μετασχητισμό

«Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας», σημειώνει η ΕΛΑΣ και εξηγεί αναλυτικά όσα «δεν καταλαβαίνει ο κ. Πιερρακάκης», που απάντησε ειρωνικά ότι άκουσε «ρητορική του προχθές»

Σύνταξη
Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει πιο αιματηρός από ποτέ
Τρόμος 29.05.26

Ούρλιαζαν από τον φόβο τους: Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει και είναι πιο αιματηρός από ποτέ

Ο πιο διάσημος Δράκουλας όλων των εποχών, αυτός του Κρίστοφερ Λι, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες 68 χρόνια μετά την κυκλοφορία του - και για πρώτη φορά με τις κομμένες σκηνές που έκαναν τους θεατές να λιποθυμούν

Σύνταξη
Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ
On Field 29.05.26

Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ

Οι ορισμοί των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου σε φιλικούς αγώνες Εθνικών ομάδων δείχνουν ότι δεν υπολογίζουν τις ΕΠΟ και ΚΕΔ στο εξωτερικό. Ο Παπαδόπουλος κρεμάει τη σφυρίχτρα του

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Απορρίφθηκε εκ νέου το εμπορικό σήμα Turkaegean – «Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις», λέει ο Θεοδωρικάκος
Σε δεύτερο βαθμό 29.05.26

Απορρίφθηκε εκ νέου το εμπορικό σήμα Turkaegean – «Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις», λέει ο Θεοδωρικάκος

Στις 16 Ιουλίου του 2021 ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (ΤGA) κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπορικό σήμα «Turkaegean»

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο, η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ
Παρασκήνιο 29.05.26

Το Βρετανικό Μουσείο ξανά στο στόχαστρο - Η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ

Το Βρετανικό Μουσείο ακύρωσε ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, με Εβραίους σχολιαστές να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και άλλους να ετοιμάζουν διαμαρτυρίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από ώρα σε ώρα η οριστική απόφαση των ΗΠΑ για Ιράν – «Δεν υπάρχει τελική συμφωνία», λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμη συνάντηση 29.05.26 Upd: 20:48

Από ώρα σε ώρα η οριστική απόφαση των ΗΠΑ για Ιράν – «Δεν υπάρχει τελική συμφωνία», λέει η Τεχεράνη

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - Το επιτελείο Τραμπ συνεδριάζει στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τελική απόφαση σχετικά με τον πόλεμο, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE ο τέταρτος τελικός: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 29.05.26

LIVE ο τέταρτος τελικός: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον 4ο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies