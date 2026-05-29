Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεσμεύσει περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουγγαρία. Πρόκειται για ποσά που είχαν παγώσει επί διακυβέρνησης Βίκτορ Όρμπαν, λόγω της άρνησής του να συμμορφωθεί η χώρα με βασικές αξίες της ΕΕ. Κυρίως αναφορικά με το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα.
Κατά την ανακοίνωση, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε τον «άνεμο αλλαγής» που φύσηξε στην Ουγγαρία, μετά την εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ στην πρωθυπουργία. Ο Μαγιάρ, παρών στις ανακοινώσεις, χαρακτήρισε την απόφαση της Κομισιόν «ιστορική ανατροπή».
Και σε ανάρτησή του στο Χ, τόνισε: «Υποσχεθήκαμε να φέρουμε στη χώρα τα παγωμένα κεφάλαια. Σήμερα το πετύχαμε».
Το Pride
Κρίσιμη εξέλιξη, που επέτρεψε το ξεπάγωμα των κονδυλίων για την Ουγγαρία, ήταν ότι η αστυνομία θα επιτρέψει τη διεξαγωγή της παρέλασης υπερηφάνειας (Pride) στη Βουδαπέστη τον επόμενο μήνα. Πέρυσι προσπάθησαν να εμποδίσουν την εκδήλωση κατόπιν εντολής της κυβέρνησης Όρμπαν.
Το θέμα αυτό είχε απασχολήσει όλο τον διεθνή Τύπο το 2025, καθώς το κόμμα Fidesz του Όρμπαν υποστήριξε νομοθεσία που δημιούργησε μια νομική βάση για την απαγόρευση των εκδηλώσεων υπερηφάνειας. Ως επιχείρημα, επικαλούνταν την «ανάγκη προστασίας των παιδιών».
Ο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος πέτυχε σαρωτική νίκη πριν από έναν μήνα, μιλάει δηλώνει επανειλημμένα ότι υποστηρίζει την ισότητα και την ελευθερία του συνέρχεσθαι. Ωστόσο έχει αποφύγει αναφορές στις εκδηλώσεις Pride. Επίσης, η κυβέρνησή του δεν έχει –για την ώρα τουλάχιστον, κινηθεί για να ανατρέψει τη νομοθεσία του Όρμπαν.
Ο «άνεμος αλλαγής»
Ο Πέτερ Μαγιάρ πήγε στις Βρυξέλλες με τον σκοπό να ξεμπλοκάρει τα κεφάλαιο. Και φαίνεται ότι κατάφερε να πείσει.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ουγγαρία «γυρίζει σελίδα». Αλλά και ότι τα χρήματα θα διατεθούν για στέγαση, μεταφορές, ενέργεια και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, θα δοθούν σε κοινωνικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των ταμείων συνοχής.
Και απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό Μαγιάρ είπε: «Σε λίγες μόνο εβδομάδες, έχετε προωθήσει τις καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις».
Από την πλευρά της η Βουδαπέστη έχει διαβεβαιώσει ότι θα κάνει όλα τα βήματα που απαιτούνται για την αποδέσμευση των κονδυλίων. Και πως θα ψηφίσει όλους τους απαραίτητους νόμους.
Θεωρητικά, αυτό θα αφορά και την άρση των περιορισμών για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κεφάλαια που θα απελευθερωθούν εξαρτώνται από την αποκατάσταση της «ακαδημαϊκής ελευθερίας» στα πανεπιστήμια της Ουγγαρίας.
Άλλα 500 εκατ. ευρώ παρακρατούνται μέχρι η Ουγγαρία να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τους νόμους που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.
