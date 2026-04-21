Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης

Μπροστά στα πεπραγμένα της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται ήδη ο νεοεκλεγείς Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να «ανατρέψει» το καθεστώς που δημιούργησε ο προκάτοχός του. Αιτία, η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τον ουγγρικό νόμο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα του 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, πρόκειται για νόμο μεροληπτικό, που στιγματίζει ανθρώπους και παραβιάζει βασικές δημοκρατικές αξίες.

Ο νόμος της κυβέρνησης Όρμπαν απαγορεύει περιεχόμενο σχετικό με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την τηλεόραση σε ώρες υψηλής τηλεθέασης. Το Δικαστήριο σημειώνει ότι είναι αντίθετος με μια κοινωνία που βασίζεται στον πλουραλισμό και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η απαγόρευση των διακρίσεων και η ελευθερία της έκφρασης.

Δοκιμασία για τον Μαγιάρ

Ο Πέτερ Μαγιάρ, και το κόμμα του Tisza, είναι σάρκα από τη σάρκα του Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν. Κέρδισε σαρωτική εκλογική νίκη την περασμένη εβδομάδα, αφού υποσχέθηκε να εξαλείψει τη διαφθορά και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο.

Ωστόσο, ο Μαγιάρ έχει αποφύγει να πει αν θα αναιρέσει τις πολιτικές κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Βεβαίως, έχει δεσμευτεί να «φέρει πίσω» τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται να βοηθήσουν την Ουγγαρία να αναπτύξει την οικονομία της, μερικά από τα οποία είχαν παγώσει λόγω του νόμου κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για την Ουγγαρία σε μεγάλο βαθμό πάγωσαν λόγω των παρεμβάσεων για την ακαδημαϊκή ελευθερία, του δικαιώματος ασύλου και ανησυχιών για διαφθορά και έλλειψη δικαστικής ανεξαρτησίας.

Ουγγρική πρωτιά

Η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σηματοδοτεί την πρώτη φορά κράτος μέλος κρίνεται ένοχο για παραβίαση του δικαίου της ΕΕ αποκλειστικά λόγω παραβίασης των θεμελιωδών αξιών της.

Οι αρχές αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης της ΕΕ. Περιλαμβάνουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τη δημοκρατία, την ισότητα, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μειονοτήτων.

Το δικαστήριο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο ουγγρικός νόμος ήταν «αντίθετος με την ίδια την ταυτότητα της ένωσης ως κοινής έννομης τάξης σε μια κοινωνία στην οποία επικρατεί ο πλουραλισμός». Επίσης ότι η Ουγγαρία δεν μπορούσε «να βασιστεί έγκυρα στην εθνική της ταυτότητα» ως δικαιολογία για έναν νόμο που παραβίαζε θεμελιώδεις αξίες.

Είπε ότι αναμένει από την Ουγγαρία να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση και διέταξε τη Βουδαπέστη να πληρώσει τα δικαστικά της έξοδα και αυτά που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία άσκησε την υπόθεση.