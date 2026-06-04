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ΗΠΑ: Η Βουλή εγκρίνει κείμενο που διατάσσει να τερματιστεί ο πόλεμος κατά του Ιράν
Κόσμος 04 Ιουνίου 2026, 02:00

ΗΠΑ: Η Βουλή εγκρίνει κείμενο που διατάσσει να τερματιστεί ο πόλεμος κατά του Ιράν

Και τέσσερις ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν το κείμενο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο διατάσσει να τερματιστεί ο πόλεμος κατά του Ιράν, και χαρακτηρίζεται ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

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Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες Τετάρτη κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν — γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που ενέπλεξε τη χώρα σε αυτήν την ένοπλη σύρραξη την 28η Φεβρουαρίου (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με φόντο την αίθουσα της Βουλής).

Το ψήφισμα, που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους τεσσάρων ρεπουμπλικάνων, φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια, με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του αμερικανικού κράτους.

Η «διαταγή» για τον τερματισμό του πολέμου υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους τεσσάρων ρεπουμπλικάνων

«Το Κογκρέσο διατάσσει τον πρόεδρο να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ από τις εχθροπραξίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», συνοψίζει το κείμενο.

Αιρετοί των δημοκρατικών στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της κάτω Βουλής εξήραν, μετά την ψηφοφορία, το «ισχυρό και αναμφίβολο μήνυμα που απευθύνθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ από πλευράς των Αμερικανών».

«Είναι καιρός να λάβει τέλος αυτός ο παράνομος και βαθιά αντιδημοφιλής πόλεμος», πρόσθεσαν.

Παρόμοιο ψήφισμα πέρασε διαδικαστικό στάδιο-κλειδί στη Γερουσία στα τέλη Μαΐου και η υιοθέτησή του στην αμερικανική άνω Βουλή ενδέχεται να ακολουθήσει εντός της εβδομάδας.

Σε περίπτωση που εγκριθεί κι από τα δυο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου, αφού υποβληθεί στη διαδικασία ενοποίησης, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει, ώστε να μην επικυρωθεί.

Ισχυρό προεδρικό βέτο

Για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο θα απαιτείται σε αυτή την περίπτωση να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δυο σώματα του κοινοβουλίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες δυο τρίτων στο καθένα — κάτι αριθμητικά αδύνατον, με δεδομένη την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Τυπικά, δυνάμει του Συντάγματος των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο, όμως ο κανόνας αυτός καταστρατηγείται επί δεκαετίες.

Με τα ψηφίσματα που προώθησαν, οι δημοκρατικοί εξηγούν πως επιδιώκουν να επαναβεβαιώσουν στο ζήτημα την αρχή της ανωτερότητας της νομοθετικής επί της εκτελεστικής εξουσίας.

Μολονότι η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει ο πρόεδρος να διατάσσει εχθροπραξίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση άμεσης απειλής, απαιτεί ταυτόχρονα να ζητήσει και λάβει έγκριση από το Κογκρέσο εντός 60 ημερών.

«Εχει τερματιστεί»

Στις αρχές Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφησε την προθεσμία αυτή, επιχειρηματολογώντας ότι ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, έχει τερματιστεί: εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός.

Οι δημοκρατικοί αμφισβητούν τον ισχυρισμό του προέδρου, τονίζοντας πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ιδίως για την επιβολή αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Πηγή: ΑΠΕ

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