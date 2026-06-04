ΕΛΑΣ: Σε εκλογική διάταξη και ετοιμότητα για κάλπες τον Σεπτέμβρη – Συγκροτούνται κομματικά όργανα – Φρένο στους βιαστικούς

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Μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αμαλίας και στο στρατηγείο της ΕΛΑΣ στη Φιλελλήνων οι συσκέψεις δίνουν και παίρνουν.

Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δίνουν έναν αέρα αισιοδοξίας, ωστόσο το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα έχει σαφείς οδηγίες το κόμμα να είναι καθ’ όλα έτοιμο για κάλπες ακόμη και στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Χτίζεται η δομή

Σε ευρεία σύσκεψη στην Αμαλίας υπό τον Αλέξη Τσίπρα το «υβριδικό» κόμμα που οικοδομείται άρχισε να παίρνει μορφή.

Τα πρώτα όργανα του νεοπαγούς κόμματος θα είναι επί της ουσίας διορισμένα από τον πρόεδρο και στη σύνθεση των ανώτερων οργάνων θα μετέχουν τα 300 ιδρυτικά μέλη της ΕΛΑΣ που υπέγραψαν και την διακήρυξη.

Οι πρώτες πληροφορίες που είχε μεταδώσει το in φαίνεται από τη χθεσινή σύσκεψη να επιβεβαιώνονται και συγκροτούνται όργανα με νέους τίτλους που θα προσομοιάζουν με την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και με ένα ακόμη μεγαλύτερο και τυπικά ανώτερο όργανο.

Τα όργανα, λένε οι πληροφορίες, θα αρχίσουν να λειτουργούν και να παρουσιάζονται από τα μέσα Ιουνίου, ενώ στόχος είναι μέσα στο καλοκαίρι να είναι πλήρως έτοιμη η οργανωτική δομή.

Οι βιαστικοί

Η ετοιμότητα της ΕΛΑΣ πολλαπλασιάζει την αγωνία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως των βουλευτών που συγκρατούνται με δυσκολία απο την ανεξαρτητοποίησή τους.

Ωστόσο το μήνυμα της αναμονής φαίνεται ότι ελήφθη καθώς τυχόν μετακινήσεις σε μια φάση που η ΕΛΑΣ συγκροτείται με βασικό παρονομαστή την ανανέωση τυχόν φυγή τους από το ΣΥΡΙΖΑ θα προκαλούσε τα αντίθετα αποτελέσματα και μαζι με τα ξερά θα καίγονταν και τα χλωρά.

Το φρένο που μπαίνει στις μετακινήσεις και το ραντεβού που δίνεται για το Σεπτέμβρη δεν είναι τυχαίο καθώς είναι σαφές ότι ο κ. Τσίπρας σε αυτή τη φάση θέλει να καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να ανοίξει την πόρτα την Αμαλίας στους πρώην συντρόφους του που βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ ή βρίσκονταν στη Νέα Αριστερά και κατείχαν σημαντικά πόστα.

Τυχόν κινήσεις που θα έδιναν, σε αυτή τη συγκυρία, την εντύπωση στην κοινωνία ότι στην ΕΛΑΣ γίνεται επανένωση προσώπων θα έριχνε πρόωρα τους τίτλους τέλους, ακόμη και για εκείνους με τους οποίους ο κ. Τσίπρας θέλει να συμπορευτεί στις εκλογές.