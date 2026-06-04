newspaper
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.06.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά - Βίντεο από το σημείο
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελ Νίνιο: Ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο πλησιάζει – Τι μπορούμε να περιμένουμε;
Περιβάλλον 04 Ιουνίου 2026, 09:51

Ελ Νίνιο: Ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο πλησιάζει – Τι μπορούμε να περιμένουμε;

Αυτό το Ελ Νίνιο θα μπορούσε να γίνει πολύ έντονο προς το τέλος του έτους, με λόγο για ένα «σούπερ-Ελ Νίνιο». Αλλά ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει; Και έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το πεντανόστιμο, ελληνικό και ευεργετικό σνακ που μειώνει την αρτηριακή πίεση

Το πεντανόστιμο, ελληνικό και ευεργετικό σνακ που μειώνει την αρτηριακή πίεση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για την επικείμενη επιστροφή του Ελ Νίνιο και των ακραίων καιρικών φαινομένων που αυτό φέρνει, προειδοποίησε ο ΟΗΕ.

Το ισχυρό φυσικό καιρικό μοτίβο, το οποίο αυξάνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και επιδεινώνει ορισμένες βροχοπτώσεις, έχει 80% πιθανότητα να σχηματιστεί πριν από τον Σεπτέμβριο και 90% πιθανότητα πριν από τον Νοέμβριο, δήλωσε την Τρίτη ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO).

Tο Ελ Νίνιο είναι ένα επαναλαμβανόμενο κλιματικό φαινόμενο με επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Έχει τρεις φάσεις: μία ψυχρή (γνωστή ως Λα Νίνια), μία ουδέτερη και μία θερμή (Ελ Νίνιο).

Το 2026, η άνοιξη στο βόρειο ημισφαίριο έλαβε χώρα σε ουδέτερη φάση, η οποία ακολούθησε ένα σχετικά ήπιο φαινόμενο Λα Νίνια. Τα βραχυπρόθεσμα μοντέλα πρόβλεψης δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα του έτους είναι πολύ πιθανό να εισέλθουμε σε μια φάση Ελ Νίνιο.

Αυτό το Ελ Νίνιο θα μπορούσε να γίνει πολύ έντονο προς το τέλος του έτους, με λόγο για ένα «σούπερ-Ελ Νίνιο». Αλλά ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει; Και έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν;

Τι είναι το Ελ Νίνιο;

Αυτό το περιστασιακό, ασυνήθιστο, θερμό ωκεάνιο ρεύμα στον Ειρηνικό είχε αρχικά παρατηρηθεί από Περουβιανούς ψαράδες του 19ου αιώνα. Το ονόμασαν Ελ Νίνιο – «το παιδί» στα ισπανικά – επειδή έφτανε συχνά γύρω στα Χριστούγεννα.

Αυτό, σύμφωνα με το theconversation.com, συνέβη όταν τα ζεστά νερά από τον ισημερινό Ειρηνικό αντικατέστησαν τα συνηθισμένα κρύα νερά στα ανοικτά των ακτών του Ισημερινού (νότια της πόλης Γκουαγιακίλ), του Περού και της βόρειας Χιλής. Αυτά τα νερά είναι συνήθως αρκετά κρύα λόγω του ρεύματος Χούμπολτ – το οποίο ρέει από νότο προς βορρά κατά μήκος αυτών των τμημάτων της ακτογραμμής της Νότιας Αμερικής – και λόγω της ανόδου των βαθιών κρύων νερών.

Η επίδραση αυτών των ρευμάτων είναι σημαντική. Πάρτε, για παράδειγμα, την πόλη Αντοφαγάστα της Χιλής στις ακτές του Ειρηνικού και το Ρίο ντε Τζανέιρο στις ακτές του Ατλαντικού.

Βρίσκονται σχεδόν ακριβώς στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος, στον Τροπικό του Αιγόκερω, αλλά οι μέσες θερμοκρασίες της θάλασσας τους είναι πολύ διαφορετικές: περίπου 18 βαθμούς Κελσίου ​​στην Αντοφαγάστα και 24 βαθμούς Κελσίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Για τους Περουβιανούς ψαράδες, η άφιξη του θερμότερου ρεύματος Ελ Νίνιο σήμαινε την εξαφάνιση του πιο άφθονου και πολύτιμου ψαριού τους, της αντσοβέτας, η οποία ευδοκιμεί σε κρύα, πλούσια σε πλαγκτόν νερά.

Ένα φαινόμενο στον ωκεανό και την ατμόσφαιρα

Τη δεκαετία του 1920, ο Βρετανός φυσικός και κλιματολόγος Γκίλμπερτ Γουόκερ έκανε μια εκπληκτική ανακάλυψη. Ενώ ανέλυε τεράστιες ποσότητες δεδομένων ατμοσφαιρικής πίεσης, συνειδητοποίησε ότι όταν η πίεση αυξανόταν στον Ειρηνικό της Νότιας Αμερικής, μειώνονταν στη βόρεια Αυστραλία και την Ινδονησία και αντίστροφα.

Με άλλα λόγια, αυτές οι δύο περιοχές του πλανήτη, που απείχαν χιλιάδες χιλιόμετρα μεταξύ τους, ήταν συνδεδεμένες όσον αφορά τη συμπεριφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτό είναι που τώρα ονομάζουμε τηλεσύνδεση, μια μετεωρολογική σύνδεση μεγάλων αποστάσεων.

Το Ελ Νίνιο έκανε στο παρελθόν την πιο άνυδρη έρημο του κόσμου να ανθίσει καταχείμωνο

Αυτή η συντονισμένη ταλάντωση της ατμοσφαιρικής πίεσης σε όλο τον Νότιο Ειρηνικό ονομάστηκε Νότια Ταλάντωση. Αλλά τι σχέση έχει το Ελ Νίνιο, ένα ωκεάνιο ρεύμα, με τη Νότια Ταλάντωση, ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο;

Εκτός από το αρνητικό αντίκτυπο που έχει στην αλιευτική βιομηχανία του Περού, το Ελ Νίνιο φέρνει βροχοπτώσεις – μερικές φορές καταρρακτώδεις – στις άνυδρες περιοχές του Περού και της βόρειας Χιλής, όπου βρίσκεται η πιο ξηρή έρημος στον κόσμο, η Ατακάμα.

Το 1957-1958, ένα πολύ έντονο Ελ Νίνιο προκάλεσε καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στο Περού και σε άλλες χώρες, καθώς και σοβαρή ξηρασία στην Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία, ωθώντας περαιτέρω έρευνα για το φαινόμενο.

Πώς δημιουργείται

Τη δεκαετία του 1960, ο Νορβηγοαμερικανός μετεωρολόγος Τζέικομπ Μπιέρκνες διαπίστωσε ότι η θέρμανση του Νοτιοαμερικανικού Ειρηνικού που προκλήθηκε από το Ελ Νίνιο συνδεόταν με τη Νότια Ταλάντωση, δημιουργώντας έτσι μια στενή σύνδεση μεταξύ του ωκεανού και της ατμόσφαιρας.

Όταν ο τροπικός αντικυκλώνας του Νότιου Ειρηνικού – με το σχετικό μοτίβο εμπορικών ανέμων που πνέει από τη Νότια Αμερική προς την Αυστραλία και την Ινδονησία – εξασθενεί, τα νερά του ισημερινού Ειρηνικού θερμαίνονται και αρχίζουν να μετακινούνται προς την Κεντρική Αμερική. Εκεί διακλαδώνονται, κυρίως προς τα νότια, κατά μήκος των ακτών τμημάτων του Ισημερινού, του Περού και της Χιλής. Έτσι δημιουργείται το Ελ Νίνιο.

Ο Μπγιέρκνες απέδειξε ότι η ατμόσφαιρα και ο ωκεανός είναι στενά συνδεδεμένα και ότι ό,τι συμβαίνει σε ένα μέρος του κλιματικού συστήματος έχει αντίκτυπο και αλλού. Ο συνδυασμός των ονομάτων των ωκεάνιων και ατμοσφαιρικών συνιστωσών οδήγησε στην επίσημη ονομασία του Ελ Νίνιο: Ελ Νίνιο-Νότια Ταλάντωση (συχνά συντομογραφείται ως ENSO ).

Το χειρότερο Ελ Νίνιο του 20ού αιώνα

Το 1982-83, το πιο έντονο Ελ Νίνιο του 20ού αιώνα προκάλεσε ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών στον Αμερικανικό Ειρηνικό και στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, και ξηρασιών στη βορειοανατολική Βραζιλία και την Ινδονησία. Προκάλεσε επίσης έναν πολύ ήπιο χειμώνα στα μέσα γεωγραφικά πλάτη της Ευρώπης, της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής.

Από εκείνο το σημείο και μετά παρατηρήθηκε ότι, κατά καιρούς, οι θερμοκρασίες στον ισημερινό Ειρηνικό παρουσίαζαν επίσης αρνητική ανωμαλία, που σημαίνει ότι ήταν χαμηλότερες από το κανονικό. Ταυτόχρονα, το σύστημα υψηλής πίεσης του Νότιου Ειρηνικού ενισχύθηκε, μαζί με τους αληγείς ανέμους. Αυτή η κατάσταση ήταν το αντίθετο του Ελ Νίνιο και ονομάστηκε Λα Νίνια.

Χάρτης θερμοκρασίας επιφάνειας θάλασσας, με θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο να εμφανίζονται με κόκκινο και κάτω από τον μέσο όρο με μπλε. Η «γλώσσα» που εκτείνεται δυτικά της Νότιας Αμερικής είναι χαρακτηριστική της θέρμανσης που σχετίζεται με το Ελ Νίνιο. Αυτός ο χάρτης από το 2016 δείχνει ένα από τα ισχυρότερα Ελ Νίνιο που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Εν ολίγοις, το Ελ Νίνιο φέρνει ζεστά νερά και αστάθεια, ενώ το Λα Νίνια φέρνει ψυχρότερα νερά από το κανονικό και μεγαλύτερη σταθερότητα στον Ισημερινό, τη Χιλή και το Περού. Αυτά τα φαινόμενα σχηματίζουν επαναλαμβανόμενους κύκλους, αν και όχι σε καθορισμένες χρονικές περιόδους.

Το τελευταίο έντονο Ελ Νίνιο του 20ού αιώνα σημειώθηκε το 1997-98 , προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες στην Καλιφόρνια. Έλαβε ευρεία κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς οι καταστροφές σημειώθηκαν στις ΗΠΑ.

Πώς θα μπορούσε να συμπεριφερθεί το επόμενο έντονο Ελ Νίνιο;

Ένα σούπερ-Ελ Νίνιο αναμφίβολα θα οδηγούσε, αν όχι το 2026, σίγουρα το 2027, σε υψηλότερη μέση παγκόσμια θερμοκρασία – λίγα δέκατα του ενός βαθμού πάνω από την αναμενόμενη δεδομένου του τρέχοντος ρυθμού υπερθέρμανσης του πλανήτη. Θα υπάρξουν επίσης έντονες βροχοπτώσεις στις προαναφερθείσες χώρες των Άνδεων, στην αργεντίνικη περιοχή Μαρ ντελ Πλάτα, στην Ανατολική Αφρική και σε τμήματα των νότιων Ηνωμένων Πολιτειών, με σοβαρές ξηρασίες στη Νοτιοανατολική Ασία, σε τμήματα της Αυστραλίας και στη βορειοανατολική Βραζιλία.

Στη λεκάνη της Μεσογείου, ο κύκλος Ελ Νίνιο-Λα Νίνια είναι ασθενέστερος, κυρίως λόγω των μοναδικών γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ενός πολύ ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο, αναμένονται υψηλότερες από τις κανονικές θερμοκρασίες και ίσως μεγαλύτερη πιθανότητα ακραίων βροχοπτώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που κάποτε φαινόταν να είναι ένα φαινόμενο που περιοριζόταν στα περουβιανά αλιευτικά πεδία, είναι πλέον γνωστό ότι είναι μια παγκόσμια αλληλεπίδραση μεταξύ της ατμόσφαιρας και του ωκεανού, με επιπτώσεις που μπορεί να είναι καταστροφικές σε περιοχές μακριά από την πηγή του.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Στάσσης: AI και data centers θα οδηγήσουν τη νέα έκρηξη στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας

Στάσσης: AI και data centers θα οδηγήσουν τη νέα έκρηξη στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το πεντανόστιμο, ελληνικό και ευεργετικό σνακ που μειώνει την αρτηριακή πίεση

Το πεντανόστιμο, ελληνικό και ευεργετικό σνακ που μειώνει την αρτηριακή πίεση

Economy
Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τον νέο δημοσιονομικό χώρο

Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τον νέο δημοσιονομικό χώρο

inWellness
Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση
Έρευνα 04.06.26

Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση

Η αβεβαιότητα μέσα σε μια σχέση μπορεί να επηρεάζει έντονα τον τρόπο που επικοινωνούν οι σύντροφοι στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Τα superfoods του καλοκαιριού
Διατροφή 04.06.26

Τα superfoods του καλοκαιριού

Αυτά είναι οκτώ superfoods΄που δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή διατροφή μας

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Γαλλίδα αστροναύτης βλέπει από τον Διαστημικό Σταθμό «την ξηρασία να εγκαθίσταται» στη Γη
ISS 04.06.26

Γαλλίδα αστροναύτης βλέπει από το Διάστημα «την ξηρασία να εγκαθίσταται» στη Γη

«Βλέπουμε κυρίως τα δάση που μεταμορφώνονται, βλέπουμε τις καλλιέργειες και βλέπουμε επίσης την ξηρασία που εγκαθίσταται», περιγράφει γαλλίδα αστροναύτης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σύνταξη
Ευρώπη: Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη – Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;
Περιβάλλον 23.05.26

Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη στην Ευρώπη - Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι ειδικοί, οι πόλεις στην Ευρώπη έχουν μείνει «στο παλιό ημερολόγιο», δηλαδή δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις ραγδαία αυξανόμενες θερμοκρασίες του Μαΐου - Ποιες χώρες είναι προετοιμασμένες για τους φετινούς καύσωνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βιμ Βέντερς: Αποσύρει ταινία του 1975 μετά από καταγγελίες της Ναστάζια Κίνσκι για σκηνή που γύρισε στα 13 της
«Wrong Move» 04.06.26

Βιμ Βέντερς: Αποσύρει ταινία του 1975 μετά από καταγγελίες της Ναστάζια Κίνσκι για σκηνή που γύρισε στα 13 της

Ο Βιμ Βέντερς απέσυρε από την κυκλοφορία το «Wrong Move», παραδεχόμενος ότι η 13χρονη τότε Ναστάζια Κίνσκι δεν προστατεύθηκε επαρκώς κατά τα γυρίσματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλλάζει γραμμή το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά – Από τα «καρφιά» στα καλοπιάσματα και στο «κάλεσμα συστράτευσης
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

Αλλάζει γραμμή το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά – Από τα «καρφιά» στα καλοπιάσματα και στο «κάλεσμα συστράτευσης

Μπροστά στο φόβο των ψηφοφόρων της «γαλάζιας» παράταξης που θα στραφούν προς το νέο κόμμα Σαμαρά, το Μαξίμου επιχειρεί να εμφανιστεί να καλοπιάνει και να απευθύνει «κάλεσμα συστράτευσης» στον πρώην πρωθυπουργό, με στόχο την προσπάθεια να προσεγγίσει το ακροατήριό του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αλβανία: Από την ανησυχία στη δημόσια οργή – Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για την επένδυση Κούσνερ
«Ζήτημα των πολιτών» 04.06.26

Από την ανησυχία στη δημόσια οργή - Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία για την επένδυση Κούσνερ

Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους στην Αλβανία - Διαδηλώσεις προγραμματίζονται και στα νότια της χώρας, όπου είναι σε εξέλιξη οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το τουριστικό θέρετρο του 1,6 δισ. δολαρίων

Σύνταξη
Σπερς – Νικς 95-105: Break με το… καλημέρα στους τελικούς του NBA και 1-0 η Νέα Υόρκη
Μπάσκετ 04.06.26

Σπερς – Νικς 95-105: Break με το… καλημέρα στους τελικούς του NBA και 1-0 η Νέα Υόρκη

Οι Νιου Γιορκ Νικς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 105-95 στο πρώτο τελικό του NBA. Σερί 11-0 στο φινάλε για την ομάδα της Νέας Υόρκης, που μετέτρεψε το 95-94 σε 95-105.

Σύνταξη
Χανιά: Στο νοσοκομείο φιλοξενούνται τα παιδιά της 25χρονης που κατηγορείται για κακοποίηση της 3χρονης κόρης της
Ελλάδα 04.06.26

Στο νοσοκομείο φιλοξενούνται τα παιδιά της 25χρονης που κατηγορείται για κακοποίηση της 3χρονης κόρης της

«Τα κακοποιούμε ξανά σαν κράτος» - Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος για τα παιδιά της 25χρονης που φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων.

Σύνταξη
ΕΛΑΣ: Σε εκλογική διάταξη και ετοιμότητα για κάλπες τον Σεπτέμβρη – Συγκροτούνται κομματικά όργανα – Φρένο στους βιαστικούς
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

ΕΛΑΣ: Σε εκλογική διάταξη και ετοιμότητα για κάλπες τον Σεπτέμβρη – Συγκροτούνται κομματικά όργανα – Φρένο στους βιαστικούς

Στήνεται εκλογικός μηχανισμός και πανελλαδική οργανωτική δομή - Τα νέα όργανα παίρνουν μορφή, στελέχωση με τους 300 της ιδρυτικής διακήρυξης.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τα πλεονεκτήματα μίας ασύρματης σκούπας νέας γενιάς που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή φροντίδα του χώρου μας
Τα Νέα της Αγοράς 04.06.26

Τα πλεονεκτήματα μίας ασύρματης σκούπας νέας γενιάς που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή φροντίδα του χώρου μας

Η φροντίδα του σπιτιού γίνεται πιο απλή και πρακτική όταν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε διαφορετικές συσκευές για κάθε ανάγκη.

Σύνταξη
Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Φοβάμαι για τη ζωή μου» – Ο εμμονικός stalker, τα ασφαλιστικά μέτρα και ο τρόμος
Stalker 04.06.26

Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Φοβάμαι για τη ζωή μου» – Ο εμμονικός stalker, τα ασφαλιστικά μέτρα και ο τρόμος

Σε κατάσταση σοκ και διαρκούς φόβου για την προσωπική της ασφάλεια βρίσκεται η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, μετά από σειρά άκρως ανησυχητικών περιστατικών παρενόχλησης στο σπίτι της στο Λος Άντζελες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Οι νέοι δικαιούχοι – Πώς θα κάνετε αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Η διαδικασία 04.06.26

Οι νέοι δικαιούχοι για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Πώς θα κάνετε αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» λαμβάνουν voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση επιμελητή ή επιμελήτριας και έως 300 ευρώ για μερική απασχόληση

Σύνταξη
«Δεν χρειάζεται σχόλιο»: To βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το φάουλ του Ναν στο τέλος (vid)
Μπάσκετ 04.06.26

«Δεν χρειάζεται σχόλιο»: To βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το φάουλ του Ναν στο τέλος (vid)

Χωρίς... σχόλιο η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την φάση του φάουλ του Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ, στο φινάλε του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Βέροια: Κατέρρευσε τμήμα αρχαίου τείχους στην αυλή του – Πινγκ πονγκ ευθυνών μεταξύ Αρχαιολογίας και Δήμου
Ιδιότυπο αδιέξοδο 04.06.26

Κατέρρευσε τμήμα αρχαίου τείχους στην αυλή του - Γιατί δεν μπορεί να απομακρύνει τις πέτρες

Εγκλωβισμένος ανάμεσα σε υπηρεσίες και αρμοδιότητες έχει βρεθεί κάτοικος στη Βέροια -Τμήμα αρχαίου τείχους έχει καταρρεύσει στην αυλή του σπιτιού του αλλά δεν του επιτρέπεται να απομακρύνει τις πέτρες

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
Cookies