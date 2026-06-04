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Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν υπό τον Τραμπ και χωρίς τη Χεζμπολά να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός
Κόσμος 04 Ιουνίου 2026, 04:00

Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν υπό τον Τραμπ και χωρίς τη Χεζμπολά να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός

«Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός», αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επισημαίνοντας ωστόσο την αναγκαία προϋπόθεση «να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολά».

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Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν χθες Τετάρτη να «εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός» και να δημιουργηθούν «πιλοτικές ζώνες» υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του λιβανικού στρατού, σημειώνει τριμερής ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από δυο ημέρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (φωτογραφία του Reuters/Nathan Howard, επάνω, από τη συνάντηση των αντιπροσωπειών στην Ουάσιγκτον).

«Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός», η οποία ωστόσο έχει αναγκαίες προϋποθέσεις «να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολά» και «να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της Χεζμπολά από τον τομέα νοτίως του Λιτάνι», αναφέρει το κείμενο, που δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έπειτα από τις διήμερες τριμερείς συνομιλίες.

Προϋπόθεση για την εκεχειρία είναι «να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολά», η οποία δεν συμμετείχε στις συζητήσεις

«Τα δυο μέρη συμφώνησαν να δημιουργήσουν άμεσα υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ πιλοτικές ζώνες στις οποίες θα ασκούν αποκλειστικό έλεγχο οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις, αποκλείοντας μη κρατικές δυνάμεις», συνεχίζει το κείμενο, αναφερόμενο στο σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν.

Τα μέτρα αυτά, αναφέρει η ανακοίνωση, θα επιτρέψουν τα μέρη να «προχωρήσουν προς συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας».

«Ολες οι χώρες επαναβεβαίωσαν ότι το μέλλον των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου πρέπει να αποφασιστεί από τις δυο κυρίαρχες κυβερνήσεις. Απέρριψαν κάθε απόπειρα, από πλευράς οποιουδήποτε κράτους ή μη κρατικού παράγοντα, να θέσει υπό ομηρία το μέλλον του Λιβάνου», συνεχίζει το κείμενο, υπονοώντας το Ιράν και τη Χεζμπολά.

Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν ακόμη να συμμετάσχουν σε επόμενο γύρο συνομιλιών την εβδομάδα που ξεκινά την 22η Ιουνίου ενόψει της σύναψης «συνολικής συμφωνίας», πάντα κατά την ανακοίνωση.

Συνεχίζει τις σφαγές το Ισραήλ

Νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επέμεινε να «διαχωριστούν» οι συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν.

Η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα, θεωρεί πως ο πόλεμος είναι ένας.

Αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον προχθές Τρίτη και χθες Τετάρτη, καθώς μόνο χθες, ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λιβανική επικράτεια στοίχισαν τη ζωή σε εννιά ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων στρατιώτη και δυο διασωστών.

Πηγή: ΑΠΕ

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Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
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