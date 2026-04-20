Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν
Κόσμος 20 Απριλίου 2026

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Οι ευρωβουλευτές του τείνουν να ψηφίζουν όπως εκείνοι του Fidesz.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Spotlight

Οι δημοσκοπήσεις στην Ουγγαρία επαληθεύθηκαν. Ο Πέτερ Μαγιάρ και το κόμμα του Tisza κέρδισαν τις εκλογές. Αναστεναγμοί ανακούφισης ακούστηκαν σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, η νέα ηγεσία της Ουγγαρίας ίσως αποδειχθεί δύσκολη στη συνεργασία.

Οι θέσεις που πρεσβεύει δεν απέχουν πολύ από αυτές του Βίκτορ Όρμπαν –όπως έχουν δείξει οι μέχρι τώρα επιλογές του κόμματος Tisza. Επίσης, παραμένει μεγάλη η ασάφεια για το πλήρες περιεχόμενό τους.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στέλεχος της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, ως νέος μεγάλωσε με την αφίσα του ηγέτη του Fidesz πάνω από το κρεβάτι του. Ήταν τότε που ο Όρμπαν ήταν ηγετική μορφή του φιλοδημοκρατικού κινήματος. Και ήταν η εποχή που είχε καταρρεύσει το κομμουνιστικό καθεστώς.

Ο Πέτερ Μαγιάρ μετά την εκλογική νίκη / REUTERS/Marton Monus

Αλλά ποιο είναι το «σκοτεινό άλογο», όπως τον χαρακτηρίζει σε ένα προφίλ που έκανε για τον Πέτερ Μαγιάρ ο Guardian;

Ή τον λατρεύουν ή τον αντιπαθούν

Η ταχεία άνοδος του ίδιου και του κόμματός του –μόλις σε δύο χρόνια- ήταν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Σύμφωνα με τον Γκαμπόρ Γκιόρι, του ινστιτούτου Policy Solutions, o Πέτερ Μαγιάρ «έχτισε ένα κίνημα της αντιπολίτευσης με εκπληκτική ταχύτητα. Ποτέ, στην ιστορία της Ουγγαρίας, δεν έχουμε δει ένα κόμμα να ανεβαίνει τόσο γρήγορα».

Και, όπως επισημαίνει ο Guardian, όσοι γνωρίζουν τον Πέτερ Μαγιάρ, είτε τον θαυμάζουν είτε τον αντιπαθούν. Τίποτα ενδιάμεσα.

Το πρώτο συναίσθημα οφείλεται στο γεγονός ότι έχτισε ένα τεράστιο κίνημα με πειθαρχία. Ταξίδεψε σε όλη τη χώρα, εκφωνώντας έξι ομιλίες την ημέρα. Από την άλλη, ο Πέτερ Μαγιάρ περιγράφεται ως οξύθυμος χαρακτήρας, με τραχιά συμπεριφορά. «Δύσκολος χαρακτήρας», όπως λέει, αλλά με κατανόηση, ο σκηνοθέτης Ταμάς Τοπολάνσκι. Τον παρακολούθησε 18 μήνες, καταγράφοντας τις αλλαγές στην ουγγρική κοινωνία.

Για τον Τοπολάνσκι, ο Πέτερ Μαγιάρ είναι αυθεντικός και παθιασμένος. Αλλά ανυπόμονος κατά καιρούς. Και σημειώνει ότι η ενέργεια στις συγκεντρώσεις του «ήταν κάτι που δεν είχα ξαναζήσει».

Ο Πέτερ Μαγιάρ και το Fidesz

Στην ανάλυση των New York Times για τις ουγγρικές εκλογές συνάγεται ότι οι Ούγγροι ψήφισαν τον Πέτερ Μαγιάρ κυρίως γιατί δεν είναι ο Όρμπαν. Ωστόσο, ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Και όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων.

Σύμφωνα με τον Guardian, στους στενούς φίλους του περιλαμβάνεται ο Γκέργκελι Γκούλιας, επικεφαλής του επιτελείου του Όρμπαν. Το 2006 παντρεύτηκε την Τζούντιτ Βάργκα, πρώην υπουργό Δικαιοσύνης του Fidesz. Υπηρέτησε ως Ούγγρος διπλωμάτης στις Βρυξέλλες και κατείχε ανώτερες θέσεις σε κρατικούς φορείς.

Ο Πέτερ Μαγιάρ βρέθηκε ξαφνικά στο προσκήνιο το 2024. Τότε αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση του Όρμπαν, που υπεραμυνόταν των χριστιανικών ηθών, έδωσε χάρη σε έναν άνδρα που καταδικάστηκε για βοήθεια στην κάλυψη ενός σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης σε ορφανοτροφείο. Η Βάργκα, πρώην σύζυγος πλέον του Μαγιάρ, παραιτήθηκε, μαζί με την πρόεδρο της Ουγγαρίας, Καταλίν Νόβακ.

REUTERS/Marton Monus

Ο Μαγιάρ επιτέθηκε στους αξιωματούχους του Fidesz. Τους κατηγόρησε ότι έκαναν τις δύο γυναίκες αποδιοπομπαίους τράγους. Για την ακρίβεια έγραψε στο Χ ότι «κρύβονται κάτω από γυναικείες φούστες».

Και έτσι ξεκίνησε ο αγώνας του κατά του Fidesz. To κατηγόρησε ότι λειτουργεί σαν «σάπιο σύστημα». Μίλησε για αξιωματούχους που πλουτίζουν εκμεταλλευόμενοι την εξουσία εις βάρος των πολιτών. Και όλη αυτή η κριτική βρήκε ευήκοα ώτα.

Πολλοί στη χώρα αντιμετώπιζαν το αυξανόμενο κόστος ζωής, την εξάντληση των δημόσιων υπηρεσιών και των μισθών που ήταν εδώ και καιρό στάσιμοι. Μια συγκέντρωση στην οποία περίπου 35.000 άνθρωποι, τον Μάρτιο του 2024, γέννησε το κίνημα του Πέτερ Μαγιάρ.

Ασάφεια ιδεών

Ο Πέτερ Μαγιάρ και το Tisza έχουν εκδώσει ένα προεκλογικό μανιφέστο 240 σελίδων. Αλλά κανείς δεν είναι ακριβώς σίγουρος τι θα κάνει. Με εξαίρεση τη μετανάστευση, όπου έχει ορκιστεί να ακολουθήσει πιο σκληρή γραμμή από τον Όρμπαν. Υπόσχεται να καταργήσει το πρόγραμμα φιλοξενίας εργαζομένων της χώρας, για παράδειγμα.

Παράλληλα, ορκίστηκε ότι θα αποκαταστήσει τους δημοκρατικούς ελέγχους και ισορροπίες, τις σχέσεις με την ΕΕ για να απελευθερώσει τα παγωμένα κονδύλια της ΕΕ και να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Έχει υποσχεθεί να τερματίσει την εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια έως το 2035, ενώ παράλληλα θα επιδιώξει «πραγματιστικές σχέσεις» με τη Μόσχα. Ίσως, για να μη δώσει τροφή στα ελεγχόμενα από το Fidesz MME αποφεύγει να μιλήσει για άλλα θέματα. Όπως τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Αλλά και αυτό, εικασία είναι.

Κι ύστερα, πιθανόν να βρει απέναντί του ένα κράτος αλωμένο από τα 16 χρόνια του Fidesz στην εξουσία.

Ψηφίζοντας… ακροδεξιά

Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η έρευνα του European Policy Center, πριν από τις εκλογές. Εκεί οι αναλυτές της εκτιμούσαν ότι ο Πέτερ Μαγιάρ δεν θα είναι εύκολος εταίρος για την ΕΕ. Παρά τις υποσχέσεις για «αλλαγή καθεστώτος».

Αντίθετα, εκτιμά ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αρκετές βασικές πολιτικές. Και πως η ΕΕ θα πρέπει να διαχειριστεί τις προσδοκίες και να προετοιμαστεί για μια πιο σύνθετη σχέση από μια απλή επαναφορά μετά τον Όρμπαν.

Επισημαίνει ότι ο Πέτερ Μαγιάρ, κατεβαίνοντας στις ευρωεκλογές με πλατφόρμα κατά της διαφθοράς και της κατάληψης του κράτους, κέρδισε σχεδόν το 30% των ψήφων. Και έτσι εξασφάλισε επτά έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί ενέταξε το Tisza στο κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ).

REUTERS/Marton Monus/File Photo

Παρ’ όλα αυτά, ευθυγραμμιζόταν τακτικά με το Fidesz στις ψηφοφορίες. To Fidesz μετέχει στους ακροδεξιούς εθνικιστές Πατριώτες για την Ευρώπη. Ανάλυση του ιστορικού ψηφοφορίας του Tisza στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πραγματοποιήθηκε από την Eulytix για το European Policy Center, δείχνει ότι ενώ οι ευρωβουλευτές του Tisza ευθυγραμμίζονται ως επί το πλείστον με φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, επίσης ψηφίζουν σε συντονισμό με το Fidesz σε πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα όπως η Ουκρανία, η γεωργία και η μετανάστευση.

Ωστόσο, σε σύγκριση με άλλες εθνικές αντιπροσωπείες στο ΕΛΚ, το Tisza κατατάσσεται στην Πέμπτη θέση ως το πιο ευθυγραμμισμένο με το Fidesz κόμμα (48,55%). Πίσω από τους Γάλλους, τους Σλοβένους και τους Σλοβάκους και ένα ολλανδικό κόμμα. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι πάνω από τον μέσο όρο του ΕΛΚ: 39,9%. Και τοποθετείται δεξιότερα.

Ισχυρή σύγκλιση με τον Όρμπαν

Επίσης, επισημαίνει το European Policy Center, η ανάλυση υποδηλώνει ότι αυτή η σύγκλιση με το Fidesz είναι ισχυρότερη σε θέματα που υπερτονίζει ο Βίκτορ Όρμπαν. Δηλαδή η αντίσταση στην περαιτέρω θεσμική ολοκλήρωση στην ΕΕ, η πολιτική μετανάστευσης με προτεραιότητα την ασφάλεια, η αντίθεση στη γλώσσα για τα δικαιώματα και την ισότητα. Επίσης, οι ευρωβουλευτές του Πέτερ Μαγιάρ ακολούθησαν το Fidesz στην ψήφιση κατά τροπολογίας που ζητούσε  ισχυρότερη χρήση της διαδικασίας του άρθρου 7 για το κράτος δικαίου.

Συνεπώς, εκτιμά το European Policy Center, η ΕΕ δεν θα πρέπει να βιαστεί να βγάλει συμπεράσματα για το τι προτίθεται να κάνει ο Πέτερ Μαγιάρ. Η ήττα του Όρμπαν ήταν συμβολικά σημαντική, αλλά δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα των Βρυξελλών με τη Βουδαπέστη.

Και ο Πέτερ Μαγιάρ θα πρέπει να δείξει τι θέλει να είναι και σε ποια πολιτική ομάδα θέλει να ανήκει.

Πετρέλαιο
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα
Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα

Οι εικόνες δείχνουν το Ισραήλ να κατασκευάζει μόνιμες στρατιωτικές βάσεις στη Γάζα, ενώ τα σχέδια ανασυγκρότησης που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ έχουν σταματήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή 20.04.26

Haaretz: Το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς πόλεμο, και ίσως δεν θέλει

Με ιδιαίτερο σαρκασμό ο αρθρογράφος της Haaretz αναρωτιέται αν έχουν μείνει καθόλου στόχοι για να βομβαρδίσει το Ισραήλ και να ικανοποιήσει την όρεξή του για μιλιταρισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Soft power 20.04.26

Καθώς ο Τραμπ επιτίθεται σε εχθρούς και φίλους, οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέπουν την Κίνα με καλό μάτι

Για δεκαετίες, στην αμερικανική κοινή γνώμη η Κίνα θεωρούνταν κυρίως ένας ισχυρός και απειλητικός ανταγωνιστής, ταυτισμένος με οικονομικό φόβο, πολιτική καχυποψία και πολιτισμική απόσταση

Στον «αέρα» οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – Ιράν: Αν ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκινήσουν νέες επιθέσεις, θα απαντήσουμε
Στον «αέρα» οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – Ιράν: Αν ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκινήσουν νέες επιθέσεις, θα απαντήσουμε

Στο Πακιστάν μεταβαίνει ο Βανς που θα ηγείται της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας - Το Ιράν δηλώνει ότι δεν έχει σχέδια για νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ - Προειδοποιεί με αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Νεκτάριος Δαργάκης - Παρασκευή Τσιβόλα
Κόσμος 20.04.26

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης

Ο δράστης μετά το μακελειό,  καταδιώχθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Πέτερ Μαγιάρ: Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν
Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν ο Πέτερ Μαγιάρ

Από τη Δικαιοσύνη έως τα μέσα ενημέρωσης και την οικονομική ελίτ, το αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού παραμένει ισχυρό - Ο νέος ούγγρος ηγέτης, Πέτερ Μαγιάρ, καλείται να προχωρήσει σε βαθιές τομές

Κίττυ Ξενάκη
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση
Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά από κατηγορίες του Νομπόα σε εφημερίδα της Κολομβίας, πως ο Πέτρο συνάντησε μέλη κινήματος που φέρονται να είχαν επαφές με αρχηγό καρτέλ, ο θιγόμενος αποφάσισε να μηνύσει τον Ντάνιελ Νομπόα

Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ
Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ

Δύο «εκπαιδευτές» της αμερικανικής πρεσβείας και 2 μεξικανοί πράκτορες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Τσιουάουα μετά από επιχείρηση κατά των ναρκωτικών

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»

«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι», λέει ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ συμφωνεί πως «αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»
Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η αναμέτρηση με τη Μονακό θα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in, ενώ μίλησε και για την πορεία του Ολυμπιακού στη regular season.

ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος – Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη
Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος, λέει το ΠΑΣΟΚ - Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη

Φαιδροί οι υπαινιγμοί στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη για τα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν ανέδειξε τα εθνικά θέματα στην επίσκεψή του στην Ισπανία

Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα

Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν»

Μίνα Μουστάκα
ΠΑΕ ΟΦΗ: «Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης προς την ομάδα και την Κρήτη»
ΠΑΕ ΟΦΗ: «Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης προς την ομάδα και την Κρήτη»

Η ΠΑΕ ΟΦΗ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία αντιδράει στους ορισμούς από την ΚΕΔ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν
Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;
Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι μια σύνθετη και πολυδάπανη επιχείρηση διαχείρισης της δημόσιας εικόνας του, που εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ τέχνης και προπαγάνδας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Έπιασε την αντάρτισσα και την έφερε στη νομιμότητα
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Λευκή σημαία αντί για κόκκινο πανί

Ο Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε να χαρίση στο έθνος του μια γλώσσα που είναι μέσα στους κανόνες της επιστήμης και συγχρόνως εναρμονισμένη με τη γλωσσική μας πραγματικότητα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Επιτροπή δεοντολογίας Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας και για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου
Επιτροπή δεοντολογίας Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας και για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου

Οι κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου που εγκαλούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τις πράξεις τους στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν και αυτοί την άρση της ασυλίας τους παρότι δήλωσαν πως δεν έπραξαν τίποτα παράνομο. Ένταση Κωνσταντοπούλου με Γεωργαντά

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

