Ο επερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ, πριν ακόμα συμπληρωθεί ένα 24ωρο από τη νίκη του Tisza στις βουλευτικές εκλογές δηλώνει πως «αποκλείεται» να ενταχθεί η Ουκρανία, μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κόμμα Tisza εξασφάλισε πλειοψηφία δύο τρίτων στην επόμενη ουγγρική Βουλή

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Βουδαπέστη, την επομένη της συντριπτικής νίκης του κόμματός του έναντι του Βίκτορ Όρμπαν δηλώνει πως δεν στηρίζει μια ταχεία ένταξη της Ουκρανίας: «πρόκειται για μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, αποκλείεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί μια χώρα σε πόλεμο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η προϋπόθεση για την ανοικοδόμηση των σχέσεων με την Ουκρανία

Εάν η Ουκρανία έπρεπε να ενταχθεί, θα διεξαγόταν ένα δημοψήφισμα στην Ουγγαρία, συμπληρώνει. «Όμως, δεν πιστεύω πως αυτό θα γίνει στο εγγύς μέλλον, ούτε στα επόμενα δέκα χρόνια», τονίζει.

Επιπλέον, αναφέρει πως η αποκατάσταση των δικαιωμάτων της ουγγρικής μειονότητας θα αποτελέσει μια προϋπόθεση για την ανοικοδόμηση των σχέσεων με την Ουκρανία.

⁠Ο Μαγιάρ είπε, επίσης, πως δεν θα τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ υπογράμμισε πως είναι σαφές σε όλους πως η Ουκρανία είναι το θύμα στον πόλεμο.

Κυρίαρχος στο Κοινοβούλιο ο Μαγιάρ

Το κόμμα Tisza εξασφάλισε πλειοψηφία δύο τρίτων στην επόμενη ουγγρική Βουλή, κερδίζοντας 138 από τις 199 έδρες, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για συνταγματική αναθεώρηση.

Η Ευρώπη είδε με ανακούφιση την επικράτηση Μαγιάρ αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για την πολιτική που θα ακολουθήσει.