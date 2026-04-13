Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Ορμπάν από την εξουσία – Ο λόγος που έχασε τις εκλογές

Με ρεκόρ προσέλευσης, οι Ούγγροι επέλεξαν να τερματίσουν την 16χρονη διακυβέρνηση του πρωθυπουργού Ορμπάν και να δώσουν την σκυτάλη στο κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ που κέρδισε με σαρωτική νίκη.

Ο Βίκτορ Όρμπαν παραδέχτηκε χθες Κυριακή την ήττα του εκφωνώντας μια σύντομη ομιλία στο αρχηγείο της προεκλογικής του εκστρατείας, στην οποία χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα «σαφές».

Η ήττα αυτή, που θα έχει αντίκτυπο στην Ουάσιγκτον αλλά και τη Μόσχα, θα θέσει τέλος στην 16χρονη διακυβέρνηση ενός αυτοανακηρυγμένου υπέρμαχου της ανελεύθερης χριστιανικής δημοκρατίας, ο οποίος είναι αγαπημένος των Αμερικανών συντηρητικών που προσυπογράφουν την MAGA, σύμμαχος του Κρεμλίνου και περήφανος αντίπαλος των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Γιατί έχασε ο Ορμπάν

Ούτε η υποστήριξη των… υψηλών φίλων του Όρμπαν, του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς καθώς και των Ευρωπαίων λαϊκιστών, όπως η Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν, ο Ολλανδός Γκέερτ Βίλντερς και ο Ιταλός Ματέο Σαλβίνι, οι οποίοι εμφανίστηκαν στη Βουδαπέστη για να κάνουν εκστρατεία υπέρ του, δεν ήταν ικανές να αντιστρέψουν το αποτέλεσμα.

Το ίδιο και η υποστήριξη από τη Γερμανίδα Άλις Βάιντελ, συμπρόεδρο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία είχε πει στους Ούγγρους σε ένα βίντεο: «Η Ευρώπη χρειάζεται τον Βίκτορ Όρμπαν».

Ο μεγάλος λαϊκιστής είχε χάσει την λαϊκή του πινελιά και δεν είχε κατανοήσει ότι υπονομευόταν από μερικές από τις ίδιες αποτυχίες που έχουν αποδυναμώσει τους ισχυρούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο: την αχαλίνωτη διαφθορά και την ευνοιοκρατία, μια κλεπτοκρατική άρχουσα τάξη και την επιδείνωση των υποδομών.

«Μπορούσες να το δεις και να το νιώσεις στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, όπου υπήρχε ένας απτός ενθουσιασμός στις συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης, αλλά όχι στις κυβερνητικές», δήλωσε στο Politico ο βιογράφος του Όρμπαν, Παλ Ντανιέλ Ρένι.

«Η ξένη παρέμβαση απλά δεν είχε σημασία», δήλωσε ο Μάρτον Τόμπος, βουλευτής της αντιπολίτευσης με το κεντρώο κόμμα Momentum, το οποίο έμεινε στο περιθώριο σε αυτές τις εκλογές για να δώσει στο κόμμα Tisza της Ουγγαρίας μια καθαρή, χωρίς εμπόδια μάχη εναντίον του Όρμπαν.

«Πάρτε για παράδειγμα τον Βανς: Είναι εντελώς άγνωστος στο ουγγρικό κοινό, οπότε το να πιστεύουμε ότι η παρουσία του θα άλλαζε οτιδήποτε ήταν στην καλύτερη περίπτωση αφελές», δήλωσε ο Τόμπος.

Σε ποιους τομείς στόχευσε ο Μαγιάρ

Αυτό που πραγματικά απασχολούσε τους ψηφοφόρους – ο πληθωρισμός, η οικονομική δυσπραγία και η ενδημική διαφθορά – παρέμειναν στο επίκεντρο της εκστρατείας του Μαγιάρ, σύμφωνα με τον Ματίας Μπόντι, γεωγράφο εκλογών που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd της Βουδαπέστης.

Και όλα αυτά λειτούργησαν καλά για αυτόν, εξήγησε ο Μπόντι, ο οποίος ανέλυσε τα ακατέργαστα δεδομένα τοπικών δημοσκοπήσεων από ανεξάρτητους δημοσκόπους καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Αυτό που οδήγησε στην ήττα του Όρμπαν ήταν το κόστος ζωής, η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών και η έλλειψη θέσεων εργασίας», πρόσθεσε ο Μπόντι. Τα μηνύματα των Ούγγρων για τις κακές δημόσιες υπηρεσίες είχαν επίσης απήχηση. «Ένα βασικό μήνυμα των Ούγγρων ήταν ότι η χώρα απλά δεν λειτουργεί. Και αν κοιτάξετε την υγειονομική περίθαλψη, τις μεταφορές, το εκπαιδευτικό σύστημα, για τους απλούς ανθρώπους η μέση εμπειρία ήταν μια εμπειρία ερειπωμένης κατάστασης και αυξανόμενης δυσλειτουργίας».

Εκμεταλλευόμενοι την απογοήτευση των ψηφοφόρων, οι υποσχέσεις της Ουγγαρίας για την οικοδόμηση μιας «σύγχρονης, ευρωπαϊκής Ουγγαρίας» προσέλκυσαν όχι μόνο τους νέους ψηφοφόρους αλλά και τους μεσήλικες άνδρες εργάτες, ένα σημαντικό τμήμα της παραδοσιακής εκλογικής βάσης του Ορμπάν, δήλωσε ο Μπόντι.

Στην πραγματικότητα, ο 45χρονος νικητής των εκλογών ακουγόταν πολύ όπως ο Όρμπαν το 2010, όταν έκανε προεκλογική εκστρατεία με παρόμοιο ζήλο για οικονομικά ζητήματα και δεσμεύτηκε να βελτιώσει την τύχη των απλών Ούγγρων.

Ρεκόρ προσέλευσης των νέων

Στις εκλογές της Κυριακής σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης σχεδόν 80%, σύμφωνα με την Εθνική Εκλογική Υπηρεσία.

Το αποτέλεσμα πιθανότατα οφειλόταν, εν μέρει, στον τεράστιο αριθμό νέων που κινητοποιήθηκαν εναντίον του Όρμπαν. Μια δημοσκόπηση έδειξε ότι έως και το 65% των ψηφοφόρων κάτω των 30 ετών – πολλοί από τους οποίους είχαν ενηλικιωθεί καθώς η χώρα έπεφτε στις κατατάξεις για την ελευθερία του Τύπου, κατηγορούνταν ότι ήταν «εκλογική απολυταρχία» και γινόταν η πιο διεφθαρμένη χώρα στην ΕΕ – σχεδίαζαν να ψηφίσουν εναντίον του Όρμπαν.

Το βράδυ της Κυριακής, πολλοί από αυτούς συνέρρευσαν στις όχθες του Δούναβη, φωνάζοντας «Τα καταφέραμε!», ενώ άλλοι φώναζαν «Τέλος!» καθώς διέσχιζαν τους σταθμούς του μετρό της πόλης.

«Η δικτατορία, η δεξιά ιδεολογία και όλα αυτά θα εξαφανιστούν τώρα, και έχουμε μια ευκαιρία για μια καλύτερη χώρα», είπε η 24χρονη Νόρι, καθώς δάκρυα έτρεχαν στα μάτια της. «Νιώθω αισιόδοξη και χαρούμενη».

Την ίδια άποψη συμμερίστηκε και η 24χρονη Άννα. «Ελπίζω πραγματικά ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι καλύτερα από τα προηγούμενα 16».