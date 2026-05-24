Ο Τραμπ απειλεί για βομβαρδισμούς και διαμηνύει: «Ευχαριστώ για την προσοχή σας»
Την ώρα που οι διαπραγματευτές στο Πακιστάν προσπαθούν να πετύχουν μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται με απειλές.
Σε ανάρτηση που ανέβασε στο Truth Social ανέβασε μια εικονογράφηση βομβαρδιστικού αεροσκάφους έτοιμου να ρίξει μια βόμβα.
Η βόμβα φέρει ένα σαφές μήνυμα: «Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!»
Λίγες ώρες πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να αργήσει, αρκεί να γίνουν όλα σωστά. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι το Ιράν πρέπει να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Επίσης, οι Αμερικανοί επιμένουν να διοχετεύουν την πληροφορία ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει, παρά το γεγονός ότι το διαψεύδει κατηγορηματικά.
