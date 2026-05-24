Δεν… βιάζεται τώρα ο Τραμπ για deal με Ιράν – Τι ισχύει στο Ορμούζ
Κόσμος 24 Μαΐου 2026, 22:58

Δεν… βιάζεται τώρα ο Τραμπ για deal με Ιράν – Τι ισχύει στο Ορμούζ

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να δείξουν υπομονή», δήλωσε ο Τραμπ.

Εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε την Κυριακή ότι έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που δείχνει να μετριάζει τις ελπίδες για μια επικείμενη σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο που διαρκεί τρεις μήνες, και οι οποίες είχαν εκφραστεί από τις δύο πλευρές την προηγούμενη μέρα.

Οποιαδήποτε συμφωνία που θα εδραιώσει την τρέχουσα εύθραυστη εκεχειρία θα φέρει ανακούφιση στις αγορές, αλλά δεν θα καταστείλει αμέσως την παγκόσμια ενεργειακή κρίση

Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών πλοίων στα Στενό του Ορμούζ θα «παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Οι διαπραγματεύσεις προχωρούσαν και οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν είχαν γίνει πιο επαγγελματικές και παραγωγικές, ανέφερε. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Και οι δύο πλευρές πρέπει να προχωρήσουν με την απαραίτητη προσοχή και να το κάνουν σωστά. Δεν πρέπει να γίνουν λάθη!»

Μια μέρα νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και το Ιράν είχαν «σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί» ένα μνημόνιο κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα επανέφερε τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία πριν από τη σύγκρουση διακινούσαν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προβάλλει την προοπτική μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, μέχρι στιγμής χωρίς επιτυχία.

Δεν ήταν σαφές αν η συμφωνία στην οποία αναφερόταν την Κυριακή ήταν το αρχικό μνημόνιο κατανόησης που βρίσκεται υπό συζήτηση ή μια πολύ πιο απαιτητική και ευρεία ειρηνευτική συμφωνία, η οποία πιθανότατα θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο.

Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά δύσκολα ζητήματα, όπως οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα έσοδα του ιρανικού πετρελαίου που έχουν παγώσει σε ξένες τράπεζες.

Διάφορα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ και το Ιράν είχαν αναφέρει ότι το μνημόνιο που καθορίζει ένα πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων διάρκειας τριών μηνών έως τώρα, εάν ολοκληρωθεί, θα άρει τον αμερικανικό αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας και θα ανοίξει εκ νέου τη θαλάσσια οδό, την οποία το Ιράν έχει κλείσει με απειλές για επίθεση κατά της ναυτιλίας.

Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι, εάν το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ενέκρινε το μνημόνιο, αυτό θα αποστέλλονταν στον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τελική έγκριση.

Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με μία ή δύο ρήτρες. Το Tasnim επικαλέστηκε πηγή σύμφωνα με την οποία δεν θα επιτευχθεί τελική συμφωνία αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να δημιουργούν εμπόδια.

Σε ένα άλλο πιθανό εμπόδιο, στρατιωτικός σύμβουλος του Χαμενεΐ δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει το νόμιμο δικαίωμα να διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ, αν και δεν ήταν σαφές αν αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει να αποφασίζει ποια πλοία μπορούν να διέρχονται.

Οποιαδήποτε συμφωνία που θα εδραιώσει την τρέχουσα εύθραυστη εκεχειρία θα φέρει ανακούφιση στις αγορές, αλλά δεν θα καταστείλει αμέσως την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους των καυσίμων, των λιπασμάτων και των τροφίμων.

Ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει τώρα, η πλήρης ροή μέσω του στενού δεν θα επανέλθει πριν από το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2027, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι 33 πλοία διέπλευσαν τα Στενά τις τελευταίες 24 ώρες, αφού έλαβαν άδεια από την Τεχεράνη, αριθμός που εξακολουθεί να είναι πολύ μικρότερος από τα 140 πλοία που διέπλεαν σε μια τυπική ημέρα πριν από τον πόλεμο.

Ο Τραμπ, αν και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ανέφερε διάφορους πολεμικούς στόχους, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν για να το εμποδίσουν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Το Ιράν πρέπει, ωστόσο, να καταλάβει ότι δεν μπορεί να αναπτύξει ή να προμηθευτεί πυρηνικό όπλο ή βόμβα», επανέλαβε στην ανάρτησή του την Κυριακή.

Το Ιράν αρνείται εδώ και καιρό ότι επιδιώκει την απόκτηση τέτοιων όπλων και υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο για μη στρατιωτικούς σκοπούς, αν και η καθαρότητα που έχει επιτύχει υπερβαίνει κατά πολύ εκείνη που απαιτείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι το προτεινόμενο πλαίσιο, όταν παρουσιαστεί, θα εξελιχθεί σε τρία στάδια: επίσημη λήξη του πολέμου, επίλυση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και έναρξη μιας περιόδου 30 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία, η οποία μπορεί να παραταθεί.

Ο Τραμπ, του οποίου τα ποσοστά δημοτικότητας έχουν πληγεί από τον αντίκτυπο του πολέμου στις τιμές της ενέργειας στις ΗΠΑ, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα παρευρεθεί στον γάμο του γιου του αυτό το Σαββατοκύριακο, αναφέροντας το Ιράν μεταξύ των λόγων για τους οποίους θα παραμείνει στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Axios, το Σάββατο ο ίδιος συνομίλησε με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Πακιστάν, οι οποίοι παρότρυναν τον Τραμπ να αποδεχτεί το πλαίσιο που διαμορφώνεται.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Esmail Baghaei, δήλωσε το Σάββατο ότι «η τάση αυτή την εβδομάδα ήταν προς τη μείωση των διαφορών, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν μέσω μεσολαβητών».

Ο Baghaei είπε ότι το ζήτημα του αμερικανικού αποκλεισμού της ιρανικής ναυτιλίας ήταν σημαντικό, αλλά ότι προτεραιότητά του ήταν ο τερματισμός της απειλής νέων αμερικανικών επιθέσεων και της παράλληλης σύγκρουσης στο Λίβανο.

Οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους στο Ιράν πριν ανασταλούν με εκεχειρία στις αρχές Απριλίου.

Το Ισραήλ έχει επίσης σκοτώσει χιλιάδες ακόμη και έχει εκδιώξει εκατοντάδες χιλιάδες από τα σπίτια τους στο Λίβανο, τον οποίο εισέβαλε καταδιώκοντας την πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Πηγή: ΟΤ

