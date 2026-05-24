Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ
Κόσμος 24 Μαΐου 2026, 09:07

Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios δίνει το περίγραμμα της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ επικαλούμενος αμερικανούς αξιωματούχους - Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων

Τις τελευταίες ώρες φαίνεται πως Ιράν και ΗΠΑ είναι κοντά σε μία συμφωνία, τουλάχιστον προσωρινή. Οι δηλώσεις Τραμπ και ιρανών αξιωματούχων συγκλίνουν στο ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε ένα συμβιβασμό.

Διαρροές στα ΜΜΕ επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος αξιωματούχους των ΗΠΑ, δίνει το περίγραμμα της συμφωνίας.

Η πρόταση, σύμφωνα με τις πηγές περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες. Το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και οι ΗΠΑ σε αντάλλαγμα θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και θα εκδώσουν ορισμένες εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο ελεύθερα.

Ο αμερικανός αξιωματούχος αναγνώρισε ότι αυτό θα ήταν ένα όφελος για την οικονομία του Ιράν, αλλά είπε ότι θα έδινε επίσης σημαντική ανακούφιση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Στο διάστημα της εκεχειρίας θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν θα διαπραγματευτεί για το πυρηνικό του πρόγραμμα και για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Το Ιράν φέρεται να έδωσε στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών προφορικές δεσμεύσεις για το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει αναφορικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό ουράνιο, δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.

Η άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων και η άρση των κυρώσεων θα γίνει σταδιακά εφόσον οι ΗΠΑ δουν ότι το Ιράν προχωρά στο άνοιγμα των Στενών και την αποναρκοθέτηση της περιοχής. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή στην περίοδο των 60 ημερών και θα αποχωρήσουν εφόσον υπάρξει συμφωνία.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τον Λίβανο

Το προσχέδιο της συμφωνίας καθιστά επίσης σαφές ότι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα τερματιστεί.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την ανησυχία του για αυτή την πλευρά της συμφωνίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Τραμπ το Σάββατο, δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος. Εξέφρασε επίσης ανησυχίες για άλλες πτυχές της συμφωνίας, αλλά παρουσίασε την άποψή του με σεβασμό, δήλωσε ένας αμερικανός αξιωματούχος.

Ο αμερικανός αξιωματούχος είπε ακόμα ότι δεν θα ήταν «μονόπλευρη εκεχειρία» και ότι εάν η Χεζμπολάχ προσπαθούσε να επανεξοπλιστεί ή να υποκινήσει επιθέσεις, το Ισραήλ θα είχε τη δυνατότητα να αναλάβει δράση για να την αποτρέψει. «Εάν η Χεζμπολάχ συμπεριφερθεί σωστά, το Ισραήλ θα συμπεριφερθεί σωστά».

«Ο Μπίμπι έχει τις εσωτερικές του ανησυχίες, αλλά ο Τραμπ έχει τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της παγκόσμιας οικονομίας να σκεφτεί», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στον Νετανιάχου με το υποκοριστικό του.

Τα όσα ανέφεραν οι αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά, σημειώνει το Axios, ωστόσο τα μηνύματα από την Τεχεράνη είναι ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ιρανικού ΥΠΕΞ, Ισμαήλ Μπαγκαΐ που συνέκρινε τις ΗΠΑ με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία:

«Στη ρωμαϊκή αντίληψη, η Ρώμη ήταν το αδιαμφισβήτητο κέντρο του κόσμου. Ωστόσο, οι Ιρανοί κατέρριψαν αυτή την ψευδαίσθηση· όταν ο Μάρκος Ιούλιος Φίλιππος (ο Φίλιππος ο Άραβας) βάδισε προς τα ανατολικά εναντίον της Περσίας, η εκστρατεία δεν κατέληξε σε ρωμαϊκή νίκη, τελείωσε με ειρήνη που επιτεύχθηκε με τους όρους των Σασσανιδών: ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να συμβιβαστεί!»

Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Κύπρος: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές – Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί
Φιλιππίνες: Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση με 19 ανθρώπους να αγνοούνται
«Κανένα έλεος»: Η ηθική του πολεμιστή κυριαρχεί και το φάντασμα του φασισμού πλανάται πάνω από τις ΗΠΑ
Τραμπ, Πούτιν, Σι: Η γεωπολιτική των «φίλων» σε έναν κόσμο σύγκρουσης
Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες
To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο
Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας
Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ [βίντεο]
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία – Δύο τραυματίες [βίντεο]
Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ
Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Κύπρος: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές – Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί
Πανελλαδικές 2026: Στην τελική ευθεία οι μαθητές – Τι πρέπει να προσέξουν – Το πρόγραμμα των εξετάσεων
Φιλιππίνες: Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση με 19 ανθρώπους να αγνοούνται
ΔΕΘ: Έρχεται παράταση μέτρων στήριξης
Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές
Οι Misty Route μιλούν για την αδικία και τη φωνή των «ανήσυχων πνευμάτων»
«Κανένα έλεος»: Η ηθική του πολεμιστή κυριαρχεί και το φάντασμα του φασισμού πλανάται πάνω από τις ΗΠΑ
Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες
Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης
Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Τραμπ, Πούτιν, Σι: Η γεωπολιτική των «φίλων» σε έναν κόσμο σύγκρουσης
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

