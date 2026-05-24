Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή MoU ή Μνημονίου Κατανόησης με την Τεχεράνη για την ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών.

Στην ίδια ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε τις προηγούμενες πληροφορίες πως συνομίλησε με ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν σε σχέση με το Ιράν και το Μνημόνιο Κατανόησης που θα οδηγήσει στην ειρήνη.

Ξεχωριστά, όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μίλησε και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την συνομιλία να πηγαίνει – όπως είπε – επίσης καλά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε πως οι τελευταίες πινελιές στην συμφωνία συζητώνται και θα ανακοινωθούν σύντομα. Πρόσθεσε πως τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν άμεσα.

Τι έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του

«Βρίσκομαι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όπου μόλις πραγματοποιήσαμε μια πολύ εποικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, τον πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ Αλ Θάνι και τον υπουργό Αλί αλ-Θαουάντι του Κατάρ, του στρατάρχη Σαγίντ Ασίμ Μουνίρ Αχμέτ Σαχ του Πακιστάν, του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι της Αιγύπτου, του βασιλιά Αμπντουλάχ Β΄ της Ιορδανίας και του βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν, σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και όλα τα θέματα που αφορούν ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (σ.σ. MoU) σχετικά με την ειρήνη.

Έχει διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό μια συμφωνία, η οποία υπόκειται σε οριστικοποίηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των διάφορων άλλων χωρών, όπως αναφέρονται. Ξεχωριστά, είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό Μπίμπι Νετανιάχου του Ισραήλ, η οποία, ομοίως, πήγε πολύ καλά. Οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητώνται επί του παρόντος και θα ανακοινωθούν σύντομα. Εκτός από πολλά άλλα στοιχεία της συμφωνίας, θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ».

In the Roman mind, Rome was the undisputed center of the world. Yet the Iranians shattered that illusion; when Marcus Julius Philippus (Philip the Arab) marched east against Persia, the campaign did not result in Roman victory — it ended in a peace established on Sasanian terms:… pic.twitter.com/hLSqAUzb7p — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 23, 2026

Σύγκριση της αρχαίας Ρώμης με τις ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείο Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκεΐ, έκανε μια σύγκριση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ρώμη και την ειρήνη με τους όρους των Σασσανιδών, με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα να συμβιβάζεται.

«Στη ρωμαϊκή αντίληψη, η Ρώμη ήταν το αδιαμφισβήτητο κέντρο του κόσμου. Ωστόσο, οι Ιρανοί κατέρριψαν αυτή την ψευδαίσθηση· όταν ο Μάρκος Ιούλιος Φίλιππος (ο Φίλιππος ο Άραβας) βάδισε προς τα ανατολικά εναντίον της Περσίας, η εκστρατεία δεν κατέληξε σε ρωμαϊκή νίκη, τελείωσε με ειρήνη που επιτεύχθηκε με τους όρους των Σασσανιδών: ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να συμβιβαστεί!»