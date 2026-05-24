Μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων και πιθανώς εκατοντάδων αν όχι χιλιάδων οχημάτων έχει σημειωθεί στην Εθνική οδό. Το μποτιλιάρισμα επεκτείνεται από την Νέα Φιλαδέλφεια έως την Μεταμόρφωση.

Ανακοίνωση της Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η αστυνομία είχε προχωρήσει σε ανακοίνωση σε σχέση με «προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών επί της Λ. Κηφισού, στο ύψος της πεζογέφυρας Φλαβιανών, περιοχής Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας/Ν. Χαλκηδόνας».

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται, λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 24-5-2026, κατά τις ώρες 00:01 έως 08:00, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη μεσαία και δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α) της Λ. Κηφισού, περιοχής Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας/Ν. Χαλκηδόνας, στο ύψος της πεζογέφυρας Φλαβιανών, μέγιστου μήκους 200 μέτρων, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος. Η αστυνομία ζητά από τους διερχόμενους οδηγούς, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.