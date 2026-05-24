Γιορτή σήμερα 24 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αν αναρωτιέστε ποια είναι η γιορτή σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου, το εορτολόγιο φέρνει στο προσκήνιο μερικά πολύ δημοφιλή αλλά και ορισμένα ιδιαίτερα, σπάνια ονόματα, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη σπουδαίων Αγίων και Μαρτύρων.

Γιορτή σήμερα 24 Μαΐου: Η λίστα με τα ονόματα που γιορτάζουν

Σήμερα η λίστα των εορταζόντων είναι πλούσια, καθώς περιλαμβάνει τόσο πολύ γνωστά και αγαπημένα ονόματα της καθημερινότητάς μας, όσο και αρχαιοπρεπή ονόματα που ξεχωρίζουν.

Δείτε αναλυτικά ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *

Χριστιανός & Χριστιανή

Μαρκιανή & Μαρκιάνα

Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία;

Στις 24 Μαΐου, το χριστιανικό ημερολόγιο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μελέτιο τον Στρατηλάτη και στους συν αυτώ Μαρτυρήσαντες.

Ο Άγιος Μελέτιος έζησε κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ. και ήταν ανώτερος αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού (εξού και ο τίτλος Στρατηλάτης). Όταν αποκάλυψε την πίστη του στον Χριστό, όχι μόνο δεν λύγισε μπροστά στις απειλές του αυτοκράτορα, αλλά κατάφερε με το θάρρος και τον λόγο του να εμπνεύσει εκατοντάδες άλλους στρατιώτες, καθώς και τις Αγίες Μαρκιανή και Παλλαδία, να ασπαστούν τον Χριστιανισμό. Όλοι μαζί επισφράγισαν την πίστη τους με μαρτυρικό θάνατο.

Γιατί γιορτάζει η Φωτεινή σήμερα;

Ίσως γνωρίζετε ότι η Αγία Φωτεινή (η Σαμαρείτιδα) τιμάται κανονικά την Ε΄ Κυριακή από του Πάσχα ή στις 26 Φεβρουαρίου. Γιατί λοιπόν το όνομα εμφανίζεται στο εορτολόγιο και για τη γιορτή σήμερα;

Το μυστικό κρύβεται στο γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα και τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Φωτεινής, η οποία μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Μελέτιο. Ήταν μία από τις χριστιανές γυναίκες που στάθηκαν ακλόνητες δίπλα στον Στρατηλάτη Μελέτιο, επιλέγοντας τον δρόμο της θυσίας.

Έτσι, αν έχετε φίλες με το όνομα Φωτεινή ή Φαίη που δεν γιορτάζουν τον χειμώνα, σήμερα είναι η τέλεια ευκαιρία για να τους στείλετε τις πιο θερμές σας ευχές!

