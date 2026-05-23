Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με τον ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε μια ακόμη απόλυτα κυριαρχική σεζόν της στο γερμανικό ποδόσφαιρο η Μπάγερν Μονάχου. Το βράδυ του Σαββάτου, νίκησε 3-0 την Στουτγκάρδη στον τελικό Κυπέλλου που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο για 21η φορά στην ιστορία της.

Παράλληλα, μετά την εμφατική κατάκτηση της φετινής Bundesliga με 16 βαθμούς διαφοράς από τη 2η Ντόρτμουντ, έφτασε και στο 14ο νταμπλ της και πρώτο μετά τη σεζόν 2019-20, όταν τότε είχε φτάσει και στο δεύτερο τρεμπλ της (2013, 2020). Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο τα 14 νταμπλ όσο και τα 21 Κύπελλα -και μάλιστα σε 25 τελικούς- είναι φυσικά αριθμοί ρεκόρ για το γερμανικό ποδόσφαιρο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τον βαυαρικό σύλλογο -ποιος άλλος- ο σπουδαίος Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος σέντερ φορ πέτυχε ένα ιστορικό χατ τρικ, φτάνοντας έτσι τον… εξωφρενικό απολογισμό των 61 γκολ σε 51 αγώνες στη σεζόν, μαζί με 7 ασίστ.

Με το πρώτο του ήδη γκολ στον τελικό, ο Κέιν είχε γράψει Ιστορία, αφού έγινε μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής μετά τον Ντίτερ Μίλερ τη σεζόν 1976-77 για την Κολωνία και τον Ντιρκ Κούρτενμπαχ τη σεζόν 1986-87 για τη Στουτγκάρδη, που σκοράρει σε κάθε γύρο του Κυπέλλου σε μία σεζόν.

100% – Harry Kane ist der dritte Spieler, der in einer Pokalsaison in jeder Runde inkl. Endspiel traf, nach Dieter Müller 1976/77 für den 1. FC Köln und Dirk Kurtenbach 1986/87 für die Stuttgarter Kickers. Maschine. #FCBVFB pic.twitter.com/p7DdygiDP4 — OptaFranz (@OptaFranz) May 23, 2026

Ιστορικά ήταν όμως και τα επόμενα δύο γκολ του Άγγλου. Με αυτά, έφτασε τα 10 φέτος στο Κύπελλο Γερμανίας και ισοφάρισε -στη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον θεσμό- τον θρυλικό Γκερντ Μίλερ από τη σεζόν 1970-71, ο οποίος κατέχει και το απόλυτο ρεκόρ με 11 (1976-77).

9 – Harry Kane traf zum neunten Mal in der laufenden DFB-Pokalspielzeit, für den FC Bayern München gelangen einzig Gerd Müller mehr Treffer in einer Pokalsaison: 1970/71 (10) und 1976/77 (11). Elite. #FCBVFB pic.twitter.com/AkR2ZUhcUU — OptaFranz (@OptaFranz) May 23, 2026

Τέλος, έγινε και ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του Κυπέλλου Γερμανίας που πετυχαίνει χατ-τρικ σε τελικό, μετά τους Ούβε Ζέλερ (1963), Ρόλαντ Βόλφαρθ (1986) και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (2012).

3 – Harry Kane ist der vierte Spieler, der in einem DFB-Pokalfinale drei Tore erzielt nach Uwe Seeler 1963 (HSV), Roland Wohlfarth 1986 (FC Bayern) und Robert Lewandowski 2012 (BVB). Erstmals gelang mit Kane einem Spieler dabei ein lupenreiner Hattrick. Geschichte. #FCBVFB pic.twitter.com/4reWsPy6TE — OptaFranz (@OptaFranz) May 23, 2026

Δείτε τα highlights του Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0

Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, μετά από ένα αργό και με λίγες φάσεις πρώτο ημίχρονο, στο οποίο πάντως η Μπάγερν είχε τον έλεγχο, οι Βαυαροί βρήκαν το γκολ που ξεκλείδωσε το ματς στο 55ο λεπτό. Σέντρα ο Ολίσε από δεξιά, κεφαλιά-ψαράκι ο Κέιν και 1-0, με ένα γκολ-σήμα κατατεθέν για τη φετινή Μπάγερν.

Στο 80ο λεπτό, η απόλυτη κυριαρχία της Μπάγερν στο δεύτερο ημίχρονο απέδωσε ξανά καρπούς, με το δεύτερο γκολ που… τελείωσε οριστικά το ματς. Πάσα του Ντίας στην περιοχή, πιρουέτα του Κέιν και άψογο πλασέ με το δεξί για το 2-0. Ο κορυφαίος ίσως σέντερ φορ στον πλανήτη, ολοκλήρωσε το προσωπικό του έπος στο 92′, όταν μετά από χέρι στην περιοχή σε σέντρα του Ολίσε, ευστόχησε στο πέναλτι για το τελικό 3-0.