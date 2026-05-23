Μαρόκο: Bασιλική χάρη σε Σενεγαλέζους που καταδικάστηκαν κατά τη διάρκεια του Κόπα Άφρικα

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ιδιαίτερου γραφείου του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ, ο μαροκινός ηγέτης χορήγησε χάρη σε σενεγαλέζους οπαδούς που καταδικάστηκαν για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, το οποίο διεξήχθη στο Μαρόκο μεταξύ 21 Δεκεμβρίου 2025 και 18 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση αυτή συμπίπτει, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου, με την επικείμενη μεγάλη ισλαμική θρησκευτική εορτή Αΐντ αλ Αντχά και εγγράφεται στο πλαίσιο των μακραίωνων αδελφικών σχέσεων μεταξύ του Βασιλείου του Μαρόκου και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, καταδεικνύοντας το βάθος των δεσμών φιλίας και συνεργασίας που συνδέουν τις δύο χώρες. Παράλληλα, επισημαίνεται στο ίδιο κείμενο, αποτελεί απτή απόδειξη των διαχρονικών αξιών, που συνθέτουν τη μαροκινή ταυτότητα, όπως η επιείκεια, η καλοσύνη, η γενναιοδωρία και η ανεκτικότητα.

Σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στο δίκτυο X, ο πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομαγιέ Φαγιέ, ευχαρίστησε τον βασιλιά του Μαρόκου για αυτήν την απόφαση «που χαρακτηρίζεται από επιείκεια και ανθρωπιά», προσθέτοντας ότι η χειρονομία του τιμά, για μια ακόμη φορά, τη μακραίωνη αδελφική σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

Υπενθυμίζουμε ότι στον επεισοδιακό τελικό της 18ης Ιανουαρίου, η Σενεγάλη επικράτησε του Μαρόκου στην παράταση με 1-0, αλλά στη συνέχεια η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έκανε δεκτή την έφεση που είχε κάνει το Μαρόκο και η Σενεγάλη έχασε τον αγώνα στα χαρτιά με 3-0 και μαζί το τρόπαιο.