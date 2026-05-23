Μαρόκο: Bασιλική χάρη σε Σενεγαλέζους που καταδικάστηκαν κατά τη διάρκεια του Κόπα Άφρικα
Ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’ χορήγησε χάρη σε σενεγαλέζους οπαδούς για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του Κόπα Άφρικα.
- Γιορτή σήμερα 24 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές
- Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους
- Καμπανάκι για τον Έμπολα – Δέκα αφρικανικές χώρες σε κίνδυνο να πληγούν από την επιδημία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ιδιαίτερου γραφείου του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ, ο μαροκινός ηγέτης χορήγησε χάρη σε σενεγαλέζους οπαδούς που καταδικάστηκαν για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, το οποίο διεξήχθη στο Μαρόκο μεταξύ 21 Δεκεμβρίου 2025 και 18 Ιανουαρίου 2026.
Η απόφαση αυτή συμπίπτει, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου, με την επικείμενη μεγάλη ισλαμική θρησκευτική εορτή Αΐντ αλ Αντχά και εγγράφεται στο πλαίσιο των μακραίωνων αδελφικών σχέσεων μεταξύ του Βασιλείου του Μαρόκου και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, καταδεικνύοντας το βάθος των δεσμών φιλίας και συνεργασίας που συνδέουν τις δύο χώρες. Παράλληλα, επισημαίνεται στο ίδιο κείμενο, αποτελεί απτή απόδειξη των διαχρονικών αξιών, που συνθέτουν τη μαροκινή ταυτότητα, όπως η επιείκεια, η καλοσύνη, η γενναιοδωρία και η ανεκτικότητα.
Σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στο δίκτυο X, ο πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομαγιέ Φαγιέ, ευχαρίστησε τον βασιλιά του Μαρόκου για αυτήν την απόφαση «που χαρακτηρίζεται από επιείκεια και ανθρωπιά», προσθέτοντας ότι η χειρονομία του τιμά, για μια ακόμη φορά, τη μακραίωνη αδελφική σχέση μεταξύ των δύο χωρών.
Υπενθυμίζουμε ότι στον επεισοδιακό τελικό της 18ης Ιανουαρίου, η Σενεγάλη επικράτησε του Μαρόκου στην παράταση με 1-0, αλλά στη συνέχεια η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έκανε δεκτή την έφεση που είχε κάνει το Μαρόκο και η Σενεγάλη έχασε τον αγώνα στα χαρτιά με 3-0 και μαζί το τρόπαιο.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 24.05.2026]
- Γιορτή σήμερα 24 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Επίδειξη δύναμης των ΗΠΑ με άσκηση των πεζοναυτών στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας [βίντεο]
- Παπανικολάου: «Εστιάζουμε στο πώς θα είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει και όχι οι άλλοι»
- «Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε
- Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)
- Μαρόκο: Bασιλική χάρη σε Σενεγαλέζους που καταδικάστηκαν κατά τη διάρκεια του Κόπα Άφρικα
- Ο πληθωρισμός αναστατώνει τα ομόλογα των G7
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις