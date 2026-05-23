Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου

Το Ιράν και το Πακιστάν υπέβαλαν αναθεωρημένη πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, όπως δήλωσαν το Σάββατο στο Reuters δύο πακιστανικές πηγές που είναι ενήμερες για τις διαπραγματεύσεις. Η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση αναμένεται μέχρι την Κυριακή, ανέφεραν οι πηγές.

Η συμφωνία είναι «αρκετά ολοκληρωμένη», δήλωσε στο Reuters ένας πακιστανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις.

Αλλά ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε με νόημα πως «τίποτα δεν τελειώνει μέχρι να ολοκληρωθεί».

Συγχαρητήρια από το Πακιστάν στο Ιράν – Ευχαριστίες Τεχεράνης για τη διαμεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ

Ο Ιρανός πρέσβης στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, δήλωσε ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Ράζα Νακβί, τον συνεχάρη για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μετά την επιστροφή του από την Τεχεράνη.

«Με συγκρατημένη αισιοδοξία, μπορούμε να ελπίζουμε ότι, εφόσον η άλλη πλευρά επιδείξει την απαραίτητη δέσμευση, διαμορφώνεται ένα θετικό βήμα προόδου», δήλωσε ο πρέσβης.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την πακιστανική κυβέρνηση και τον στρατό για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα οφείλεται στη στάση του Ιράν που βασίζεται στην αξιοπρέπεια, στην σταθερότητα των ενόπλων δυνάμεών του και στην αντίσταση του ιρανικού έθνους.

Αξιωματούχος των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως «μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές σ’ ένα MoU» (σ.σ. μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης ή μνημόνιο συνεργασίας σε άλλες περιπτώσεις) για τον τερματισμό του πολέμου.

Τηλεφωνήματα Τραμπ με εταίρους του για το Ιράν

Ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν και από τις 22:45 του Σαββάτου φέρεται να συνομιλεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.