Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο παιδικός γάμος φαίνεται να έχει αναγνωριστεί για πρώτη φορά νομικά από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, καθώς ακτιβιστές λένε ότι οι «ντροπιαστικοί νέοι νόμοι καθιστούν σχεδόν αδύνατο για κορίτσια και νεαρές γυναίκες να ζητήσουν διαζύγιο χωρίς τη θέληση των συζύγων τους».

Δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά για τους εξαναγκαστικούς και ανήλικους γάμους στο Αφγανιστάν, αλλά ακτιβιστές λένε ότι έχουν αυξηθεί με ανησυχητικό ρυθμό τα τελευταία χρόνια, λόγω της απαγόρευσης της εκπαίδευσης για τα κορίτσια μετά την ηλικία των 11 ετών, σύμφωνα με τον Guardian.

Μια ανεπίσημη εκτίμηση ανέφερε ότι από τότε που οι Ταλιμπάν τα απέκλεισαν από την εκπαίδευση, περίπου το 70% των κοριτσιών έχει οδηγηθεί σε πρόωρους ή εξαναγκασμένους γάμους, και ότι το 66% αυτών των γάμων αφορά κορίτσια κάτω των 18 ετών.

Δεν υπάρχει απαγόρευση του παιδικού γάμου στο Αφγανιστάν υπό τους Ταλιμπάν, αλλά ένας νέος νόμος για το διαζύγιο που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα φαίνεται να υπονοεί ότι ένα κορίτσι που αργότερα δηλώνει ότι παντρεύτηκε παρά τη θέλησή του δεν θα μπορεί να πάρει διαζύγιο αν ο σύζυγός της διαφωνεί.

Ο νέος νόμος φαίνεται επίσης να υπονοεί ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της αποκλειστικά λόγω της απουσίας του ή της αποτυχίας του να παρέχει οικονομική υποστήριξη.

Συστημική βία κατά γυναικών και παιδιών

Έχουν αναφερθεί διαδηλώσεις κατά του νέου νόμου στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, αυτή την εβδομάδα, με αρκετά κινήματα γυναικείων δικαιωμάτων να καταδικάζουν τον νόμο ως μορφή συστημικής βίας κατά γυναικών και παιδιών.

Μια ακτιβίστρια, η Φατίμα, δήλωσε: «Μετά την έκδοση εκατοντάδων αντι-γυναικείων διαταγμάτων, οι Ταλιμπάν προσπαθούν τώρα να θεσμοθετήσουν τον παιδικό γάμο μέσα στο επίσημο νομικό πλαίσιο.

Αντί να διασφαλίζουν ασφάλεια και δικαιοσύνη, οι Ταλιμπάν ασχολούνται με την έκδοση ντροπιαστικών μισογυνιστικών διαταγμάτων και την καταστολή των ανθρώπινων ελευθεριών».

Η Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη νομοθεσία. «Το διάταγμα, το οποίο κωδικοποιεί αρχές που διέπουν τον χωρισμό των συζύγων, αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των Αφγανών γυναικών και κοριτσιών και εδραιώνει περαιτέρω τη συστημική διάκριση στη νομοθεσία και την πρακτική».

Η Ζορζέτ Γκανιόν της UNAMA δήλωσε ότι ο νέος νόμος αποτελεί «μέρος μιας ευρύτερης και βαθιά ανησυχητικής πορείας, στην οποία τα δικαιώματα των Αφγανών γυναικών και κοριτσιών διαβρώνονται… εδραιώνει ένα σύστημα στο οποίο οι Αφγανές γυναίκες και κορίτσια στερούνται αυτονομίας, ευκαιριών και πρόσβασης στη δικαιοσύνη».

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν απέρριψε την κριτική για τη νέα νομοθεσία. Μιλώντας στο ελεγχόμενο από τους Ταλιμπάν Εθνικό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση, είπε: «Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στις διαμαρτυρίες όσων είναι εχθρικοί, όσων έχουν πρόβλημα με το Ισλάμ, με τη θρησκεία και με τα θεμέλια του ισλαμικού συστήματος».

Πρόσφατη έρευνα από το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αφγανιστάν έχει δείξει ότι τα περισσότερα θύματα παιδικών γάμων στη χώρα ανέφεραν ενδοοικογενειακή βία και σοβαρή ψυχολογική δυσφορία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένα 15χρονο κορίτσι στην επαρχία Νταϊκούντι στο κεντρικό Αφγανιστάν πέθανε μετά από μήνες ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών ξυλοδαρμών από τον σύζυγό της. Ο πατέρας της είπε ότι η κόρη του είχε παντρευτεί τον ξάδελφό της πριν από οκτώ μήνες, αλλά η βία ξεκίνησε μόλις δύο μήνες μετά τον γάμο. Μετά από κάθε ξυλοδαρμό, είπε, τοπικοί γέροντες παρενέβαιναν και την έπειθαν να παραμείνει στον γάμο.

Ο Αμπντούλ Αχάντ Φαρζάμ, από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αφγανιστάν, δήλωσε: «Ο νέος κώδικας των Ταλιμπάν και η κυβερνητική προσέγγιση που τον συνοδεύει νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο, περιορίζουν την αρχή της ελεύθερης συναίνεσης στον γάμο και σε ορισμένες περιπτώσεις στερούν ακόμη και από τις γυναίκες αυτό το δικαίωμα.

Ενισχύει τις πατριαρχικές δομές και τοποθετεί τις γυναίκες σε μια υποδεέστερη και νομικά άνιση θέση», είπε.