Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Τέσσερις άνδρες από το Αφγανιστάν κλήθηκαν να παρουσιαστούν στην «αστυνομία ηθών», επειδή ντύθηκαν με ρούχα εμπνευσμένα από την τηλεοπτική σειρά «Peaky Blinders» του Στίβεν Νάιτ.

Στους νεαρούς άνδρες, οι οποίοι κατάγονται από την επαρχία Jibrail που βρίσκεται κοντά στην πόλη Herat, ειπώθηκε ότι η ενδυμασία τους «αντιβαίνει στις αφγανικές και ισλαμικές αξίες», όπως δήλωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο BBC, προσθέτοντας ότι οι αξίες της σειράς Peaky Blinders συγκρούονται με την κουλτούρα της χώρας.

«Έχουμε τις δικές μας θρησκευτικές και πολιτισμικές αξίες»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά, η οποία διαδραματίζεται στο Μπέρμιγχαμ και ακολουθεί τη δράση της σκληροπυρηνικής συμμορίας με το όνομα Peaky Blinders, στον απόηχο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε δήλωση του στο CBS News, ο Saiful Islam Khyber, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στην πόλη Herat, υποστήριξε ότι δεν συνελήφθησαν επίσημα, «απλώς κλήθηκαν, τους δόθηκαν συμβουλές και αφέθηκαν ελεύθεροι».

«Έχουμε τις δικές μας θρησκευτικές και πολιτισμικές αξίες, και ειδικά όσον αφορά την ενδυμασία, έχουμε συγκεκριμένο παραδοσιακό στυλ», είπε.

«Τα ρούχα που φορούσαν δεν έχουν καμία σχέση με την αφγανική ταυτότητα και δεν ταιριάζουν με τον πολιτισμό μας. Δεύτερον, οι πράξεις τους ήταν μια μίμηση ηθοποιών από μια βρετανική ταινία. Η κοινωνία μας είναι μουσουλμανική. Αν είναι να ακολουθήσουμε ή να μιμηθούμε κάποιον, πρέπει να ακολουθήσουμε τους δίκαιους θρησκευτικούς προγόνους μας», κατέληξε.

«Ακόμη και τα τζιν θα ήταν αποδεκτά»

Από το 2021, χρονιά που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία, έχει επιβληθεί στους κατοίκους ολόκληρης της χώρα μια σειρά περιορισμών.

«Ακόμη και τα τζιν θα ήταν αποδεκτά, αλλά οι αξίες της σειράς Peaky Blinders είναι αντίθετες με την αφγανική κουλτούρα», δήλωσε στο BBC ο Khyber.

«Προωθούσαν την ξένη κουλτούρα και μιμούνταν ηθοποιούς του κινηματογράφου στο Herat», έγραψε αργότερα ο εκπρόσωπος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι είχαν υποβληθεί σε «πρόγραμμα αποκατάστασης».

Στο βίντεο που δημοσίευσε το υπουργείο των Ταλιμπάν μετά την ανάκρισή τους, οι άνδρες ευχαριστούν τους αξιωματούχους για τις συμβουλές τους και να λένε ότι δεν γνώριζαν ότι είχαν παραβιάσει κάποιον νόμο – αν και δεν είναι σαφές υπό ποιες συνθήκες πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη.

«Μοιράστηκα περιεχόμενο που ήταν αντίθετο με τη Σαρία [ισλαμικός νόμος] και είχε πολλούς θεατές», είπε ένας από τους άνδρες στο βίντεο που κυκλοφόρησε, προσθέτοντας ότι δεν θα προβεί ξανά σε «παρόμοια πράξη».

Σε συνέντευξη στο κανάλι YouTube Herat-Mic που αναρτήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, πριν κληθούν, οι φίλοι δήλωσαν ότι θαύμαζαν τα σύνολα που παρουσιάζονται στη σειρά, προσθέτοντας ότι είχαν λάβει θετικές αντιδράσεις από τους ντόπιους.

*Με πληροφορίες από: BBC

Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν
Fizz 12.12.25

Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν

O Τhe Game παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει δικαιολογία» για τη συμπεριφορά του απέναντι στην Κιμ Καρντάσιαν και ομολόγησε ότι «μερικές φορές, φίλε, ξυπνάς και επιλέγεις λίγη βία».

Σύνταξη
Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»
Fizz 12.12.25

Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η μπορεί να υπάρχει διαφθορά στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά αυτό δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την αντίθεση στα εμβόλια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού Λίαμ Νίσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο
Fizz 12.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Πολ Ντέινο, μετά τα υποτιμητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο - και το μπέρδεμα με μια ανάρτηση στο Instagram.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων
Ψωνίζω, άρα υπάρχω 11.12.25

Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων

Η Σόφι Κινσέλα, η συγγραφέας που έκανε εκατομμύρια αναγνώστες να αγαπήσουν τη ρομαντική κομεντί, αφήνει στα πέντε παιδιά της μια περιουσία άνω των 22 εκατ. λιρών

Σύνταξη
Η Αμάντα Σάιφρεντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»
«Ρατσιστική ρητορική» 11.12.25

Η Αμάντα Σάιφρεντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»

«Αυτό που είπα ήταν αλήθεια και, φυσικά, είμαι ελεύθερη να έχω τη γνώμη μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αμάντα Σάιφρεντ, αναφορικά με τα σχόλια που έκανε για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026
Γιατί μπορεί! 11.12.25

Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν ανέλαβε μια ιδιαίτερη θέση στο επερχόμενο Met Gala και πλέον αποφασίζει αν ο πρώην της Κιθ Έρμπαν θα βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων.

Σύνταξη
Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις
Μυστήριο 11.12.25

Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ έχει δείξει στην καριέρα του ότι είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για μια ταινία. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να τον σταματήσει κι αυτό είναι η πολιτική.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον – Διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα
ΗΠΑ 13.12.25

Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον - Καταστροφές και διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα

Σημαντικές υποδομές έχουν πληγεί στην Ουάσινγκτον - Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει

Σύνταξη
Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες – Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;
Άνισος αντίκτυπος 13.12.25

Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες - Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;

Ανώτερα στελέχη εταιρειών διαβεβαιώνουν ότι η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα δημιουργικά επαγγέλματα, την ώρα που οι εργαζόμενοι παραμένουν ανήσυχοι για την αυτοματοποίηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»
Culture Live 13.12.25

Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»

Ο Πίτερ Γκριν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του. Ο ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots»

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πόλεμος στην Ουκρανία 13.12.25

Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»
Ωραίοι 13.12.25

Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»

Αφού τελείωσε το γεύμα του, ο CEO της Ryanair έλαβε τον λογαριασμό, στον οποίο περιλαμβάνονταν χρεώσεις για «επιπλέον χώρο για τα πόδια», «προτεραιότητα επιβίβασης» και «κράτηση σε ήσυχη ζώνη».

Σύνταξη
Ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από το… σπίτι του και τρελαίνει το ίντερνετ (vids)
Μπάσκετ 13.12.25

Ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από το… σπίτι του και τρελαίνει το ίντερνετ (vids)

Ο Στεφ Κάρι, ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του μπάσκετ, τρελαίνει κόσμο και... social media ακόμη και στη δύση της καριέρας του, κάνοντας το κοινό να αναρωτιέται αν όσα βλέπει είναι αληθινά ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Σύνταξη
Ιταλία: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του προϋπολογισμού – «Ευκαιρία για τριήμερο», απαντά ειρωνικά η Μελόνι
Γενική απεργία 13.12.25

Χιλιάδες στους δρόμους της Ιταλίας κατά του προϋπολογισμού - «Ευκαιρία για τριήμερο», απαντά ειρωνικά η Μελόνι

Τα συνδικάτα στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο νέος προϋπολογισμός θα επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καταγγέλλοντας υποχρηματοδότηση της υγείας και της παιδείας

Σύνταξη
«Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στο Μαξίμου εν μέσω μπλόκων
Αντιδράσεις 13.12.25

«Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στο Μαξίμου εν μέσω μπλόκων

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις καλώντας σε διάλογο τους αγρότες, που αντιδρούν έντονα για τις καθυστερήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η αντιπολίτευση κατηγορεί το Μαξίμου ότι προβαίνει σε μέτρα μόνο έπειτα από κοινωνικές εντάσεις

Σύνταξη
«Απουσία στήριξης» καταγγέλλουν οι αυτοκινητιστές και προειδοποιούν την κυβέρνηση με κινητοποιήσεις
Ζητούν συνάντηση 13.12.25

«Απουσία στήριξης» καταγγέλλουν οι αυτοκινητιστές και προειδοποιούν την κυβέρνηση με κινητοποιήσεις

Σύμφωνα με τους φορείς, ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, αποτέλεσμα αποφάσεων αλλά και παραλείψεων των προηγούμενων ετών

Σύνταξη
Τραμπ: Απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν – «Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο»
Σάλος 13.12.25

«Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο» - Ο Τραμπ απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν

Τραμο και Έπσταϊν ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς - Οι νέες φωτογραφίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε δεσμούς με ισχυρά και διάσημα πρόσωπα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Εκδόθηκε Silver Alert
Σε εξέλιξη οι έρευνες 13.12.25

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την περασμένη εβδομάδα - Εκδόθηκε Silver Alert

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια - Δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο - Στα Χανιά βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς – Στο 34,4% η απόκλιση
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς - Στο 34,4% η απόκλιση

Οι αγγελίες «φούσκα» για ακίνητα και οι πραγματικές τιμές στα συμβόλαια - Αγορά δύο ταχυτήτων αποτυπώνεται σε βασικές αστικές ζώνες της χώρας για την περίοδο 2022–2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
