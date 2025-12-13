Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Τέσσερις άνδρες από το Αφγανιστάν κλήθηκαν να παρουσιαστούν στην «αστυνομία ηθών», επειδή ντύθηκαν με ρούχα εμπνευσμένα από την τηλεοπτική σειρά «Peaky Blinders» του Στίβεν Νάιτ.

Στους νεαρούς άνδρες, οι οποίοι κατάγονται από την επαρχία Jibrail που βρίσκεται κοντά στην πόλη Herat, ειπώθηκε ότι η ενδυμασία τους «αντιβαίνει στις αφγανικές και ισλαμικές αξίες», όπως δήλωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο BBC, προσθέτοντας ότι οι αξίες της σειράς Peaky Blinders συγκρούονται με την κουλτούρα της χώρας.

«Έχουμε τις δικές μας θρησκευτικές και πολιτισμικές αξίες»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά, η οποία διαδραματίζεται στο Μπέρμιγχαμ και ακολουθεί τη δράση της σκληροπυρηνικής συμμορίας με το όνομα Peaky Blinders, στον απόηχο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε δήλωση του στο CBS News, ο Saiful Islam Khyber, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στην πόλη Herat, υποστήριξε ότι δεν συνελήφθησαν επίσημα, «απλώς κλήθηκαν, τους δόθηκαν συμβουλές και αφέθηκαν ελεύθεροι».

«Έχουμε τις δικές μας θρησκευτικές και πολιτισμικές αξίες, και ειδικά όσον αφορά την ενδυμασία, έχουμε συγκεκριμένο παραδοσιακό στυλ», είπε.

«Τα ρούχα που φορούσαν δεν έχουν καμία σχέση με την αφγανική ταυτότητα και δεν ταιριάζουν με τον πολιτισμό μας. Δεύτερον, οι πράξεις τους ήταν μια μίμηση ηθοποιών από μια βρετανική ταινία. Η κοινωνία μας είναι μουσουλμανική. Αν είναι να ακολουθήσουμε ή να μιμηθούμε κάποιον, πρέπει να ακολουθήσουμε τους δίκαιους θρησκευτικούς προγόνους μας», κατέληξε.

«Ακόμη και τα τζιν θα ήταν αποδεκτά»

Από το 2021, χρονιά που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία, έχει επιβληθεί στους κατοίκους ολόκληρης της χώρα μια σειρά περιορισμών.

«Ακόμη και τα τζιν θα ήταν αποδεκτά, αλλά οι αξίες της σειράς Peaky Blinders είναι αντίθετες με την αφγανική κουλτούρα», δήλωσε στο BBC ο Khyber.

«Προωθούσαν την ξένη κουλτούρα και μιμούνταν ηθοποιούς του κινηματογράφου στο Herat», έγραψε αργότερα ο εκπρόσωπος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι είχαν υποβληθεί σε «πρόγραμμα αποκατάστασης».

Στο βίντεο που δημοσίευσε το υπουργείο των Ταλιμπάν μετά την ανάκρισή τους, οι άνδρες ευχαριστούν τους αξιωματούχους για τις συμβουλές τους και να λένε ότι δεν γνώριζαν ότι είχαν παραβιάσει κάποιον νόμο – αν και δεν είναι σαφές υπό ποιες συνθήκες πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη.

«Μοιράστηκα περιεχόμενο που ήταν αντίθετο με τη Σαρία [ισλαμικός νόμος] και είχε πολλούς θεατές», είπε ένας από τους άνδρες στο βίντεο που κυκλοφόρησε, προσθέτοντας ότι δεν θα προβεί ξανά σε «παρόμοια πράξη».

Σε συνέντευξη στο κανάλι YouTube Herat-Mic που αναρτήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, πριν κληθούν, οι φίλοι δήλωσαν ότι θαύμαζαν τα σύνολα που παρουσιάζονται στη σειρά, προσθέτοντας ότι είχαν λάβει θετικές αντιδράσεις από τους ντόπιους.

*Με πληροφορίες από: BBC