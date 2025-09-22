«Στείλτε τις κόρες σας αλλιώς δεν θα πάρετε τίποτα»

Από την στιγμή που οι Ταλιμπάν επέτρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, το 2021, οτιδήποτε μπορούσε να είχε ονειρευτεί νια γυναίκα ή ένα κορίτσι χάθηκε.

Οι Ταλιμπάν έχουν εδραιώσει τον απόλυτο έλεγχό τους, αποκλείοντας γυναίκες και κορίτσια από τη δημόσια ζωή.

Αφού απέκλεισε για πρώτη φορά τις γυναίκες και τα κορίτσια από το γυμνάσιο και την περαιτέρω εκπαίδευση πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, το καθεστώς έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο θρησκευτικών σχολείων που προωθούν μια νέα εναλλακτική λύση.

Το θρησκευτικό σχολείο η μόνη εκπαίδευση που θέλουν οι Ταλιμπάν

Τα κορίτσια ντυμένα στα μαύρα από την κορυφή ως τα νύχια, αντί να βρίσκονται στα σχολεία, περνούν τις ώρες τους το πρωί καθισμένες στο πάτωμα και απαγγέλλοντας ιερά εδάφια.

Η 24χρονη Ναχίντ που βρισκόταν στα μέσα των σπουδών της στα οικονομικά, όταν επέστρεψαν οι Ταλιμποάν, ήλπιζε να εργαστεί σε κάποιο πανεπιστήμιο μετά την αποφοίτησή της.

Αντ’ αυτού, η Ναχίντ πηγαίνει πλέον στο θρησκευτικό σχολείο και λέει ότι παρακολουθεί το μάθημα επειδή «είναι ο μόνος τρόπος για να φύγω από το σπίτι μου και να καταπολεμήσω την κατάθλιψη». Το κίνητρο των 1.000 Αφγανών (12,5 ευρώ) που λαμβάνει κάθε μήνα βοηθά επίσης.

υπήρχαν περισσότερα από 21.000 ισλαμικά θρησκευτικά σχολεία, σε όλο το Αφγανιστάν

Η ιστορία της Ναχίντ δεν είναι ασυνήθιστη. Μια έρευνα των Guardian και Zan Times σε οκτώ από τις 34 επαρχίες του Αφγανιστάν αποκάλυψε τις σκόπιμες και υπολογισμένες προσπάθειες των Ταλιμπάν να καταστήσουν τις θρησκευτικές σπουδές τη μόνη διαθέσιμη εκπαιδευτική επιλογή για τις γυναίκες και τα κορίτσια στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με αναφορές, υπήρχαν περισσότερα από 21.000 ισλαμικά θρησκευτικά σχολεία, σε όλο το Αφγανιστάν μέχρι το τέλος του περασμένου έτους. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Φεβρουαρίου 2025, οι Ταλιμπάν έχτισαν ή έθεσαν τα θεμέλια για σχεδόν 50 νέα τέτοια σχολεία σε 11 επαρχίες.

Τα σχολεία διοικούνται από μουλάδες στο τζαμί ή στα σπίτια τους, για τους οποίους λαμβάνουν μισθό από το υπουργείο Παιδείας. Για τη στελέχωση των σχολείων, το υπουργείο έχει εκδώσει πιστοποιητικά διδασκαλίας σε 21.300 πρώην μαθητές θρησκευτικών σχολείων, τα οποία τους επιτρέπουν να διδάσκουν σε λύκειο, προπτυχιακό ή ακόμη και μεταπτυχιακό επίπεδο σε πανεπιστήμια.

«Στείλτε τις κόρες σας αλλιώς δεν θα πάρετε τίποτα»

Οι οικογένειες έχουν μείνει με λίγες εναλλακτικές λύσεις, καθώς τα κορίτσια αποκλείστηκαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συχνά πιέζονται ή δέχονται κίνητρα για να εγγράψουν τα παιδιά τους, ειδικά τις κόρες, σε θρησκευτικά σχολεία.Οι μουλάδες έχουν επίσης κίνητρο να γεμίζουν τις τάξεις, καθώς περισσότεροι μαθητές σημαίνουν υψηλότερο μισθό. Ως ηγέτες της κοινότητας και φορείς παροχής βοήθειας, ασκούν τεράστια εξουσία στην καθημερινή ζωή των περισσότερων ανθρώπων.

Η Καρίμα, από τη νοτιοδυτική επαρχία Νιμρόζ, έβγαλε τις δύο κόρες της από το σχολείο κατόπιν αιτήματος του τοπικού μουλά. «Είπε ότι θα μας έδινε επισιτιστική βοήθεια αν τις έστελνα στην τάξη του», λέει. «Αλλά στο τέλος, δεν ήρθε τίποτα».

Μια άλλη μητέρα, η Νασρίν, λέει ότι της είπαν: «Στείλτε τις κόρες σας στα μαθήματα θρησκευτικών μας, αλλιώς δεν θα πάρετε τίποτα».

Οι οικογένειες που αντιστέκονται αντιμετωπίζουν την απομόνωση και την πείνα. Όσες συμμορφώνονται συχνά βλέπουν τις κόρες τους να επιστρέφουν στο σπίτι πιο άκαμπτες και επικριτικές στη σκέψη τους, μερικές φορές καταγγέλλοντας τους ίδιους τους γονείς τους ως «άπιστους». Ακόμη και ευκαιρίες εργασίας, σύμφωνα με αναφορές, προορίζονται για οικογένειες των οποίων οι κόρες παρακολουθούν μαθήματα θρησκευτικών.

Αδειάζουν τα δημοτικά σχολεία

Στα δημοτικά σχολεία θηλέων που παραμένουν ανοιχτά, ο αντίκτυπος είναι ορατός. Το μέγεθος των τάξεων είναι πολύ μικρότερο. Στο Νιμρόζ, μια δασκάλα λέει ότι 57 από τις μαθήτριές της έφυγαν για τα θρησκευτικά σχολεία φέτος. «Παλιότερα, κάθε τάξη είχε τέσσερα τμήματα με 40 μαθητές. Τώρα έχουμε τρία τμήματα με μόνο 20 έως 25».

Εν τω μεταξύ, έμπειροι καθηγητές με πανεπιστημιακά πτυχία έχουν αποκλειστεί από τη διδασκαλία. Οι αντικαταστάτες τους είναι συχνά έφηβοι πρώην μαθητές θρησκευτικών σχολείων χωρίς εκπαιδευτική κατάρτιση αλλά ισχυρά ιδεολογικά διαπιστευτήρια.

Ακτιβιστές λένε ότι ακόμη και η διεθνής βοήθεια διοχετεύεται για την υποστήριξη θρησκευτικών σχολείων. Σε μια περίπτωση, γραφική ύλη που δωρήθηκε από την UNICEF σε ένα δημόσιο σχολείο μεταφέρθηκε στην τάξη ενός μουλά.

Τα κορίτσια λένε ότι δεν ονειρεύονται πλέον να γίνουν γιατροί ή μηχανικοί.