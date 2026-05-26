Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώνεται η πραγματική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»
Οικονομία 26 Μαΐου 2026, 23:28

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το α' τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια διχασμένη αγορά, με τα σούπερ μάρκετ να θριαμβεύουν και τις μικρές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να κρατηθούν στα πόδια τους

Αφροδίτη Τζιαντζή
Μια αγορά πολλών ταχυτήτων αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το λιανεμπόριο το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς η ακρίβεια αναπροσαρμόζει τον χάρτη της κατανάλωσης. Μπορεί να μη ζούμε ακόμα τον «θάνατο του εμποράκου» – που όλο προαναγγέλλεται και όλο αναβάλλεται, ζούμε όμως την αργή φθορά των μικρομάγαζων. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι οι μεγάλοι χαμένοι για άλλη μια φορά, αφού ο τζίρος μετατοπίζεται στους ισχυρούς παίκτες της αγοράς και στα καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης. Οι κερδισμένοι είναι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ ισχυρή μείωση της κατανάλωσης είδαν και τα πρατήρια βενζίνης.

Όπως σημειώνει η ανάλυση του Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), η  ονομαστική αύξηση του τζίρου, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην άνοδο του γενικού επιπέδου των τιμών, δηλαδή στον πληθωρισμό,  και όχι στην πώληση περισσότερων προϊόντων.

Σε πραγματικές-αποπληθωρισμένες τιμές, σημειώνεται μείωση της κατανάλωσης, ιδίως στο παραδοσιακό λιανεμπόριο, π.χ. σε ένδυση-υπόδηση.  Η πλέον ανησυχητική εξέλιξη, σύμφωνα με το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ,  έγκειται στο γεγονός ότι η επιβράδυνση/υποχώρηση του κύκλου εργασιών σε πραγματικούς όρους φαίνεται να παγιώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Πληθωριστικός τζίρος

Τα νούμερα που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ φαίνονται, με την πρώτη ματιά, ικανοποιητικά. Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο έφτασε τα 17,11 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, από 16,58 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με ονομαστική αύξηση 3,2%.

Όμως αν λάβουμε υπόψιν ότι ο μέσος πληθωρισμός κατά το α΄ τρίμηνο του 2026 κινήθηκε στο 3%, τότε η αύξηση του τζίρου δεν αντικατοπτρίζει πραγματική ανάπτυξη, αλλά κυρίως ανεβασμένες τιμές. Αγοράζουμε τα ίδια ή και λιγότερα προϊόντα, πληρώνοντας περισσότερα. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού λιανεμπορίου.

Ένα δεύτερο στοιχείο που οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν είναι ότι τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνουν μόνο ένα μικρό μέρος των πληθωριστικών αυξήσεων, που ξεκίνησαν τον Μάρτιο με την έναρξη του πολέμου στο Ιράκ και έκτοτε βαίνουν ανοδικά.

Τρίτος καθοριστικός παράγοντας, είναι οι διαφοροποιήσεις στα μεγέθη και το είδος των εμπορικών επιχειρήσεων. Αν αφαιρέσουμε τους κλάδους των τροφίμων-καυσίμων-οχημάτων, τότε η συνολική αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο υποχωρεί στο 2,2%.

Εξακολουθεί, δηλαδή, να υπολείπεται του πληθωρισμού και αποτυπώνει τη μείωση του όγκου κατανάλωσης. Γι’αυτό και το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ κάνει λόγο για υποχώρηση των πωλήσεων κατά -0,8% σε πραγματικές τιμές.

Μικρές επιχειρήσεις – μεγάλες απώλειες

Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη αν εστιάσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολό τους, οι ΜμΕ του λιανεμπορίου είδαν τον τζίρο τους να αυξάνεται κατά ένα ισχνό 1,1% — 9,58 δισ. ευρώ έναντι 9,48 δισ. ευρώ πέρυσι. Σε πραγματικές, αποπληθωρισμένες τιμές, βλέπουμε μείωση των πωλήσεων κατά -1,5%

Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις — αυτές που απασχολούν έως 10 άτομα και έχουν ετήσιο τζίρο μέχρι 2 εκατ. ευρώ — τα νούμερα γυρνούν σε αρνητικό έδαφος: Έχουμε πτώση 0,1% σε σχέση με πέρυσι. Χωρίς τρόφιμα, καύσιμα και οχήματα, η πτώση φτάνει το -0,2%. Η ονομαστική μείωση αντιστοιχεί σε ακόμα μεγαλύτερη πτώση των πραγματικών πωλήσεων, κατά -3,1%

Οι μικρές επιχειρήσεις (έως 50 άτομα και έσοδα έως 10 εκατ. ευρώ) τα πάνε κάπως καλύτερα, αλλά όχι και πολύ. Είχαν αύξηση τζίρου μόλις 0,4% συνολικά. Όταν αφαιρεθούν τα τρόφιμα, τα οχήματα και τα καύσιμα, η εικόνα βελτιώνεται αισθητά, στο +2,8%, αλλά και πάλι είναι χαμηλότερη του πληθωρισμού.

Οι λίγοι κερδισμένοι

Σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνται οι μεσαίες επιχειρήσεις —εκείνες με προσωπικό έως 250 άτομα και έσοδα άνω των 10 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος τους εκτοξεύτηκε κατά 7,4% το α΄ τρίμηνο του 2026. Αν αφαιρεθούν τα τρόφιμα, τα καύσιμα και τα οχήματα, η αύξηση φτάνει το 8,3% – δηλαδή 5,3% σε πραγματικές τιμές.

Είναι, βέβαια, σημαντικό να επισημανθεί ότι πρόκειται για έναν μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Ο συνολικός τζίρος τους ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, έναντι 5,36 δισ. ευρώ που αθροίζουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μόνες τους. Ο αντίκτυπός τους στην αγορά, ωστόσο, είναι δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με τον αριθμό τους  και η δυναμική τους φανερώνει πόσο βαθιά έχει αλλάξει το τοπίο στο λιανεμπόριο.

Αντίστοιχα, οι μεγάλες επιχειρήσεις,  χωρίς τα τρόφιμα-καύσιμα-οχήματα, είχαν  ονομαστική αύξηση τζίρου 4,4%, που μειώνεται στο 1,1% σε πραγματικές τιμές.

Τα σούπερ μάρκετ στον «θρόνο»

Ένας κανόνας που επιβεβαιώνεται σε περιόδους οικονομικής πίεσης είναι ότι τα σούπερ μάρκετ αντέχουν και κερδίζουν. Το α΄τρίμηνο του 2026 δεν αποτελεί εξαίρεση.

Οι πωλήσεις τροφίμων και ποτών στα σούπερ μάρκετ ενισχύθηκαν κατά 6,2%, φτάνοντας τα 4,68 δισ. ευρώ από 4,40 δισ. ευρώ πέρυσι. Τα τρόφιμα, ως κατεξοχήν ανελαστική δαπάνη, είναι τα τελευταία που θα «κόψει» ο καταναλωτής.  Κι αυτά θα φροντίσει να τα προμηθευθεί πρωτίστως από τις μεγάλες αλυσίδες, κυνηγώντας προσφορές και private label προϊόντα, εις  βάρος των μικρών εξειδικευμένων καταστημάτων.

Ακόμα όμως και εντός των σουπερμάρκετ, υπάρχει μετατόπιση της ζήτησης στα απολύτως απαραίτητα. Οι πωλήσεις των λοιπών κατηγοριών, τα λεγόμενα bazaar προϊόντα (είδη ένδυσης, υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού κλπ), υποχώρησαν κατά 4,5%, στα 579,45 εκατ. ευρώ από 606,88 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ο καταναλωτής πάει στο σούπερ μάρκετ, βάζει στο καλάθι μόνο ό,τι χρειάζεται για το τραπέζι — και τίποτα παραπάνω.

Αρτοποιεία, ιχθυοπωλεία, πρατήρια, στο κόκκινο

Η συρρίκνωση της αγοραστικής ζήτησης δεν σταματά στα μικρά παντοπωλεία και τα εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων. Τα αρτοποιεία και τα ζαχαροπλαστεία σημείωσαν πτώση πωλήσεων κατά -4,4% – αξιοσημείωτη, αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για προϊόντα πρώτης ανάγκης. Τα ιχθυοπωλεία κατέγραψαν μείωση -1,9%, ενώ τα εξειδικευμένα καταστήματα ποτών έπεσαν κατά -4,7%.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η πτώση κατά -1,2% στα πρατήρια καυσίμων. Δεδομένου ότι οι τιμές βενζίνης τον Μάρτιο αυξήθηκαν σημαντικά, εν μέρει λόγω της έντασης στον Περσικό Κόλπο, οι υποχώρηση του τζίρου σημαίνει ότι οι ποσότητες που αγοράστηκαν μειώθηκαν αισθητά. Οι Έλληνες οδηγοί, με άλλα λόγια, οδηγούν λιγότερο ή στρέφονται σε εναλλακτικές λύσεις.

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 26.05.26

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα
Wherewework 26.05.26

Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα ή ούτε καν γι'αυτά. Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση, που καλύπτει τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
Έρευνα 25.05.26

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Στράτος Ιωακείμ
Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Μια νέα εποχή 25.05.26

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Στράτος Ιωακείμ
Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Αλλάζει ο χάρτης 25.05.26

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson
Μπάσκετ 26.05.26

Ο Άρης Betsson εξακολουθεί να παίζει σε «στενό» μαρκάρισμα τον Βασίλη Σπανούλη προκειμένου ο Έλληνας τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Τι προσφέρει ο «Αυτοκράτορας» στον 44χρονο τεχνικό.

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Έκπτωτος 26.05.26

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

Λουκάς Καρνής
Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία
Κόσμος 26.05.26

Με τα αμερικανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «αρκετούς νεκρούς» από σοβαρό δυστύχημα σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Το είχαν σκάσει από τη φυλακή
Ελλάδα 26.05.26

Πρόκειται για δύο 17χρονους κι έναν 15χρονο - Υπάλληλος του καταστήματος κράτησης φέρεται να αναγνώρισε από το βίντεο της ληστείας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, έναν από τους δράστες και ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές.

Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη
Επικαιρότητα 26.05.26

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Δημοσκόπηση 26.05.26

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Ελλάδα 26.05.26

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 26.05.26

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

Δήμος Μπουλούκος
ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ., λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
On Field 26.05.26

Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 26.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

