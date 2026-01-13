newspaper
Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Ιανουαρίου 2026 | 17:17

Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα

Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, στον συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ

Άνοδο 7,1% σημείωσε ο συνολικός τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025, αγγίζοντας τα 16,2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία μετρήσεων της NielsenIQ για το σύνολο του 2025, αύξηση 7,1% παρουσίασε ο τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ., Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη & Νησιά Ιουνίου & Αιγαίου), με την αυξημένη ζήτηση να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του κλάδου, οι συνολικές πωλήσεις του οποίου ανήλθαν στα 16,2 δισ. ευρώ.

Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, ενώ ακολούθησαν οι κατηγορίες «Bazaar», που περιλαμβάνουν μη τρόφιμα, όπως ρούχα, παιχνίδια και ηλεκτρικές συσκευές, καταγράφοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 9,6%.

Καθοριστική σε αυτή την ανάπτυξη ήταν η συνεισφορά και απόδοση των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων, τα οποία πραγματοποίησαν το 75% των πωλήσεων του οργανωμένου λιανεμπορίου και αναπτύχθηκαν με 5,9%. Αποδομώντας αυτή την θετική τάση σε εξέλιξη πωλούμενων όγκων και μέσης τιμής, είναι εμφανές ότι η ζήτηση είναι αυτή που οδηγεί την ανάπτυξή των FMCGs (4,2%), καθώς η μέση τιμή καλαθιού αυξήθηκε πιο μετριοπαθώς, κατά 1,7%.

Ποιες κατηγορίες προϊόντων είδαν τους τζίρους τους να αυξάνονται

Αναλύοντας τα δεδομένα της αγοράς περαιτέρω, ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μόνο στις υπερ-κατηγορίες των τυποποιημένων τροφίμων και ποτών υπάρχει ανάπτυξη της μέσης τιμής τους (+2,6%), ενώ στις υπερ-κατηγορίες των μη τροφίμων εξακολουθούμε να έχουμε αποπληθωριστικές τάσεις, όπως συνέβαινε και το 2024, με τα Προϊόντα Φροντίδας του Σπιτιού που μείωσαν περαιτέρω τη μέση τιμή τους κατά -1,0%, καθώς και τα Προϊόντα Προσωπικής Υγιεινής και Ομορφιάς κατά -2,2%.

Οι κατηγορίες που είδαν τους τζίρους τους να αυξάνονται με τους μεγαλύτερους ρυθμούς ήταν οι ευρύτερες κατηγορίες του Snacking (+10,9%), τα Γαλακτοκομικά προϊόντα (+9,5%), ενώ ακολούθησαν τα Προϊόντα Φροντίδας για τα Κατοικίδια (+8,7%), καθώς και τα Μη Αλκοολούχα Ροφήματα (+8,0%), στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το κακάο και ο καφές.

Σε επίπεδο τυπολογιών καταστημάτων, όλα οι τύποι εμφάνισαν θετική πορεία, με τα Hyper markets να καταγράφουν αύξηση +8,8%, ενώ τα μικρά Super Markets (καταστήματα μεταξύ 401-1000 τ.μ.) και οι Superettes (καταστήματα μεταξύ 100-400 τ.μ.) παρουσίασαν ακόμη πιο έντονη θετική τάση στο +8,9% και 9,0% αντίστοιχα, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την αναδιάρθρωση του δικτύου των αλυσίδων, αλλά και την στροφή τους προς τα «καταστήματα ευκολίας/γειτονιάς».

Το τελευταίο, μάλιστα φαίνεται, να έχει επηρεάσει και την απόδοση των καταστημάτων του λεγόμενου «παραδοσιακού λιανεμπορίου» (Περίπτερα και Ψιλικά), καθώς, βάσει των πιο ανανεωμένων στοιχείων της NielsenIQ για το κλείσιμο του 2025, η τάση του καναλιού αυτού (για συγκεκριμένο καλάθι κατηγοριών, που απογράφει η NielsenIQ ) είναι αρνητική, στο -2,8%.

Ξεχωρίζουν τα ελληνικά νησιά – Πρώτα στις πωλήσεις

Τέλος, η γεωγραφική ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η ανάπτυξη είναι ευρέως διασκορπισμένη, με τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου (+10,0%) και την Κρήτη (+9,6%) να ξεχωρίζουν για τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις πωλήσεις τους, ενώ η Αττική, η οποία συγκεντρώνει το 41% της αξίας της κατανάλωσης, παρουσιάζει την πιο μετριοπαθή τάση στο +5,9%.

Το προαναφερθέν επιβεβαιώνει για μια ακόμη χρονιά τη σημασία του τουρισμού για τον κλάδο, ειδικά για τις περιοχές που συγκεντρώνουν υψηλό αριθμό επισκεπτών, ενώ ενδεχομένως, από μια άλλη οπτική, ενισχύει την άποψη ότι η τάση του Airbnb και του «in-house meal preparation» συνεχίζει να επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά όσον αφορά στο λιανεμπόριο τροφίμων.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
