Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου πέθανε σε ηλικία 75 ετών
Ο Νάσος Αθανασίου, γνωστός δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.
Yπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα με έντονη παρουσία τόσο στον χώρο της δημοσιογραφίας όσο και στην πολιτική ζωή της χώρας. Γεννήθηκε στο Αιγάλεω στις 2 Μαρτίου 1951 και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία σε νεαρή ηλικία, ενώ ήταν ακόμη φοιτητής της Νομικής Σχολής.
Η επαγγελματική του διαδρομή συνδέθηκε με σημαντικούς σταθμούς της ελληνικής ενημέρωσης. Εργάστηκε στην ΕΡΤ, όπου παρουσίασε ενημερωτικές εκπομπές, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην ιστορική καθημερινή εκπομπή «Τρεις στον Αέρα», μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή. Αργότερα συνέχισε την πορεία του στο Mega Channel, όπου για χρόνια παρουσίαζε ενημερωτικές εκπομπές και σχολίαζε την επικαιρότητα.
Παράλληλα, άφησε το αποτύπωμά του και στον έντυπο Τύπο, συνεργαζόμενος με εφημερίδες όπως το «Έθνος», η «Καθημερινή» και ο «Ελεύθερος Τύπος», καθώς και με τα περιοδικά «Ένα» και «Εικόνες». Σημαντική ήταν και η παρουσία του στο ραδιόφωνο, μέσα από σταθμούς όπως η ΕΡΑ, ο Σκάι και ο Flash.
Ενεργή συμμετοχή στα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσιογράφων
Ο Νάσος Αθανασίου είχε ενεργό συμμετοχή και στα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και εκπροσώπησε την Ένωση σε διεθνείς δημοσιογραφικούς οργανισμούς σε κρίσιμες περιόδους για τον χώρο των ΜΜΕ.
Η ενασχόλησή του με τα κοινά τον οδήγησε αρχικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου υπηρέτησε ως νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων. Το 2012 εξελέγη βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέση που διατήρησε έως το 2023. Την ίδια χρονιά αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό της.
Συγγραφικό έργο
Εκτός από τη δημοσιογραφία και την πολιτική, ανέπτυξε και αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα. Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν το μυθιστόρημα «Προσωπικοί Παράδεισοι» και τα παιδικά βιβλία «Το δένδρο που έγινε άγγελος», «Τρίων ο Πέστροφας» και «Το στραβό έλατο».
Με την πορεία του στα μέσα ενημέρωσης, τη δημόσια ζωή και τα γράμματα, ο Νάσος Αθανασίου άφησε το δικό του αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο και στην ελληνική δημοσιογραφία. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς διαδρομής γεμάτης παρεμβάσεις, δημιουργία και προσφορά.
