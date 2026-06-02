ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα τα φερόμενα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην πιο κρίσιμη καμπή της εισέρχεται σήμερα η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται επτά κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 2019, προκαλώντας ζημία που ξεπερνά τα 4,5 εκατ. ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου.

Η απολογητική διαδικασία επικεντρώνεται σήμερα στους κατηγορούμενους που φέρονται να αποτελούσαν τον πυρήνα της οργάνωσης. Από τα επτά πρόσωπα που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις, οι πέντε εμφανίζονται στη δικογραφία ως τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, εκμεταλλευόταν το σύστημα χορήγησης επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα οικονομικά οφέλη.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους οι πρώτοι 10

Χθες ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή απολογήθηκαν οι πρώτοι δέκα από τους συνολικά 17 συλληφθέντες και κατηγορούμενους στην υπόθεση. Η πλειονότητα από τους 17, προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών και αρκετοί κατηγορούμενοι συνδέονται με συγγενικές σχέσεις.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα στους 10 που απολογήθηκαν επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Όλοι οι κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο στην ερευνώμενη υπόθεση στη διάρκεια των απολογιών τους αρνήθηκαν ότι είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

«Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους, πίσω από την πλάτη μου» φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενη, ενώ στην απολογία του ιδιωτικός υπάλληλος υποστήριξε ότι δεν έχει κατατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε ένα ευρώ στον λογαριασμό του.