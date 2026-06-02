Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 09:14
Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη – Ξεκαθαρίζει η κατάσταση με την υποστήριξη κατηγορίας
Ελλάδα 02 Ιουνίου 2026, 08:50

Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη – Ξεκαθαρίζει η κατάσταση με την υποστήριξη κατηγορίας

Μετά τις ενστάσεις κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, η εισαγγελέας θα προτείνει ποιοι από αυτούς θα παραστούν - Αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί και από τους συγγενείς των θυμάτων για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.

Ωστόσο στην τελευταία συνεδρίαση την προηγούμενη Τετάρτη η συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματιών κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε στο δικαστήριο πως αντιρρήσεις υπάρχουν και από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, ζητώντας να προηγηθούν οι συνήγοροι της υποστήριξης πριν προτείνει η εισαγγελέας.

Η εισαγγελέας ανέφερε πως τίθεται ένα “νομικό ζήτημα” με την πρόεδρο να επισημαίνει ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα διευκρινιστεί το ποιος τελικά θα προηγηθεί.

Θυμίζουμε πως οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων αφορούν κατά κύριο λόγο τις παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων που αριθμούν περίπου τους πενήντα και του σωματείου των μηχανοδηγών “Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης”.

Παράσταση κατηγορίας από το δημόσιο

Το δημόσιο δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τους τρεις σταθμάρχες απογευματινής-βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για τον τότε προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος. Οι συνήγοροι των συγκεκριμένων κατηγορούμενων ζήτησαν να μην γίνει η δεκτή η παράσταση του δημοσίου επισημαίνοντας πως τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να συγκρουστούν οι δύο αμαξοστοιχίες και δεν οφείλονταν αποκλειστικά στα όποια ατομικά λάθη.

Επίσης κάποιες αντιρρήσεις αφορούν τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για τους κατηγορούμενους που διώκονται και για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Πρόκειται για δύο μέλη επιτροπής του ΟΣΕ που το 2022 είχαν αξιολογήσει τον φάκελο μετάταξης του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας και του τότε προέδρου του ΟΣΕ που είχε υπογράψει την μετάταξη του μετά το “πράσινο φως” της επιτροπής.

Συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Οι κατηγορίες

Οι 33 εξ αυτών κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, κατηγορούνται τα 35 από τα 36 άτομα.

Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται από τα 36 άτομα, τρία στελέχη του ΟΣΕ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ναυτιλία
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους

Πανελλαδικές 2026: Στα Μαθηματικά διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στον ανακριτή σήμερα ο 41χρονος – Οι ισχυρισμοί και το σκηνοθετημένο έγκλημα
Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα, Τρίτη (02/06) ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα.

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες

Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια
Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι ο νέος «Blue Hero» στη διαφήμιση του αρώματος Bleu de Chanel L'Exclusif σε σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν, η οποία διαδραματίζεται σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια.

Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»
Με αφορμή την κυκλοφορία του Toy Story 5, ο Τομ Χανκς εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση των παιδιών από την τεχνολογία

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στον ανακριτή σήμερα ο 41χρονος – Οι ισχυρισμοί και το σκηνοθετημένο έγκλημα
Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα, Τρίτη (02/06) ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα.

Στο έλεος του καιρού: Απρόσιτος ο κλιματισμός για εκατομμύρια Ευρωπαίους – Η Ελλάδα στο κόκκινο
Χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να υπομένουν τις ακραίες θερμοκρασίες. Με τους καύσωνες να αναδεικνύονται ως το κύριο κλιματικό πρόβλημα, πώς προετοιμάζονται οι Ευρωπαίοι;

ΠΑΣΟΚ: Σε ανασχηματισμό προχωρά ο Ανδρουλάκης – Η ενόχληση για Δούκα και οι αιχμές κατά Τσίπρα
Αλλαγές αρμοδιοτήτων και κοινοβουλευτική αντεπίθεση ελλείψει Τσίπρα στη Βουλή σχεδιάζει ο Ανδρουλάκης, ενώ στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται οι εσωκομματικοί τριγμοί με φόντο τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα.

Προοδευτική πολιτική είναι αυτή που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων και όχι αυτή που φαντάζει «ριζοσπαστική» με βάση το «αριστερόμετρο»
Κάποια στιγμή πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το ερώτημα είναι εάν θα αλλάξουν προς το καλύτερο οι ζωές των ανθρώπων και όχι εάν κάτι ταιριάζει με τη μία ή την άλλη ιδεολογική εμμονή μας

«Γ@μ… τρελέ!»:Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου – Ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Ο Τραμπ υποστήριξε ότι υπήρξε «παραγωγική» επικοινωνία με τον Νετανιάχου και συνεννόηση μέσω εκπροσώπων με τη Χεζμπολάχ για αμοιβαία παύση των επιθέσεων στον Λίβανο -

ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται
Καθαρά ρυθμιστής εξελίξεων το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπαρξιακά ζητήματα για ΣΥΡΙΖΑ, τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος και τέσσερις ακόμη βουλευτές.

Πανελλαδικές 2026: Στα Μαθηματικά διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

