Νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες
Κόσμος 02 Ιουνίου 2026, 07:41

Νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Αφού άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις πυραύλων, κάτοικοι διάφορων περιοχών στην Ουκρανία έσπευσαν σε καταφύγια, φορτωμένοι σάκους και κουβέρτες

Ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της ουκρανικής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους τρεις στην πρωτεύουσα Κίεβο, που έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών ανθρώπων στο Κίεβο ως τώρα», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram, αφού νωρίτερα έκανε λόγο για 29 τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά, στα πλήγματα σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας.

«Ο εχθρός επιτίθεται με βαλλιστικούς πυραύλους», προειδοποιούσε αρχικά.

Αφού άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις πυραύλων, κάτοικοι έσπευσαν σε καταφύγια, φορτωμένοι σάκους και κουβέρτες, ενώ υψώνονταν στήλες πυκνών καπνών από τομείς της πόλης, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παράλληλα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στην πόλη Ντνίπρο, οι αρχές έκαναν λόγο για 5 νεκρούς και 25 τραυματίες. Ο Ολεξάντρ Χάνζα, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ, ανέφερε μέσω Telegram πως ο αριθμός των τραυματιών «μεγαλώνει»,

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο, γνωστοποίησε μέσω Telegram ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ. Η πόλη υπέστη επιδρομή με τη χρήση «15 drones και δυο πυραύλων», πρόσθεσε.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, άμαχος έχασε τη ζωή του στην περιφέρεια Κουρσκ, κοντά στα σύνορα, κατά τη διάρκεια επιδρομής ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ανέφερε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν μέσω Telegram.

Ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Ίλσκι, στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νότια Ρωσία, εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones, ανέφεραν οι αρχές εκεί.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προετοιμάζονταν για «νέο μαζικό πλήγμα» εναντίον της Ουκρανίας, αφού η ρωσική πλευρά προειδοποίησε ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο.

Αυξάνονται οι επιθέσεις

Τόσοι οι ρωσικές, όσο και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κάθε νύχτα –στην περίπτωση των δυνάμεων της Μόσχας, και κατά τη διάρκεια της ημέρας– εναντίον της άλλης πλευράς τους τελευταίους μήνες, ιδίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Τον Μάιο, ο αριθμός των ρωσικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν εναντίον της ουκρανικής επικράτειας ήταν από τους μεγαλύτερους αφότου ξέσπασε ο πόλεμος: ανήλθε σε 211, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός Αρέσνικ, βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς ικανού να φέρει συμβατική ή πυρηνική γόμωση. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που χρησιμοποιήθηκε το οπλικό σύστημα αυτό από την έναρξη του πολέμου με τη ρωσική εισβολή το 2022.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίσης 8.150 drones μακράς εμβέλειας εναντίον της Ουκρανίας τον περασμένο μήνα, αριθμό αυξημένο κατά 24% σε σύγκριση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις.

Ο αριθμός ρεκόρ επιθέσεων με drones μακράς εμβέλειας εναντίον της Ουκρανίας καταγράφτηκε παρά την 3ήμερη κατάπαυση του πυρός από την 9η Μαΐου, που ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και γέννησε ελπίδες, που δεν διήρκεσαν, πως θα μπορούσε να ξαναρχίσει διαδικασία των διαπραγματεύσεων για να τελειώσει η ένοπλη σύρραξη.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Στα μέσα του Μαΐου εξαπολύθηκε μια από τις πιο αιματηρές ρωσικές επιθέσεις εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, όταν πύραυλος έπληξε πολυκατοικία σκοτώνοντας κάπου είκοσι ανθρώπους.

Το Κίεβο διαβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκε το «91%» των ρωσικών πυραύλων και drones τον Μάιο.

Η Ουκρανία λέει πως έχει αναπτύξει πρωτοπόρο σύστημα κατά των drones, αλλά είναι πάντα εξαρτημένη από τους συμμάχους της στη Δύση για τον εφοδιασμό της με πυρομαχικά για τα αντιπυραυλικά συστήματά της. Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν σταματούν να προειδοποιούν ότι τα πυρομαχικά για αυτά τα συστήματα δεν επαρκούν.

Οι διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια, βρίσκονται σε νεκρό σημείο.

«Γ@μ… τρελέ!»:Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου – Ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 02.06.26

«Γ@μ… τρελέ!»:Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου – Ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι υπήρξε «παραγωγική» επικοινωνία με τον Νετανιάχου και συνεννόηση μέσω εκπροσώπων με τη Χεζμπολάχ για αμοιβαία παύση των επιθέσεων στον Λίβανο -

Σύνταξη
Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα
Κόσμος 02.06.26

Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα

Ο επίτροπος Αμυνας μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας - Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και οι προοπτικές ενεργοποίησης του άρθρου 42.7 για αμοιβαία συνδρομή

Μαρία Βασιλείου
New York Times: Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ
New York Times 02.06.26

«Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ»

«Οδεύουμε σε ένα μέλλον όπου θα υπάρχουν ολοένα και λιγότεροι δημοσιογράφοι», τονίζει ο επικεφαλής των NYT, καθώς οι εταιρείες της ΤΝ «κλέβουν ξεδιάντροπα την πνευματική ιδιοκτησία» των ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Για συμφωνία μιλά πάλι ο Τραμπ «την επόμενη εβδομάδα»
Ερχεται... 02.06.26

Ξανά μανά ο Τραμπ για συμφωνία με τον Ιράν

Συμφωνία με το Ιράν βλέπει πάλι ο Τραμπ, «την επόμενη εβδομάδα», καθώς θέλει να εξασφαλίσει «μερικά σημεία ακόμη», και γι’ αυτό, όπως ισχυρίζεται, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής το πράσινο φως.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους
ΗΠΑ 02.06.26

Το Πεντάγωνο διώχνει τους δημοσιογράφους και από το Γραφείο Τύπου

Ούτε στο Γραφείο Τύπου του Πενταγώνου θα εισέρχονται οι δημοσιογράφοι, με το αιτιολογικό ότι σε αυτόν τον τομέα εργάζεται προσωπικό το οποίο συντάσσει ομιλίες και «χειρίζεται διαβαθμισμένα έγγραφα».

Σύνταξη
Σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Ιταλία έγινε αισθητός σε νησιά του Ιονίου
Υποθαλάσσιος 02.06.26

Σεισμός στην Ιταλία ταρακουνά νησιά στο Ιόνιο

Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi). Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα ⚠️ EVENTO PROFONDO: un violento #terremoto che […]

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Σύνταξη
ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται

Καθαρά ρυθμιστής εξελίξεων το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπαρξιακά ζητήματα για ΣΥΡΙΖΑ, τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος και τέσσερις ακόμη βουλευτές.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Πανελλαδικές 2026: Στα Μαθηματικά διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
Ελλάδα 02.06.26

Πανελλαδικές 2026: Στα Μαθηματικά διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας

Σύνταξη
Νέοι κλάδοι στην ασφάλιση – Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Νέοι κλάδοι στις ασφάλειες - Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια

Σκύλος 95 ευρώ, γάτα στα... 70 - Για πρώτη φορά η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ κάνοντας ρεκόρ - Η ασφάλιση με τη μεγαλύτερη συμβολή

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα
Έρευνα GRECA 02.06.26

Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα

Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας αντανακλώνται και στις online αγορές. Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζουν οι ψηφιακές παραγγελίες έτοιμου φαγητού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά
Προτιμούν έμπειρους 02.06.26

Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά

Η τηλεργασία, που έγινε το modus operandi στη διάρκεια της πανδημίας και έμεινε, φαίνεται ότι είναι ο βασικός παράγοντας για την ανεργία των νέων στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες για τις θέσεις αυτές προτιμούν έμπειρους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
