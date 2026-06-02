newspaper
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
H Πόλη έπεσε το 1453 – Ρωσία και Ισραήλ προσπαθούν να αντιγράψουν τη διπλωματία της
Κόσμος 02 Ιουνίου 2026, 06:00

H Πόλη έπεσε το 1453 – Ρωσία και Ισραήλ προσπαθούν να αντιγράψουν τη διπλωματία της

Αμερικανοί, Ισραηλινοί και Ρώσοι φαίνεται να μην καταφέρνουν να κατανοήσουν τα διδάγματα της διπλωματίας των Βυζαντινών

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με αριθμητική υπεροχή περίπου 10 προς 1 εις βάρος των πολιορκημένων Ελλήνων, η πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους πολιορκητές Οθωμανούς ήταν σχεδόν σίγουρη. Για περίπου 1000 χρόνια η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατάφερε να διατηρηθεί με ένα συνδυασμό διπλωματίας και στρατιωτικής υπεροχής. Πόσο καλά έχουν αντιγράψει σήμερα τη βυζαντινή συνταγή επιβίωσης κράτη όπως η Ρωσία και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με δύο σημαντικούς πολιτικούς αναλυτές, όχι και τόσο καλά.

Για να καταλάβει κανείς σήμερα πως σκέφτονται στο Κρεμλίνο, ο ειδικός σε ρωσικά θέματα Τζον Χέλμερ, λέει πως ο καλύτερος τρόπος είναι μέσα από την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

«Οι Βυζαντινοί, όπως και οι άνθρωποι του Κρεμλίνου, λένε στον εαυτό τους ότι ο καλύτερος τρόπος να αποτρέψουν τον στρατό ενός εχθρού από το να δοκιμάσει τις κόκκινες γραμμές που δηλώνουν ότι θα υπερασπιστούν είναι, πρώτα απ’ όλα, να ανακοινώσουν αυτές τις κόκκινες γραμμές· και στη συνέχεια να δωροδοκήσουν τον εχθρό ώστε να μην τις παραβιάσει. Μόνο αν οι δωροδοκίες καταβληθούν, οι κόκκινες γραμμές παραβιαστούν δια της βίας και οι αποδέκτες των δωροδοκιών αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, ο πόλεμος καθίσταται αναπόφευκτος.» αναφέρει ο Χέλμερ στον ανεξάρτητο διαδικτυακό του τόπο.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν παίζει σκάκι όπως οι Βυζαντινοί και δεν έχει μελετήσει την ιστορία της στρατηγικής τους, ιδιαίτερα τα χρονικά όπου εξηγούν πώς και γιατί νίκησαν τους Ρώσους. Ο Πούτιν και οι συνεργάτες του απέτυχαν επίσης να ακολουθήσουν μια άλλη ψυχολογική συμβουλή του Βυζαντινού στρατηγιστή: να μην αγαπάς ποτέ τον εχθρό σου ή να μην επιθυμείς τόσο πολύ να σε αγαπά εκείνος, ώστε να καταλήγεις να υποτιμάς την ικανότητά του να εξαπατά και να αντεπιτίθεται. Ο Χέλμερ οδηγείται σε αυτό το συμπέρασμα παρατηρώντας τον Κιρίλ Ντιμιτρίεφ, τον αξιωματούχο που έχει αναλάβει την προσέγγιση προς τον Ντόναλντ Τραμπ, να επιδιώκει υπερβολικά την εύνοια και την αποδοχή των Αμερικανών.

«Η θλιβερή πραγματικότητα», υπογραμμίζει σε άρθρο του ο ιστορικός Δρ. Γέωργιος Θεοτόκης, «την οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι αυτοκράτορες στην Κωνσταντινούπολη ήταν ότι οι περιορισμένοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι καθιστούσαν τη διεξαγωγή πολέμου σε περισσότερα από ένα μέτωπα μια σχεδόν αδιανόητη προοπτική, ιδίως επειδή η διατήρηση ενός ενεργού στρατού αποτελούσε βαρύ φορτίο».

Η λύση τους «ήταν να επαινούν τη χρήση της διπλωματίας, την καταβολή ανταλλαγμάτων και την αξιοποίηση τεχνασμάτων, πανουργίας, δολοπλοκίας, δωροδοκίας και “άλλων μέσων” για την εξαπάτηση του εχθρού και την επιστροφή του στρατού με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες· μια στρατηγική μη εμπλοκής που είχε απόλυτο νόημα από στρατιωτική άποψη».

Τραμπ και Νετανιάχου

Έτσι, ο Χέλμερ υπογραμμίζει ότι η δωροδοκία για τους Βυζαντινούς ήταν μια στρατηγική μέθοδος για την επίτευξη πολιτικών στόχων μέσω της αναβολής του πολέμου. Ήταν πιο προβλέψιμη ως προς το αποτέλεσμα και λιγότερο δαπανηρή στην εφαρμογή της.

«Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, οι σύμβουλοί τους και οι στρατιωτικοί διοικητές τους κατανοούσαν επίσης ότι η δωροδοκία είναι προσωρινή, επειδή είναι πάντοτε προσωπική και ψυχολογική» λέει. «Ένας τρόπος με τον οποίο επιδίωκαν να παρατείνουν την αποτελεσματικότητά της ήταν να εφησυχάζουν τους αποδέκτες των δωροδοκιών με ψευδή εμπιστοσύνη στη δύναμή τους, να τους εξοντώνουν και να τους αντικαθιστούν με νεοεισερχόμενους, των οποίων η έλλειψη αυτοπεποίθησης αύξανε την εξάρτησή τους από νέες δωροδοκίες και έτσι καθυστερούσε την ετοιμότητά τους να προσφύγουν στον πόλεμο».

Πάντως σύμφωνα με τον Χέλμερ, σήμερα για να αγοράσουν χρόνο οι Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου καταφεύγουν σε έναν συνδυασμό δωροδοκιών και αποκεφαλισμού καθεστώτων. Ήταν μια «στρατηγική στον πόλεμό τους κατά του Ιράν, τον Ιούνιο του περασμένου έτους και από τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους», η οποία όμως, όπως σημειώνει ο ειδικός, «απέτυχε» καθώς «ο χρόνος πλέον λειτουργεί εναντίον και των δύο».

«Μην κάνεις τίποτε εκτός αν είναι πραγματικά αναγκαίο», συμβούλευε το βυζαντινό στρατηγικό εγχειρίδιο «Στρατηγικό», που συντάχθηκε τον 10ο αιώνα μ.Χ., «αλλά παρακολούθησε προσεκτικά τις κινήσεις του εχθρού, ώστε να μπορέσεις να πλήξεις αποτελεσματικά αν η δράση καταστεί αναπόφευκτη».

Αυτό όμως οι ισραηλινές ηγεσίες φαίνεται να μην το κατανοούν προχωρώντας σε δυσανάλογη βία που εντείνει τον πόλεμο εναντίον τους.

Ο Χέλμερ υποστηρίζει στη συνέχεια ότι τόσο οι Ισραηλινοί, όσο και οι Αμερικανοί έχουν επίσης αποτύχει να ακολουθήσουν μία από τις ψυχολογικές συμβουλές των Βυζαντινών στρατηγιστών: να μη μισείς ποτέ τον εχθρό σου τόσο πολύ ώστε να μην τον καταλαβαίνεις, να μην μπορείς να τον προβλέψεις ή να καταλήγεις να υποτιμάς την ικανότητά του να σε εξαπατήσει και να επιτύχει στην αντεπίθεσή του.

Μελετώντας τη βυζαντινή διπλωματία ο εβραίος ιστορικός Έντουαρντ Λούτβακ έχει υπογραμμίσει ότι το «στρατηγικό πλεονέκτημα που δεν ήταν ούτε διπλωματικό ούτε στρατιωτικό [ήταν] αντιθέτως ψυχολογικό. Η υπονόμευση είναι ο καλύτερος δρόμος προς τη νίκη. Είναι τόσο φθηνή σε σύγκριση με το κόστος και τον κίνδυνο της μάχης ώστε πρέπει πάντοτε να επιχειρείται, ακόμη και απέναντι στους πιο απίθανους στόχους που διακατέχονται από εχθρότητα ή θρησκευτικό ζήλο… οι Βυζαντινοί είχαν ασφαλώς ανακαλύψει ότι ακόμη και οι φανατικοί με τη θρησκεία μπορούν να δωροδοκηθούν, και μάλιστα συχνά πιο εύκολα — είναι δημιουργικοί στην επινόηση θρησκευτικών δικαιολογιών για την αποδοχή δωροδοκιών…». Ο Χέλμερ εκτιμά ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν κατανοήσει τη σημασία αυτού του ψυχολογικού παράγοντα που περιέγραφε ο Λούτβακ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Markets
Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα
Κόσμος 02.06.26

Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα

Ο επίτροπος Αμυνας μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας - Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και οι προοπτικές ενεργοποίησης του άρθρου 42.7 για αμοιβαία συνδρομή

Μαρία Βασιλείου
New York Times: Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ
New York Times 02.06.26

«Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ»

«Οδεύουμε σε ένα μέλλον όπου θα υπάρχουν ολοένα και λιγότεροι δημοσιογράφοι», τονίζει ο επικεφαλής των NYT, καθώς οι εταιρείες της ΤΝ «κλέβουν ξεδιάντροπα την πνευματική ιδιοκτησία» των ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Για συμφωνία μιλά πάλι ο Τραμπ «την επόμενη εβδομάδα»
Ερχεται... 02.06.26

Ξανά μανά ο Τραμπ για συμφωνία με τον Ιράν

Συμφωνία με το Ιράν βλέπει πάλι ο Τραμπ, «την επόμενη εβδομάδα», καθώς θέλει να εξασφαλίσει «μερικά σημεία ακόμη», και γι’ αυτό, όπως ισχυρίζεται, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής το πράσινο φως.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους
ΗΠΑ 02.06.26

Το Πεντάγωνο διώχνει τους δημοσιογράφους και από το Γραφείο Τύπου

Ούτε στο Γραφείο Τύπου του Πενταγώνου θα εισέρχονται οι δημοσιογράφοι, με το αιτιολογικό ότι σε αυτόν τον τομέα εργάζεται προσωπικό το οποίο συντάσσει ομιλίες και «χειρίζεται διαβαθμισμένα έγγραφα».

Σύνταξη
Σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Ιταλία έγινε αισθητός σε νησιά του Ιονίου
Υποθαλάσσιος 02.06.26

Σεισμός στην Ιταλία ταρακουνά νησιά στο Ιόνιο

Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi). Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα ⚠️ EVENTO PROFONDO: un violento #terremoto che […]

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Σύνταξη
Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
Έβλεπαν ποδόσφαιρο 01.06.26

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της

Η αδιαφορία που επέδειξε το προσωπικό σε νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών στην Αγγλία, κόστισε σε μια 20χρονη ασθενή τη ζωή της. Καταγγελίες πως δεν εξετάστηκε καν.

Σύνταξη
O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ για την κατάπαυση του πυρός – Δεν αφορά ακόμα τα νότια του Λιβάνου
Κόσμος 01.06.26 Upd: 00:17

O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ και ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός

Μετά την απάντηση του Ιράν πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει, ο Τραμπ, μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα
Κόσμος 02.06.26

Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα

Ο επίτροπος Αμυνας μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας - Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και οι προοπτικές ενεργοποίησης του άρθρου 42.7 για αμοιβαία συνδρομή

Μαρία Βασιλείου
Νέοι κλάδοι στην ασφάλιση – Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Νέοι κλάδοι στις ασφάλειες - Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια

Σκύλος 95 ευρώ, γάτα στα... 70 - Για πρώτη φορά η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ κάνοντας ρεκόρ - Η ασφάλιση με τη μεγαλύτερη συμβολή

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα
Έρευνα GRECA 02.06.26

Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα

Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας αντανακλώνται και στις online αγορές. Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζουν οι ψηφιακές παραγγελίες έτοιμου φαγητού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά
Προτιμούν έμπειρους 02.06.26

Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά

Η τηλεργασία, που έγινε το modus operandi στη διάρκεια της πανδημίας και έμεινε, φαίνεται ότι είναι ο βασικός παράγοντας για την ανεργία των νέων στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες για τις θέσεις αυτές προτιμούν έμπειρους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
New York Times: Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ
New York Times 02.06.26

«Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ»

«Οδεύουμε σε ένα μέλλον όπου θα υπάρχουν ολοένα και λιγότεροι δημοσιογράφοι», τονίζει ο επικεφαλής των NYT, καθώς οι εταιρείες της ΤΝ «κλέβουν ξεδιάντροπα την πνευματική ιδιοκτησία» των ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Για συμφωνία μιλά πάλι ο Τραμπ «την επόμενη εβδομάδα»
Ερχεται... 02.06.26

Ξανά μανά ο Τραμπ για συμφωνία με τον Ιράν

Συμφωνία με το Ιράν βλέπει πάλι ο Τραμπ, «την επόμενη εβδομάδα», καθώς θέλει να εξασφαλίσει «μερικά σημεία ακόμη», και γι’ αυτό, όπως ισχυρίζεται, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής το πράσινο φως.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους
ΗΠΑ 02.06.26

Το Πεντάγωνο διώχνει τους δημοσιογράφους και από το Γραφείο Τύπου

Ούτε στο Γραφείο Τύπου του Πενταγώνου θα εισέρχονται οι δημοσιογράφοι, με το αιτιολογικό ότι σε αυτόν τον τομέα εργάζεται προσωπικό το οποίο συντάσσει ομιλίες και «χειρίζεται διαβαθμισμένα έγγραφα».

Σύνταξη
Σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Ιταλία έγινε αισθητός σε νησιά του Ιονίου
Υποθαλάσσιος 02.06.26

Σεισμός στην Ιταλία ταρακουνά νησιά στο Ιόνιο

Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi). Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα ⚠️ EVENTO PROFONDO: un violento #terremoto che […]

Σύνταξη
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Σύνταξη
Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»
ΠΑΣΟΚ 01.06.26

Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»

Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που δίνουν το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση, αλλά και τα σενάρια συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, επισημαίνει ότι στις εκλογές κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά δεκάδες
Η αξία 01.06.26

Η γύναικα που κατασπαράχθηκε από τη φήμη ή αλλιώς η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ

Ο πίνακας «Marilyn Diptych» του Άντι Γουόρχολ ενώνει πενήντα εικόνες της Μέριλιν Μονρόε, οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι το πρόσωπο της ξεθωριάζει πριν τελικά, διαλυθεί και γίνει στάχτη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies