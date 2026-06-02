Γιορτή σήμερα 2 Ιουνίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αν αναρωτιέστε ποια είναι η γιορτή σήμερα και ποιους αγαπημένους σας πρέπει να πάρετε τηλέφωνο για ευχές, το εορτολόγιο της 2ας Ιουνίου κρύβει μερικά πολύ ξεχωριστά ονόματα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Ιουνίου

Σύμφωνα με το επίσημο εορτολόγιο, σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή οι εξής:

Μαρίνος *

Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα *

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία σήμερα

Η 2α Ιουνίου είναι μια ημέρα με πλούσιο πνευματικό υπόβαθρο. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη δύο πολύ σημαντικών μορφών:

Του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

Του Οσίου Μαρίνου του Βαάνη, ο οποίος διακρίθηκε για τον ασκητικό και ενάρετο βίο του.

Άγιος Νικηφόρος: Ο Πατριάρχης που υπερασπίστηκε τις εικόνες

Ο πιο αναγνωρίσιμος Άγιος της ημέρας είναι ο Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής. Έζησε σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περίοδο για το Βυζάντιο, κατά την εποχή της Εικονομαχίας.

Ο Νικηφόρος δεν ήταν απλώς ένας θρησκευτικός ηγέτης, αλλά ένας άνθρωπος με σπουδαία μόρφωση και ακλόνητο θάρρος. Όταν έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, αρνήθηκε πεισματικά να υποκύψει στις πιέσεις του αυτοκράτορα Λέοντος του Ε΄ για την κατάργηση των εικόνων. Η στάση του αυτή του κόστισε τον θρόνο και τον οδήγησε στην εξορία, όπου και πέθανε, αφήνοντας όμως πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη συγγραμμάτων και πίστης.

