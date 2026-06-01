Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Art 01 Ιουνίου 2026, 23:30

Η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά δεκάδες

Ο πίνακας «Marilyn Diptych» του Άντι Γουόρχολ ενώνει πενήντα εικόνες της Μέριλιν Μονρόε, οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι το πρόσωπο της ξεθωριάζει πριν τελικά, διαλυθεί και γίνει στάχτη.

ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τη δεκαετία του ’60 ο θάνατος της Μέριλιν Μονρόε κυριάρχησε στα μέσα ενημέρωσης (με τους New York Times να ανακοινώνουν στο πρωτοσέλιδο τους ότι η σταρ έφυγε από τη ζωή, ενώ βρέθηκαν χάπια δίπλα στο νεκρό της σώμα) και για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Άντι Γουόρχολ δημιούργησε δεκάδες έργα ζωγραφικής με θέμα την σταρ του κινηματογράφου, χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία που είχε τραβήξει ο Τζιν Κόρνμαν ως διαφημιστικό υλικό για την ταινία της «Niagara».

Ένας από τους πρώτους πίνακες του Γουόρχολ με τη Μονρόε, που την παρουσίαζε ως τη δική του εκδοχή μιας σύγχρονης Παναγίας, ήταν το «Gold Marilyn» (1962).

Το χρυσό φόντο στο έργο θυμίζει τις θρησκευτικές εικόνες που συναντάμε σε χριστιανικούς ναούς— μια αναφορά, ωστόσο, μακάβρια.

Μια άλλη εκδοχή, ο πίνακας Marilyn Diptych (1962), ενώνει πενήντα εικόνες της Μονρόε, οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι το πρόσωπο της ξεθωριάζει πριν τελικά, διαλυθεί και γίνει στάχτη.

Όπως αναφέρει η γκαλερί Tate, αρχικά το έργο αγοράστηκε από τους συλλέκτες τέχνης Μπέρτον και Έμιλι Τρεμέιν.

Η Έμιλι θυμήθηκε κάποτε για την επίσκεψή τους στο εργαστήριο του Γουόρχολ: «Μας έδειξε πρώτα τις μαύρες MARILYNS, και μετά από αρκετές φωτογραφίες εμφανίστηκε η έγχρωμη. Του είπα ότι πίστευα ότι θα έπρεπε να παρουσιαστούν ως σύνθεση, και ο Άντι απάντησε: ‘Ναι, φυσικά’».

Η αξία

Όπως αναφέρει στο ARTnews, η δημοσιογράφος Κάρεν Τσέρνικ, ο θάνατος της Μέριλιν Μονρόε συνέπεσε με μια κρίσιμη στιγμή για τον Γουόρχολ, ο οποίος τότε ήταν ακόμα ένας σχετικά άγνωστος ζωγράφος. Μάλιστα, η ημέρα του θανάτου της Μονρόε συνέπεσε με την τελευταία ημέρα της πρώτης ατομικής έκθεσης του Γουόρχολ, με τη σειρά των Campbell’s στη γκαλερί Ferus του Λος Άντζελες.

Ο καλλιτέχνης είχε πειραματιστεί με την επανάληψη εικόνων τους μήνες που προηγήθηκαν του θανάτου της ηθοποιού, ζωγραφίζοντα μπουκάλια Coca-Cola και κουτιά με καφέ (αν έχετε πάει σε γκαλερί που φιλοξεί έργα του ή έχετε παρακολουθήσει την πορεία του καλλιτέχνη, καταλαβαίνετε για τι μιλάμε).

«Πολλοί καλλιτέχνες ζωγράφιζαν το ίδιο θέμα ξανά και ξανά από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αλλά το να ζωγραφίζεις το ίδιο θέμα επανειλημμένα με τον ίδιο τρόπο υπονόμευε την ατομική αξία ενός έργου τέχνης», έγραψε ο Βίκτορ Μπόκρις στη βιογραφία του καλλιτέχνη, η οποία ανατρέχει στη ζωή του Γουόρχολ, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την ανάδειξή του σε κεντρική μορφή της Ποπ Άρτ.

«Κατασπαράχθηκε από τη φήμη»

Εκείνη την περίοδο, ο τότε βοηθός του Άντι Γουόρχολ στο στούντιο, Νέιθαν Γκλακ, πρότεινε στον καλλιτέχνη να χρησιμοποιήσει τη μεταξοτυπία ως έναν ταχύτερο τρόπο για να δημιουργήσει τις ατελείωτες σειρές χαρτονομισμάτων του δολαρίου που προσπαθούσε τότε να ζωγραφίσει.

Όμως, σε ότι αφορά τους πίνακες της Μέριλιν Μονρόε, ο Γουόρχολ εφάρμοζε χρώμα στον καμβά πριν από τη μεταξοτυπία.

Η ασυμφωνία του χρώματος και της εικόνας της μεταξοτυπίας, καθώς και οι περιστασιακές κηλίδες χρώματος στο πλέγμα, δημιούργησαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των εικόνων.

«Στο επίκεντρο της σειράς Marilyns του Γουόρχολ βρίσκεται η αναγνώριση μιας κουλτούρας στην οποία η λατρεία καταλήγει σε μια μορφή κατανάλωσης. Καταβροχθίζουμε και απορρίπτουμε τα είδωλα που αγαπάμε», έγραψε ο επιμελητής Ντάγκλας Φόγκλ στον κατάλογο της έκθεσης του Μουσείου Jumex του 2017 με τίτλο «Andy Warhol: Dark Star».

«Ωστόσο, στα λάθη, τις διαγραφές, τις λανθασμένες τοποθετήσεις και τις καταναγκαστικές επαναλήψεις των επιφανειών των μεταξοτυπιών του Γουόρχολ, μπορεί κανείς να διακρίνει και μια μορφή αντίστασης απέναντι σε αυτές τις λεηλατικές δυνάμεις του σκότους. Παραδόξως, υπάρχει μια μορφή εξανθρωπισμού της Μονρόε σε αυτά τα έργα, σαν η μετατόπιση της ευθυγράμμισης της μεταξοτυπίας να άφηνε ένα κενό στην αυστηρά διατηρημένη δημόσια εικόνα αυτής της κλασικής περίπτωσης μιας σταρ που κατασπαράχθηκε από τη φήμη», προσθέτει.

*Με πληροφορίες από: ARTnews | Tate | MoMA

Ναυτιλία
Φακός 31.05.26

Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova - «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»

Στο τελευταίο της έργο, με τίτλο «Unbewitched», η φωτογράφος Kristina Rozhkova «δημιουργεί παραμυθένιες πραγματικότητες» για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

Έφη Αλεβίζου
Περί πολιτικής ουδετερότητας 27.05.26

The Expla-in Project | Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας

Ισραήλ, Ρωσία, Ιράν, αποχωρήσεις και διαδηλώσεις μετέτρεψαν τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας σε «καθρέφτη» των μεγάλων γεωπολιτικών συγκρούσεων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Art 26.05.26

The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες

Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.

inTown 21.05.26

Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια

Η Μαρίνα Καρέλλα, η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, η Νικομάχη Καρακωστάνογλου και η Δέσποινα Φλέσσα συναντιούνται στην έκθεση Life Cycles, από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026

Μύθος 19.05.26

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Art 12.05.26

Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις: Μια διαφορετική ματιά στην πορεία του Αλέξανδρου Ψυχούλη

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει από τις 16 Μαΐου την έκθεση «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», με περισσότερα από Περισσότερα από 150 έργα του πολυπράγμονα Αλέξανδρου Ψυχούλη

«Νιώθω ντροπή» 11.05.26

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του ολλανδού ηγέτη των SS

Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Φροίξος Φυντανίδης
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

ΠΑΣΟΚ 01.06.26

Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»

Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που δίνουν το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση, αλλά και τα σενάρια συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, επισημαίνει ότι στις εκλογές κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Fizz 01.06.26

Μόνο φιλίες που θα κρατήσουν για πάντα: Οι δύο πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της

Ο γάμος της pop star Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι μπαίνει στην τελική του ευθεία, ωστόσο κάποια μεγάλα ονόματα δεν θα βρίσκονται στις 7 Ιουλίου στην τελετή της χρονιάς

Άλλα Αθλήματα 01.06.26

Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο

Η γαλλική ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στον Ουρουγουανό τενίστα Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο γιΑ σεξιστικό σχόλιο που έκανε για γυναίκα διαιτητή μετά τον αποκλεισμό του.

Έβλεπαν ποδόσφαιρο 01.06.26

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της

Η αδιαφορία που επέδειξε το προσωπικό σε νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών στην Αγγλία, κόστισε σε μια 20χρονη ασθενή τη ζωή της. Καταγγελίες πως δεν εξετάστηκε καν.

Ανάρτηση 01.06.26

Ένας ροφός, τα «θολά νερά» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Το σχόλιο Πολάκη για την ίδρυση της ΕΛΑΣ

Σχόλιο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έκανε μέσω facebook ο Παύλος Πολάκης. Έχοντας ψαρέψει έναν ροφό 13,5 κιλών, έγραψε: «Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά».

Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ξέφυγε η κατάσταση στην παρέλαση της Άρσεναλ: Επεισόδια, μαχαιρώματα και συλλήψεις

Επεισόδια κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Άρσεναλ για την κατάκτηση της Premier League. Έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, 24 συνελήφθησαν, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις Αρχές.

Επικαιρότητα 01.06.26

Δουδωνής: Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, επανέλαβε ότι είναι ευθύνη του κράτους η προστασία από την έμφυλη βία, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ο όρος «γυναικοκτονία» στο Σύνταγμα.

Η ανάρτηση 01.06.26

Τσίπρας σε Ράμα: Δεν δέχομαι μαθήματα περί αριστεράς – Πατριωτικό καθήκον η στήριξη της μειονότητας

Στον Εντι Ράμα που φροντισε να του απαντήσει προσωπικά μετά την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στην Αλβανία απαντά ο Αλέξης Τσίπρας με μήνυμα σε τόνο φιλικό χωρίς να λείπουν οι αιχμές. «Οι δύσκολες αποφάσεις», συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, «δεν αφήνουν σε κανέναν το δικαίωμα να μου απευθύνει μαθήματα για το τι είναι ο εθνικισμός» σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός καταλήγοντας «προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία μας τόσο για ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη φίλη Αλβανία, όσο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις».

