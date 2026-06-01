ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του

Τα σχέδια Τραμπ για το «Ταμείο Εργαλειοποίησης» δεν ευοδόθηκαν τελικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκοπεύει να εγκαταλείψει το σχέδιο για τη δημιουργία του «Ταμείου Κατά της Εργαλειοποίησης», ύψους 1,8 δισ. δολαρίων. Από το ταμείο θα μπορούσαν να επωφεληθούν οι πολιτικοί σύμμαχοί του, ενώ την πρόθεσή τους να ζητήσουν αποζημιώσεις είχαν εκφράσει και κάποιοι εκ των καταδικασθέντων για την εισβολή στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2016.

Όπως επισημαίνει ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, που μίλησε με κυβερνητικούς αξιωματούχους στις ΗΠΑ, το Ταμείο «προς το παρόν είναι νεκρό». Αιτία, η σωρεία αντιδράσεων και επικρίσεων για το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς.

Τι ήταν το «Ταμείο Εργαλειοποίησης»

Το Ταμείο, από το οποίο θα αποζημιώνονταν με χρήματα των φορολογουμένων τα θύματα πολιτικής «εργαλειοποίησης» της δικαιοσύνης, προέκυψε από τον συμβιβασμό που έκανε ο Τραμπ με το υπουργείο Δικαιοσύνης και την Εφορία (IRS). Ο συμβιβασμός έγινε προκειμένου ο Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει μια αγωγή του σε βάρος του αμερικανικού Δημοσίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητούσε 10 δισ. δολάρια ως αποζημίωση για τη διαρροή των φορολογικών στοιχείων του σε μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ θα δημιουργούσε ένα ταμείο ύψους 1,776 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό θα εποπτευόταν από μια πενταμελή επιτροπή, με σκοπό την καταβολή αποζημιώσεων σε όσους αποδείξουν ότι υπήρξαν θύματα «νομικών επιθέσεων» και «χρήσης της κυβέρνησης ως όπλου». Όροι που ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν χρησιμοποιήσει για να περιγράψουν τις έρευνες και τις ποινικές υποθέσεις εναντίον τους.

Η ανακοίνωση για τη δημιουργία του προκάλεσε πολλά ερωτήματα. Πολιτικοί και των δύο κομμάτων είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι θα μπορούσαν να αποζημιωθούν οι βίαιοι υποστηρικτές του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στις 6 Ιανουαρίου 2021. Κάποιοι μάλιστα είχαν δηλώσει ανοιχτά ότι θα υπέβαλαν αίτηση.

Για παράδειγμα, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Τζον Θουν είπε ότι θέλει να διαχωριστεί το «Ταμείο Εργαλειοποίησης» από το νομοσχέδιο που αφορά τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών μετανάστευσης. «Θα ήταν προτιμότερο ο Λευκός Οίκος να εγκαταλείψει το Ταμείο», είπε. Και σημείωσε ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα κάποια επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση.

Την Παρασκευή, ομοσπονδιακή δικαστής απαγόρευσε προσωρινά στην κυβέρνηση να προχωρήσει στη δημιουργία του Ταμείου Εργαλειοποίησης.