Ο ταραξίας στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ Τζέικομπ Τσάνσλεϊ, γνωστός και ως «Σαμάνος των QAnon», δήλωσε τη Δευτέρα ότι πρόκειται να αγοράσει μερικά όπλα μετά τη χάρη που του έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Λίγους μήνες νωρίτερα αιτήθηκε και κατάφερε να πάρει πίσω το καπέλο του που το είχαν κατασχέσει οι αρχές…

Γράφοντας κεφαλαία ως καλός φωνακλάς ακροδεξιός σημείωσε «Μόλις έμαθα τα νέα από τον δικηγόρο μου. Μου δόθηκε χάρη μωρό μου! Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Τραμπ!!!»

Ο Τσάνσλεϊ, ο οποίος φωτογραφήθηκε μέσα στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, με ένα κράνος με κέρατα, ζωγραφισμένο πρόσωπο και γυμνό στήθος, συμπλήρωσε στο Χ. «Τώρα θα αγοράσω κάποια γαμ… όπλα!!! Αγαπώ αυτή τη χώρα!!! Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!!!!». «Οι J6ers απελευθερώνονται και η δικαιοσύνη έχει έρθει… Όλα όσα έγιναν στο σκοτάδι θα έρθουν στο φως!» πρόσθεσε.

Όλα αυτά σε άπταιστα ακροδεξιά, με κεφαλαία και «παίζοντας πιάνο» με τα θαυμαστικά.

I JUST GOT THE NEWS FROM MY LAWYER…

I GOT A PARDON BABY!

THANK YOU PRESIDENT TRUMP!!!

NOW I AM GONNA BUY SOME MOTHA FU*KIN GUNS!!!

I LOVE THIS COUNTRY!!!

GOD BLESS AMERICA!!!!

J6ers are getting released & JUSTICE HAS COME…

EVERYTHING done in the dark WILL come to light! pic.twitter.com/g9pwc7v9EQ

— Jake Angeli-Chansley (@AmericaShaman) January 21, 2025