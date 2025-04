Οι Καντίροφ και τα «μυστήρια» του βόρειου Καυκάσου

Αν και έκλεισε τα 17 μόλις πέρυσι τον Νοέμβριο, ο έφηβος Αντάμ Καντίροφ θεωρείται ήδη εκ των ισχυρών ανδρών στην Τσετσενία, ομοσπονδιακό υποκείμενο της Ρωσίας.

Χωρίς να έχει καν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατέχει σήμερα μισή ντουζίνα αξιώματα.

Το μεγαλύτερο προσόν του: ο… μπαμπάς του.

Δεν είναι άλλος από τον σκληροπυρηνικό Τσετσένο ηγέτη, Ραμζάν Καντίροφ, διαβόητο για τον αυταρχισμό του, στον οποίο στηρίζει την έως τώρα 18ετη τοπική ηγεμονία του.

Ο έτερος «πυλώνας» είναι η στήριξη που παρέχει πειθήνια στον Ρώσο πρόεδρο και πολιτικό ευεργέτη του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην πραγματικότητα, η σχέση μεταξύ των δύο ανδρών θυμίζει αυτή «προστάτη-πελάτη».

Το μεν Κρεμλίνο διατηρεί τη μουσουλμανική πολιτική δυναστεία των Καντίροφ στην εξουσία στο Γκρόζνι ως μηχανισμό καταστολής των σαλαφιστών αυτονομιστών του βόρειου Καυκάσου, το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας.

Οι δε Καντίροφ διαχειρίζονται την Τσετσενία ως οικογενειακό τους «φέουδο». Παραμένει ωστόσο «δανεικό».

Τούτων λεχθέντων, η μετεωρική άνοδος του Αντάμ Καντίροφ άρχισε εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, ενός οργίου φημών για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του και ενός ομιχλώδους τοπίου στις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Γκρόζνι.

Το 2023, λίγο πριν κλείσει τα 16, διορίστηκε επικεφαλής της ασφάλειας του Τσετσένου ηγέτη και πατέρα του.

Καταχωρήθηκε μάλιστα στο «Βιβλίο των Ρεκόρ» της Ρωσίας ως ο νεότερος σε ανάλογο πόστο.

Έκτοτε, διορίστηκε επίσης διαχειριστής του Πανεπιστημίου Ειδικών Δυνάμεων της Τσετσενίας, όπου εκπαιδεύονται «εθελοντές» για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ανέλαβε πόστα επόπτη δύο ταγμάτων και, από τις αρχές Απριλίου, στο υπουργείο Εσωτερικών της Τσετσενίας, υπεύθυνου για τις δυνάμεις ασφαλείας, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τον «έλεγχο των ταραχών».

Προ ημερών διορίστηκε και γραμματέας του τσετσενικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πλέον ωστόσο έχει αρχίσει να ενοχλεί…

Ακόμη και για το Κρεμλίνο -ή ειδικά γι’ αυτό- ο Αντάμ Καντίροφ αποτελεί μια αμφιλεγόμενη φυσιογνωμία, από τα πρώιμα κιόλας εφηβικά του χρόνια.

Τρίτος κατά σειρά από τους έξι γιούς που έχει αποκτήσει ο ηγέτης της Τσετσενίας με τις τρεις συζύγους του (έχει επίσης έξι κόρες), προβάλλεται στο Γκρόζνι ως ένας γενναίος νέος.

Ο πατέρας του ισχυρίζεται ότι ο Αντάμ, αν και ανήλικος, έχει πολεμήσει στα μέτωπα της Ουκρανίας.

Ο μύθος λέει ότι αιχμαλώτισε έναν Ουκρανό στρατιώτη.

Ήταν ωστόσο ένας άλλος Ουκρανός που τον έκανε αρχικά διάσημο, όταν πρωτοεμφανίστηκε στο προσκήνιο τον Σεπτέμβριο του 2023 ως «μάτσο» οιονεί διάδοχος στην πολιτική δυναστεία Καντίροφ.

Έγινε μέσα από ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ανήρτησε ο πατέρας του, με τον τότε 15χρονο Αντάμ να ξυλοφορτώνει έναν 19χρονο Ουκρανό, που ήταν κρατούμενος στο Γκρόζνι με την κατηγορία ότι είχε κάψει το Κοράνι.

Αν και οι εικόνες προκάλεσαν σάλο μέχρι και στη Μόσχα, ο ηγέτης της Τσετσενίας επαίνεσε δημόσια το γιό του, δηλώνοντας περήφανος που τον είδε «να υπερασπίζεται την ισλαμική πίστη του».

Γι’ αυτό τιμήθηκε μάλιστα, με εντολή του πατέρα του, με το μετάλλιο του «Ήρωα της Δημοκρατίας της Τσετσενίας».

Έμελλε να είναι το πρώτο από πάρα πολλά.

Σήμερα, ο 17χρονος Αντάμ κατέχει σχεδόν τόσες τιμητικές διακρίσεις, όσα είναι τα χρόνια του.

Θεωρείται από τους κατόχους των περισσότερων σε όλη τη Ρωσία -στην Τσετσενία επαινείται μέχρι και ως «εξαιρετικός οδηγός ασθενοφόρου»…

Πρακτικά λόγω του «μπαμπά», έχει ολόκληρη συλλογή από βραβεία, μετάλλια και παράσημα.

Κι όχι μόνο από την Τσετσενία, όπου αποτελεί κοινό μυστικό ότι στα συνολικά έξι πόστα που κατέχει επιτελεί επί της ουσίας διακοσμητικό ρόλο.

Πολλά παράσημα του έχουν απονεμηθεί από άλλα κρατίδια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Όμως η χάρη του έχει τώρα φτάσει μέχρι τον αραβικό κόσμο.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο Ραμζάν Καντίροφ ανακοίνωσε με περηφάνια στο κανάλι του στο Telegram ότι ο γιός του Αντάμ έλαβε το μετάλλιο του Επίτιμου Προσκεκλημένου της Λιβύης, καθώς και μια θέση στο τσετσενικό τμήμα του Αραβικού Διαιτητικού Δικαστηρίου, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Αίγυπτο.

Αρμόδιο για την επίλυση εμπορικών, οικονομικών και επενδυτικών διαφορών μεταξύ νομικών οντοτήτων σε διακρατικό επίπεδο, ιδρύθηκε προ τετραετίας από το Συμβούλιο Αραβικής Οικονομικής Ενότητας, ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά όργανα του Αραβικού Συνδέσμου.

Κατά τον ηγέτη της Τσετσενίας, η διάκριση του γιού του και προαλειφόμενου διαδόχου του δείχνει «υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και αναγνώρισης για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας».

Κατά τον ανεξάρτητο ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Vazhnyye Istorii (με έδρα τη Λετονία), ωστόσο, υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο.

Επικαλούμενος νυν και πρώην αξιωματικούς της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας, έναν δημοσιογράφο στον Βόρειο Καύκασο και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέρει ότι ο Ραμζάν Καντίροφ διαπραγματεύεται κρυφά από το Κρεμλίνο «με εκπροσώπους μουσουλμανικών μοναρχιών της Μέσης Ανατολής σχετικά με το μέλλον των περιουσιακών στοιχείων του και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς του».

Εν μέσω επιδείνωσης της υγείας του -αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ- ο Τσετσένος ηγέτης φέρεται να έχει αναζητήσει «εγγυήσεις» σε μουσουλμανικές χώρες της Μέσης Ανατολής «με τους ηγέτες των οποίων διατηρεί μακροχρόνιες φιλικές σχέσεις».

Ο ηγέτης της Τσετσενίας «ξέρει καλά πώς λειτουργεί η εξουσία στην περιοχή του», γράφει το ρωσικό ΜΜΕ, «και τι μπορεί να περιμένει τα μέλη της οικογένειάς του» σε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι πια στην εξουσία.

