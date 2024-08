Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ ανήρτησε σήμερα ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να οδηγεί ένα όχημα Tesla Cybertruck, στην κορυφή του οποίου έχει τοποθετήσει κάτι που μοιάζει με πολυβόλο. Στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι θα στείλει το όχημα στο ουκρανικό μέτωπο.

Ο Καντίροφ εκφράζει επίσης επαίνους για το όχημα και τον ιδιοκτήτη της Tesla Motors, τον Έλον Μασκ.

Στην ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram τον αποκαλεί «τον ευφυέστερο άνθρωπο της σύγχρονης εποχής» και τον προσκαλεί να επισκεφθεί την Τσετσενία.

«Περιμένουμε τα μελλοντικά προϊόντα σας που θα μας βοηθήσουν να τελειώσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», έγραψε, χρησιμοποιώντας την επίσημη ορολογία με την οποία περιγράφει η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Tesla.

What do you think @elonmusk ? pic.twitter.com/XlwjXuJK2J

🚨🇷🇺 BREAKING: Chechen Leader Ramzan Kadyrov has outfitted his new Cybertruck with a heavy machine gun modification.

Elon Musk gave Kadyrov a Tesla Cybertruck.

Don-don screwed a machine gun there and wants to send it to the front.

According to him, he got the car from Elon Musk, whom he invited to Grozny.

Ukrainian TG channels write this.

Is it April 1st today? pic.twitter.com/pI7D3KSGTl

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 17, 2024