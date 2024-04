Ο Καντίροφ κάνει βαράκια για να αποδείξει ότι δεν είναι βαριά άρρωστος - Το βίντεο από το γυμναστήριο

Να διαψεύσει τις φήμες και τα δημοσιεύματα σχετικά με την υγεία του προσπαθεί ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ και έτσι θέλοντας να δείξει την καλή φυσική του κατάσταση δημοσίευσε ένα βίντεο που τον δείχνει να γυμνάζεται και να προπονείται σκληρά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε τη Δευτέρα, η ρωσική ανεξάρτητη ερευνητική εφημερίδα, Novaya Gazeta Europe, η οποία λειτουργεί σε καθεστώς εξορίας στη Λετονία, ο Τσετσένος πολέμαρχος διαγνώστηκε τον Ιανουάριο του 2019 από νεκρωτική παγκρεατίτιδα, μια σοβαρή κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Η νεκρωτική παγκρεατίτιδα είναι μια ακραία επιπλοκή της οξείας παγκρεατίτιδας -μια φλεγμονή του παγκρέατος- η οποία προκαλεί τον θάνατο τμήματος του οργάνου. Οι επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν οργανική ανεπάρκεια και ακόμη και θάνατο.

Η εφημερίδα επικαλείται ανώνυμες πηγές στο Κεντρικό Κλινικό Νοσοκομείο της Μόσχας, το οποίος ο Καντίροφ επισκέπτεται κάθε χρόνο και σύμφωνα με το δημοσίευμα η υγεία του άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία την άνοιξη του 2022, αναγκάζοντάς τον να χάσει αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις και εγείροντας υποψίες για την περιοδική απουσία του από τη δημοσιότητα.

Λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα, το κανάλι του Καντίροφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram κοινοποίησε ένα βίντεο διάρκειας τεσσάρων λεπτών με τον Καντίροφ να συναντά περιφερειακούς αξιωματούχους. Στο βίντεο, δεν κινεί το σώμα του και ακούγεται να μιλάει με δυσκολία.

Ωστόσο, γύρω στα μεσάνυχτα της Τρίτης, δημοσιεύτηκε ένα άλλο βίντεο στη σελίδα του Καντίροφ στο ρωσικό κοινωνικό δίκτυο Vkontakte, το οποίο τον έδειχνε να γυμνάζεται με στενούς συμμάχους σε γυμναστήριο σε μια προφανή κίνηση να διαλύσει τις φήμες περί ασθένειας.

Στο βίντεο διακρίνεται να σηκώνει βάρη, να κάνει ασκήσεις πάγκου και να παλεύει με έναν παρτενέρ. «Μια πολυάσχολη μέρα τελείωσε με άσκηση και θετικότητα», ανέφερε ένα μήνυμα που συνόδευε το βίντεο, χωρίς να αναφέρεται στην αναφερόμενη ασθένειά του. «Να θυμάστε ότι η φροντίδα της υγείας σας είναι μια επένδυση στο μέλλον σας», προσέθετε το μήνυμα σύμφωνα με τον Guardian.

Ένα τραγούδι που παίζει στο βίντεο περιέχει τους στίχους «Θεού θέλοντος, αγαπητή μου, μακάρι να ζήσεις για πάντα». Η προηγούμενη εκδοχή του βίντεο, την οποία μοιράστηκε αρχικά ο βοηθός του Καντίροφ σε ένα Instagram story σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, έδειχνε τον Τσετσένο πολέμαρχο να κάνει ένα σετ πλευρικών ανυψώσεων με βαράκια.

Kadyrov apparently took offense that he had been shamed for being overweight and decided to go to the gym at night

He published a video from the gym to a song about a «Chechen eagle» who «rushes into battle».

This is what the head of Chechnya is trying to convince everyone that… https://t.co/7h5CpjE3TG pic.twitter.com/ynxZ2frkt5

— NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2024