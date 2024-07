Όπως φάνηκε ξεκάθαρα από την τηλεοπτική μετάδοση, οι Γάλλοι εν μέσω βροχής τα έκαναν μούσκεμα, υψώνοντας την σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων ανάποδα, καθώς οι δύο κύκλοι ήταν από την πάνω πλευρά.

Οι 33οι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν και επίσημα με την ξεχωριστή «παρέλαση» στον Σηκουάνα, με τα πλοιάρια των ομάδων, αν και η βροχή έκανε δύσκολη τη ζωή των θεατών και των διοργανωτών και ίσως να αποσυντόνισε τους συμμετέχοντες στην παρέλαση των αθλητών. Οι Γάλλοι πολιτκοί είχαν πάντως την τιμητική τους με τον Σηκουάνα και μπόλικη παραφιλολογία γύρω από την καθαρότητα των υδάτων του ή μη.

Πάντως αυτοί που χειρίζονται το twitter και τα κοινωνικά δίκτυα της Διεθνούς Ολυμπιακής επιτροπής, είτε δεν το πήραν καθόλου χαμπάρι, είτε προσπάθησαν να το προσπεράσουν χωρίς την παραμικρή αναφορά.

The Olympic flag is being raised to the Olympic Anthem, performed by 60 choristers from the Radio France Choir, and 90 musicians from the French National Orchestra. 🎶

Look closely – the Trocadéro stage is shaped like the Eiffel Tower! 🇫🇷#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/sLhp3jFEds

