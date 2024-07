Μετά τη γέφυρα Αούστερλιτς (Austerlitz), η παρέλαση πλέει προς τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων (Notre-Dame de Paris) και θα φτάσει κοντά στον Πύργο του Άιφελ, αφού περάσει κάτω από γέφυρες και πύλες, συμπεριλαμβανομένων των Πον ντεζ Αρ (Pont des Arts) και Πον νεφ (Pont Neuf), και κοντά σε πολλά από τα ορόσημα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Πριν ξεκινήσει η παρέλαση των εθνικών αποστολών μεταδόθηκε μια ταινία που έδειχνε τον κωμικό Νταμέλ Ντεμπουζέ (γνωστό από τις ταινίες «Αστερίξ και Οβελίξ») να μπαίνει στο Stade de France με την Ολυμπιακή Φλόγα πριν τη δώσει σε ένα Γάλλο σύμβολο, τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Υπό τον ήχο της μουσικής μιας ταινίας του Ζακ Τατί, ο πρώην Νο.10 των «Μπλε» ξεκίνησε μια παριζιάνικη οδύσσεια, συμπεριλαμβανομένου του metro.

Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό διαβεβαίωσε ότι η επίθεση κατά σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας «δεν θα έχει αντίκτυπο στην τελετή» έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 σήμερα το βράδυ, «διότι δεν έχει επιπτώσεις στο δίκτυο μεταφορών» της περιοχής του Παρισιού.

«Είναι δολιοφθορά», δήλωσε η δήμαρχος στα ισπανικά σε δημοσιογράφους, ύστερα από συνάντηση με τον Ισπανό βασιλιά Φελίπε. «Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε, αλλά δεν θα έχει αντίκτυπο στην τελετή σήμερα το βράδυ, διότι δεν έχει επιπτώσεις στο δίκτυο μεταφορών της περιοχής Ιλ-ντε-Φρανς», πρόσθεσε η ίδια.

Με το κέντρο της πόλης να έχει μετατραπεί σε φρούριο, ο εναέριος χώρος της να είναι κλειστός και 45.000 αστυνομικοί να βρίσκονται επί ποδός μαζί με αρκετές μονάδες του στρατού, οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 αναμένεται να κάνουν τη διαφορά.

Φέτος θα είναι η πρώτη φορά που η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί εκτός σταδίου. Περισσότεροι από 8.000 από τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου θα μεταφερθούν με βάρκα κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα, ενώ περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι θα παρακολουθούν από τις όχθες του ποταμού.

Παρόντες στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 θα είναι ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με μια λίστα που δημοσιοποίησε η γαλλική προεδρία, αναμένεται να παρακολουθήσουν την τελετή έναρξης στο Παρίσι, ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισάκ Χερτζογκ, ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Νούντα και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εκπροσωπηθούν από την Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν.

Επίσης θα παραβρεθούν εκπρόσωποι σημαντικών διεθνών οργανισμών, όπως ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και η γενική διευθύντρια της UNESCO Οντρί Αζουλάι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελετή έναρξης δεν θα υπάρξει επίσημος εκπρόσωπος της Ρωσίας, οι αθλητές της οποίας διαγωνίζονται υπό ουδέτερη σημαία.

Στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 βρίσκεται και η διάσημη τραγουδίστρια Αριάνα Γκράντε, καθώς και ο Snoop Dogg, που δεν έχασαν την ευκαιρία να ανεβάσουν υλικό στα social media.

Ariana Grande & Cynthia Erivo attend the opening ceremony of the 2024 #Olympics pic.twitter.com/72CETYsEpk

— Pop Base (@PopBase) July 26, 2024